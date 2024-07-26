Как в Украине оценили результаты визита Кулебы в Китай

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба стал первым высокопоставленным украинским чиновником, который посетил Китай после начала полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года. В среду, 24 июля, украинский дипломат встретился с главой МИД Китая Ван И. Встреча состоялась, правда, не в Пекине, а в Гуанчжоу на юге КНР.

Главной темой переговоров стал поиск путей прекращения российской агрессии и возможной роли Китая в достижении устойчивого и справедливого мира, сообщила пресс-служба МИД Украины. В ведомстве отметили, что Кулеба довел до Ван И "последовательную позицию Украины, которая заключается в готовности вести переговорный процесс с российской стороной на определенном этапе, когда Россия будет готова вести переговоры добропорядочно, но подчеркнул, что пока такой готовности с российской стороны не наблюдается".

"Украина никогда не прогнется"

В видео, опубликованном в Facebook по итогам визита, Кулеба подчеркнул, что Украина никогда не согласится на ультиматумы для завершения войны. "Украина не прогнулась ни под одним ультиматумом Путина, под страшным военным ударом Путина. И Украина никогда ни на один сантиметр не прогнется, если кто-либо в мире попытается говорить с нами на языке ультиматумов. Это просто невозможно. Не такой президент Зеленский, не такое государство Украина и не такой украинский народ", - сказал он.

Глава украинского МИД также отметил, что Китай "незыблемо подтвердил свое уважение к суверенитету и территориальной целостности Украины". "Это очень важно. Это снимает целый ряд инсинуаций", - сказал Кулеба, добавив, что в Пекине соглашаются, что в вопросе войны РФ против Украины нужна не иллюзия мира, а "справедливый и устойчивый мир". "Не надо стремиться ни к каким временным решениям. Я подробно проинформировал о формуле мира, о Саммите мира, о наших дальнейших шага", - сказал украинский министр.

Зеленский: КНР не будет поставлять оружие РФ

Комментируя итоги визита Кулебы, президент Украины Владимир Зеленский также отметил, что Украина получила от Китая подтверждение того, что Пекин не будет поставлять оружие России. "Есть четкий сигнал, что Китай поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины. А также было подтверждено и то, что мне говорил лидер Китая Си Цзиньпин, - что Китай не будет поставлять оружие России", - сказал он.

Дмитрий Кулеба и Ван И, 24 июля 2024 года Фото: Lu Hanxin/AP/picture alliance

Более сдержанно оценил результаты визита президент Центра глобалистики "Стратегия ХХI" Михаил Гончар. Аналитик обратил внимание на то, что в официальных сообщениях КНР не прозвучал сигнал, что Китай поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины. "Ни одного слова о территориальной целостности Украины! Даже в общих чертах, как это традиционно делает китайская пропаганда", - написал он.

Гончар также убежден, что приемом украинского министра в городе Гуанчжоу, а не Пекине "китайцы хотели продемонстрировать низкую приоритетность Украины". "В 2016 году был визит министра иностранных дел Украины Павла Климкина в Китай. Принимал его тот же Ван И, и не в Гуанчжоу, а в Пекине, хотя это был рабочий, а не официальный визит", - напомнил эксперт.

В официальных китайских сообщениях действительно не упоминалось ни об уважении к территориальной целостности Украины, ни об обещаниях не поставлять РФ оружие. Так, пресс-секретарь китайского МИД Мао Нин в очередной раз отметила, что "КНР привержена политическому решению кризиса" и "решение всех конфликтов нужно вернуть за стол переговоров". В пресс-релизе МИД КНР по итогам переговоров министров подчеркнули, что в последнее время как Украина, так и Россия послали разные сигналы о готовности к переговорам. "Хотя условия и время еще не созрели, мы поддерживаем все усилия, способствующие миру, и готовы продолжать играть конструктивную роль в прекращении огня и возобновлении мирных переговоров", - приводит ведомство слова Ван И.

Без практических шагов к миру со стороны Китая... пока

Сообщения для прессы лишь частично отражают содержание переговоров, отмечает экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин. "Каждый интерпретирует результаты переговоров и подает сообщения для прессы по-своему. Поэтому делать из заявлений какие-то выводы, на мой взгляд, смысла нет", - говорит он в разговоре с DW.

"Не прорывной, но тем не менее результат" - Климкин о визите Кулебы в КНР Фото: Bernd von Jutrczenka/dpa/picture alliance

В то же время Климкин отмечает, что китайцы уже заявляли ранее об уважении суверенитета и территориальной целостности всех стран. "Это их пункт в двенадцати принципах "мирного плана". Но одновременно после того китайцы не голосовали за резолюцию ООН, которая призывает к выводу российских войск из Украины. Поэтому китайцы формально преданы принципам ООН, но в плане реализации у них позиция другая", - отмечает эксперт. Поэтому по результатам визита не следует ожидать со стороны Китая практических шагов к достижению мира, отмечает Климкин. "Китайцы начнут действовать, когда почувствуют шанс на успех. Пока они такого шанса не чувствуют, но они будут спокойно готовиться. Этот визит часть такой подготовки", - считает экс-министр иностранных дел Украины.

Сейчас КНР нужно показать свое желание говорить со всеми сторонами, но они и дальше будут использовать Россию для своих целей, отмечает Климкин. "Для КНР стратегический приоритет номер один - это соперничество с США. И для этого соперничества им нужен сегодняшний российский режим. Поэтому они не будут менять свою позицию в вопросе коммуникации с Россией. Но тем не менее они показали, что разговаривают со всеми. На самом деле это тоже результат. Не прорывной, но тем не менее результат", - подытожил он, добавив, что "сам факт визита и разговора на политическом уровне - это хорошо".