Юбилейный саммит НАТО в Вашингтоне

Саммит НАТО, посвященный 75-летию альянса, проходит в США с 9 по 11 июля. Какие решения принимают лидеры стран НАТО и что получит Украина по итогам саммита? Досье DW.

В Вашингтоне с 9 по 11 июля 2024 года проходит юбилейный 75-й саммит НАТО. Участники саммита констатировали, что Украина находится на "необратимом пути" в организацию и согласовали более четкую формулировку по вступлению страны в альянс.

На саммите было объявлено, что США совместно с Германией, Италией, Нидерландами и Румынией предоставят Украине зенитно-ракетные комплексы Patriot и другие системы ПВО. Также Украина получит истребители F-16. Стране пообещали военную помощь в размере 40 млрд евро в течение года.

Сейчас в НАТО входят 32 страны. После начала полномасштабного российского вторжения в Украину к альянсу присоединились Финляндия и Швеция.