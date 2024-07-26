Эксперт о визите Кулебы: Китай не выполнит данные обещания

Можно ли говорить о дипломатическом прорыве после визита главы МИД Украины в Китай и какие интересы преследует Пекин? Об этом DW расспросила эксперта Центра европейских ценностей в Праге Якуба Янду.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба стал первым высокопоставленным украинским чиновником, посетившим Китай после начала полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года. На этой неделе Кулеба встретился с главой МИД Китая Ван И. Что означает этот визит в контексте дипломатических усилий по прекращению российской войны против Украины? Каковы подлинные геополитические интересы Китая? На эти и другие вопросы DW ответил специалист по европейской политике в отношении Китая и России, директор пражского аналитического Центра европейских ценностей Якуб Янда.

DW: Господин Янда, это был первый визит главы МИД Украины в Китай с момента начала полномасштабного вторжения РФ в 2022 году. Как вы оцениваете его результаты? Можно ли говорить о некоем дипломатическом прорыве?

Якуб Янда: Я бы сказал, что это действительно новое развитие событий. Так что в определенной степени это прорыв, ведь до сих пор Китай избегал темы переговоров России и Украины о прекращении огня. Я думаю, что в определенной степени это отражает то, что Украина, в силу сложившейся ситуации, вынуждена идти на некие дипломатические уступки, ведь мы видим несколько тенденций.

Директор пражского аналитического Центра европейских ценностей по вопросам политики безопасности Якуб Янда Фото: Privat

Одна из них заключается в том, что Россия имеет определенное тактическое преимущество на поле боя. Она не побеждает стратегически, но тактически имеет некоторые успехи. Мы видим уменьшение политической и материальной поддержки Украины со стороны европейских стран и Соединенных Штатов, к сожалению. Мы также видим вероятность возможной победы Дональда Трампа в США, активно давящего на Украину с тем, чтобы заключить любое соглашение с Россией, что, по моему мнению, осуществить будет очень трудно.

Итак, есть эти три тенденции, и боюсь, что именно поэтому украинское правительство, представленное, в данном случае, министром иностранных дел, пытается начать переговоры даже с Китаем. В определенной степени это может показаться странным, ведь мы видели, что президент Украины Владимир Зеленский лишь несколько недель назад во время "Диалога Шангри-Ла" (прошедшего в Сингапуре в начале июня. - Ред.) открыто обвинял Китай в поддержке России.

- Но теперь после доклада Дмитрия Кулебы о результатах визита в Китай Владимир Зеленский заявил о полученном подтверждении Пекина, что тот не станет поставлять оружие РФ и будет уважать территориальную целостность Украины. Но можно ли верить обещаниям коммунистического правительства в Пекине?

- Знаете, у нас в Чехии, учитывая историю страны, есть поговорка о том, что никогда нельзя доверять коммунистам, ведь они всегда лгут. Боюсь, что это не шутка, потому что это на самом деле во многом отражает реальность. Безусловно, Китай нарушил немало международных соглашений не только в отношении Украины, но и многих других государств. Потому, я бы сказал, что нет веских причин полагать, что Китай выполнит свои обещания. Думаю, мы должны помнить об основном факте, который заключается в том, что Китай является главным спонсором, главным донором и приверженцем российской войны против Украины - политически, материально и финансово. Даже в НАТО это признали, называя Китай "решающим фактором", сделавшим возможным настолько ​​масштабную войну России против Украины.

Поэтому, боюсь, мало шансов на то, что Китай займет позицию доброй воли в этой ситуации, ведь стратегический интерес Коммунистической партии Китая состоит в том, чтобы эта война продолжалась как можно дольше. Это в значительной степени отвлекает американские интересы, фокус и ресурсы на Европу, в частности, на Украину и Восточную Европу, а не на Восточную Азию. А ведь именно там в ближайшие годы может разыграться конфликт между Китаем и США.

- Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан на днях, выступая на форуме безопасности в Аспене, пригрозил Китаю санкциями из-за поставок России товаров двойного назначения. Насколько такая угроза, по-вашему, могла теперь повлиять на китайское руководство?

- Безусловно, санкции, введенные Соединенными Штатами против Китая из-за российской войны в Украине, важны, и они даже намного лучше, нежели санкции ЕС, потому как Европе вообще не удалось полностью удержать Китай от этого, ведь страны ЕС очень старательно избегают санкций против Китая. В этом случае (со стороны ЕС. - Ред.) были приняты лишь символические меры. Но не думаю, что это стало основной причиной изменения курса в Китае, потому что текущие санкции на самом деле незначимы, их должно быть больше.

Китай пытается позиционировать себя так: если в ближайшие месяцы будет заключено некое соглашение между Украиной и Россией, независимо от того, будет ли это по принуждению возможного президента Трампа или иначе, то Китай хотел бы, чтобы его рассматривали патроном этого соглашения, и фактически получить рычаги воздействия.

- Каким образом?

- Китай может дипломатическими мерами подтолкнуть Украину пойти на определенные уступки. Он может выставлять себя миротворцем перед странами "третьего мира", Глобального Юга. Ну, и притворяясь миротворцем, Китай может заставить страны ЕС смягчить их позицию в отношении самого Китая. Мол, смотрите, мы принесли мир Украине. Я ни капли в это не верю, но думаю, что именно это Китай сейчас и пытается делать.

- Говоря о масштабах китайского влияния, президент Финляндии Александр Стубб на днях сказал, что Китай мог бы положить конец войны РФ в Украине "одним телефонным звонком" в Кремль. Вы соглашаетесь с такой оценкой?

- Думаю, да, Китай имеет огромное влияние на Россию, и не только политически, учитывая отношения на уровне лидеров государств, но и на практике без помощи Китая Россия не смогла бы финансово поддерживать столь масштабные военные усилия, а также обеспечивать российский военно-промышленный комплекс. Итак, если бы Китай действительно хотел заставить Россию прекратить войну, то случилось бы это не мгновенно, но в течение нескольких недель Китай мог бы так поднажать, что России пришлось бы в определенной степени сворачивать военные действия, возможно, прикрывая это какой-либо отговоркой.

Стратегический расчет России действительно может быть изменен решением Китая. Однако боюсь, что у Китая нет причин сильно давить на Россию. Они могут делать вид, как мейчас, но не вижу причины, по которой китайское коммунистическое руководство на самом деле заставило бы Россию на это пойти, ведь это не в их диктаторских планах и интересах. Они хотят, чтобы война продолжалась, а затем, возможно, попытаться продавить временное соглашение о прекращении огня, чтобы извлечь из этого дипломатические дивиденды. Но не думаю, что в долгосрочной перспективе Россия или Китай действительно хотят, чтобы эта война прекратилась.

- Если так, то каков, по вашему мнению, долгосрочный интерес Китая в том, что касается войны РФ против Украины, и какую роль в этом играет Тайвань?

- Основной интерес Китая состоит в том, чтобы повсюду истощить американские ресурсы. Вот почему для Китая имеет смысл поддерживать Россию в нанесении ущерба Украине, а также угрожать другим восточноевропейским странам, включая Чехию.

Они также хотят превратить Россию в марионеточное государство с точки зрения экономической мощи. Благодаря сопротивлению Украины и продолжительности войны, Россия во многом очень ослаблена, а российская экономика не сможет выжить без Китая. Ранее казалось, что Россия для Китая будет младшим партнером, но сейчас дело все больше идет к тому, что она станет марионеточным государством, хотя внешне могут быть все атрибуты суверенного государства.

Если говорить очень упрощенно, я бы сравнил то, чем сегодня Беларусь является для России, с тем, чем в будущем во многом Россия будет для Китая. Внешне это будет выглядеть как сильная диктатура со всей ее риторикой, а на практике основные решения будет принимать внешняя сила - Китай.

Потому что именно так выглядят и в будущем будут выглядеть финансовые показатели, если Россия будет оставаться изолированной западными санкциями. У нее не будет иного источника денег, технологий и ресурсов, кроме Китая, который получит почти полный контроль над Россией. Если посмотреть на то, как выглядит сегодня Северная Корея, на ее отношения с Китаем, то она в определенной степени полностью зависит от Пекина. Думаю, что такой станет и Россия будущего.