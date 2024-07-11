  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в УкраинеЕвро-2024 в ГерманииСитуация в Беларуси
ПолитикаКитай

Китай призвал НАТО не провоцировать конфронтацию

Жан Рофе
11 июля 2024 г.

Пекин решительно отверг обвинения в свой адрес, содержащиеся в декларации саммита НАТО в Вашингтоне, назвав их "лживыми и клеветническими".

https://p.dw.com/p/4i9bD

Китай предостерег НАТО от "провоцирования конфронтации" из-за его связей с Россией, после того как альянс обвинил его в содействии российской агрессии против Украины. "НАТО следует прекратить раздувать так называемую китайскую угрозу и провоцировать конфронтацию и соперничество, но, напротив, делать больше для содействия миру и стабильности во всем мире", - говорится в заявлении миссии КНР при ЕС, опубликованном в четверг, 11 июля.

"Декларация саммита НАТО в Вашингтоне пропитана менталитетом времен холодной войны и воинственной риторикой. Пункты, касающиеся Китая, наполнены провокациями, ложью, подстрекательством и клеветой", - заявила китайская дипмиссия, добавив, что "решительно отвергает" обвинения в адрес Пекина.

"Всем известно, что Китай не является виновником украинского кризиса. Позиция Китая по Украине является открытой и честной", - сказано в документе. В нем отмечается, что Китай "никогда не предоставлял смертоносное оружие ни одной из сторон конфликта и осуществляет строгий экспортный контроль за товарами двойного назначения".

Китайская сторона также призвала альянс "придерживаться своего позиционирования в качестве оборонительной организации в Североатлантическом регионе, а не подрывать мир и стабильность в Азиатско-Тихоокеанском регионе и не становиться инструментом, используемым определенными державами для поддержания гегемонии".

Политика НАТО в отношении Китая

Лидеры стран НАТО на саммите в Вашингтоне договорились ужесточить риторику в отношении Китая. В совместном заявлении союзников, опубликованном накануне, КНР называют, в частности, "играющим ключевую роль пособником" России в войне против Украины. "Так называемое безграничное партнерство Пекина" с Москвой и "широкомасштабная поддержка российской оборонно-промышленной базы" вызывают "глубокую озабоченность", говорится в декларации.

В последнее время западные страны не раз высказывали предположение, что Китай поставляет России товары двойного назначения, благодаря которым Москве удается поддерживать боеспособность армии.

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Протесты фермеров во Франции и Люксембурге, а до этого - в Германии. Демонстрации в немецких городах в поддержку демократии и акции протеста против правящей в ФРГ коалиции. Европейский тренд - в карикатуре DW.

Мировая политика в карикатурах - 2024

Мировая политика в карикатурах - 2024

Главные мировые события текущего года - в карикатурах. Галерея DW.
Политика11 марта 2024 г.26 фото
external

Почему Пекин не осуждает Россию за войну в Украине? Интервью с экспертом Центра Китая и глобализации

Почему Пекин не осуждает Россию за войну в Украине? Интервью с экспертом Центра Китая и глобализации

США и страны Запада критикуют Китай и председателя КНР Си Цзиньпина за то, что Пекин не осудил российское вторжение в Украину и поддержать вводимые против России санкции. КНР выступает за скорейшее прекращение войны и мирное урегулирование, однако отказывается от резкой критики Кремля. О линии официального Пекина в программе Conflict Zone рассказал эксперт Центра Китая и глобализации Энди Мок.
Конфликты9 мая 2022 г.26:01 мин.
Главы стран-участниц НАТО и глава альянса на саммите в Вашингтоне

Юбилейный саммит НАТО в Вашингтоне

Юбилейный саммит НАТО в Вашингтоне

Саммит НАТО, посвященный 75-летию альянса, проходит в США с 9 по 11 июля. Какие решения принимают лидеры стран НАТО и что получит Украина по итогам саммита? Досье DW.
Политика11 июля 2024 г.
Показать еще