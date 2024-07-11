Китай призвал НАТО не провоцировать конфронтацию

Пекин решительно отверг обвинения в свой адрес, содержащиеся в декларации саммита НАТО в Вашингтоне, назвав их "лживыми и клеветническими".

Китай предостерег НАТО от "провоцирования конфронтации" из-за его связей с Россией, после того как альянс обвинил его в содействии российской агрессии против Украины. "НАТО следует прекратить раздувать так называемую китайскую угрозу и провоцировать конфронтацию и соперничество, но, напротив, делать больше для содействия миру и стабильности во всем мире", - говорится в заявлении миссии КНР при ЕС , опубликованном в четверг, 11 июля.

"Декларация саммита НАТО в Вашингтоне пропитана менталитетом времен холодной войны и воинственной риторикой. Пункты, касающиеся Китая, наполнены провокациями, ложью, подстрекательством и клеветой", - заявила китайская дипмиссия, добавив, что "решительно отвергает" обвинения в адрес Пекина.

"Всем известно, что Китай не является виновником украинского кризиса. Позиция Китая по Украине является открытой и честной", - сказано в документе. В нем отмечается, что Китай "никогда не предоставлял смертоносное оружие ни одной из сторон конфликта и осуществляет строгий экспортный контроль за товарами двойного назначения".

Китайская сторона также призвала альянс "придерживаться своего позиционирования в качестве оборонительной организации в Североатлантическом регионе, а не подрывать мир и стабильность в Азиатско-Тихоокеанском регионе и не становиться инструментом, используемым определенными державами для поддержания гегемонии".

Политика НАТО в отношении Китая

Лидеры стран НАТО на саммите в Вашингтоне договорились ужесточить риторику в отношении Китая. В совместном заявлении союзников, опубликованном накануне, КНР называют, в частности, "играющим ключевую роль пособником" России в войне против Украины. "Так называемое безграничное партнерство Пекина" с Москвой и "широкомасштабная поддержка российской оборонно-промышленной базы" вызывают "глубокую озабоченность", говорится в декларации.

В последнее время западные страны не раз высказывали предположение, что Китай поставляет России товары двойного назначения, благодаря которым Москве удается поддерживать боеспособность армии.