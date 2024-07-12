На саммите НАТО в Вашингтоне Байден и Шольц опять спасовали

Торжественная церемония у Белого дома по случаю юбилея НАТО Фото: Ken Cedeno/REUTERS

На свое 75-летие Североатлантический альянс мог сделать Киеву - но прежде всего себе - настоящий подарок: пригласить Украину вступить в альянс и предложить ей "дорожную карту", конкретный план постепенной интеграции в НАТО. Этого не случилось. Имена тех, кто сделал это невозможным, известны. Это президент Соединенных Штатов Джо Байден и канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz).

Берлин и Вашингтон нажали на тормоза

Именно они к удивлению и возмущению союзников из Центральной Европы и Балтии, вновь настояли на том, чтобы "не провоцировать Россию" (то есть, Путина). Более того, обоим политикам не хватило такта и политической мудрости, чтобы и на юбилейном форуме НАТО не повторить Владимиру Зеленскому требование не использовать поставляемое Украине оружие за пределами ее собственной территории и приграничных областей России.

Константин Эггерт

Многие эксперты и политики, в том числе, в Америке считают такой подход ошибочным. Однако Байден всегда делает ставшую стандартной оговорку: он, мол, не сам принимает такое решение, а лишь следует рекомендациями спецслужб и Пентагона. Когда верховный главнокомандующий публично прикрывается мнением подчиненных, он допускает грубую политическую ошибку.

И Путин примет это к сведению. Как и то, что лидеры важнейших стран альянса так до сих пор и не поняли (или делают вид, что не понимают): единственная вещь, которая его, Путина, провоцирует - это слабость и нерешительность. Да, у Кремля нет сегодня сил и средств, чтобы всерьез померяться силами с НАТО. Все ресурсы брошены на "мясные штурмы" и обстрел украинских больниц и роддомов. Но диверсионная и кибервойна идет своим чередом. Российские "глушилки" регулярно подавляют международную навигационную систему GPS над Балтикой, а наемные диверсанты готовят покушения на лидеров военной индустрии стран альянса. Путин не нуждается в поводах. Он просто действует, как считает нужным и насколько позволяют возможности.

"Предчувствие гражданской войны"?

Нерешительность ведущих политиков Запада, на мой взгляд, объясняется отсутствием у них исторического мышления и политического воображения. Официальное приглашение Украине вступить в альянс очень сильно ударило бы по путинской власти, показало бы российскому чиновничеству бессилие Кремля и полную бессмысленность войны. Это могло бы привести к усилению подковерной борьбы за власть и влияние в Москве.

Но в Белом доме и ведомстве федерального канцлера в Берлине, похоже, по-прежнему боятся "хаоса, нестабильности и непредсказуемости" в случае ослабления нынешнего режима. При этом нет абсолютно никаких признаков того, что неуклонно стареющее население России готово к гипотетической гражданской войне (во имя чего?) или что на место Путину рвется кто-то, еще более внимательно читавший философа Ивана Ильина и мечтающий нажать на ядерную кнопку.

Этот страх перед страхами превратил юбилейный форум союзников в Вашингтоне в повтор Бухареста-2008, Кардиффа-2014, Мадрида-2022 и Вильнюса-2023. Блюдо то же: "Мы вас примем, но когда-нибудь потом". Зато гарнир каждый раз новый. В этот раз - гарантии продолжения военной помощи со стороны альянса даже в случае прихода в Белый дома Дональда Трампа, обещание Украине 40 миллиардов долларов военной помощи и формулировка заключительного коммюнике саммита про "необратимость" евроатлантической интеграции Украины. Сути все это, увы, не меняет. А значит Украина продолжит платить кровью за нерешительность Запада.

Автор: Константин Эггерт - российский журналист, автор еженедельной колонки на DW и интервью-проекта DW "вТРЕНДde". Константин Эггерт в Facebook: Константин Эггерт, в Telegram: @KonstantinEggert

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