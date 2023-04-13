Назван виновник утечек, и другие события 414-го дня войны

В США задержан подозреваемый в утечках секретных документов Пентагона - ему всего 21 год. ФСБ отчиталось о раскрытии группы, убившей Владлена Татарского.

На 414-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины.

Задержание подозреваемого в утечках

Ситуация вокруг предполагаемой утечки секретных документов Пентагона, которая, по некоторым оценкам, могла бы вызвать перенос украинского контрнаступления и привести к охлаждению отношений между США и союзниками, постепенно проясняется. Сотрудники ФБР задержали подозреваемого по делу об этой утечке. По данным издания The New York Times, это 21-летний нацгвардеец ВВС США Джек Тейшейра.

Расследование, которое проводили Пентагон и министерство юстиции США, привело к закрытой группе внутри геймерской платформы Discord под названием Thug Shaker Central, в которой состояли около 20 человек. Модератором этой группы был молодой человек с ником OG, который, по собственным словам, работал на одной из военных баз США. Именно в закрытой группе и были опубликованы первые секретные документы, впоследствии другие члены группы опубликовали их в других форумах Discord.

По словам участников группы, с которыми удалось пообщаться The Washington Post, им было известно настоящее имя OG, а также штат, в котором он живет и работает, но они отказались делиться этой информацией. По их мнению, этот человек осознавал, что делал: "Он умен, он знал, что делает, когда публиковал эти документы. Это ни в коем виде не случайная утечка", - полагают они.

Информация о возможном расколе в российских элитах и онкологии Путина

Ведущие мировые СМИ продолжили анализ попавших в сеть секретных документов. Так, немецкие СМИ заинтересовались доклажлм, речь в котором идет о возможном расколе в рядах российских элит. Секретарь Совета национальной безопасности РФ Николай Патрушев и начальник Генерального штаба армии России Валерий Герасимов могли участвовать в акции по саботажу военных действий с целью скорейшего окончания войны между Россией и Украиной.

Согласно сведениям, полученным из украинского источника, ссылающегося в свою очередь на источник, близкий к Кремлю, Герасимов и Патрушев планировали саботировать войну против Украины, рассчитывая добиться ее скорого окончания.

Для этого они намеревались перебросить войска на юг. В качестве дня "Икс" они наметили 5 марта, когда у Владимира Путина должен был начаться курс химиотерапии, и он уже не смог бы повлиять на происходящее. Таким образом, если верить источнику, Путин болен онкологическим заболеванием. Впоследствии Герасимов отказался от своих планов. Каких-либо подтверждений информации, изложенной в документе, нет.

Германия быстро разрешила Польше поставить Украине МИГ-29

Правительство Германии дало Польше разрешение на поставку в Украину пяти истребителей МиГ-29. Польская сторона попросила у Германии соответствующее разрешение, так как самолеты ранее были переданы Варшаве из арсеналов бывшей ГДР. Министр обороны ФРГ Борис Писториус приветствовал это решение. По его словам, оно показывает, что "на Германию можно положиться".

Власти Польши обратились к правительству Германии с просьбой разрешить поставку Украине 5 самолетов МиГ-29 советского производства из бывших запасов ГДР, которые Германия ранее передала Польше. Правительство Германии неожиданно быстро дало Польше такое разрешение. Министр обороны ФРГ Борис Писториус (Boris Pistorius) приветствовал это решение. По его словам, оно показывает, что "на Германию можно положиться".

ЕС договорился о снарядах для Украины и ввел санкции против ЧВК "Вагнера"

Совет Европейского Союза в четверг одобрил выделение 1 млрд евро из Европейского фонда мира в рамках нового плана по закупкам боеприпасов для Украины. Эта мера позволит ЕС возместить входящим в него странам стоимость боеприпасов, переданных Украине из собственных запасов или поставленных Киеву за счет изменения приоритетов существующих заказов в период с 9 февраля по 31 мая 2023 года, сообщили в Брюсселе. Так Евросоюз начал реализацию первой части плана, принятого Советом ЕС 20 марта. Цель ЕС - направить Украине 1 миллион 155-миллиметровых артиллерийских снарядов в 2023 году.

Европейский Союз ввел санкции против российской частной военной компании (ЧВК) "Вагнер" и интернет-издания РИА ФАН, говорится в документе, опубликованном в официальном журнале ЕС. В обосновании говорится, что обе структуры несут ответственность за "материальную поддержку действий, которые подрывают и угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины". ЧВК "Вагнер", как отмечается, активно участвует в агрессивной войне России против Украины и возглавляла нападения на города Соледар и Бахмут в январе 2023 года. Между тем издание РИА ФАН, входящее в состав медиагруппы "Патриот", попечительский совет которой возглавляет владелец ЧВК Евгений Пригожин, "занимается проправительственной пропагандой и дезинформацией".

Норвегия высылает российских разведчиков

Министерство иностранных дел Норвегии высылает из страны 15 сотрудников российского посольства, занимающихся "деятельностью, несовместимой с дипломатическим статусом". Об этом заявила министр иностранных дел Анникен Хюитфельд. В сообщении МИД сказано, что за деятельностью указанных сотрудников уже некоторое время следили, и они должны в скором времени покинуть территорию страны. Норвегия объявила не будет выдавать визы другим офицерам разведки.

"Россия представляет самую большую разведывательную угрозу в Норвегии. Принимая это всерьез, мы сегодня делаем шаг, препятствующий российской разведывательной деятельности в нашей стране.", - подчеркнула Хюитфельд, отметив, что Норвегия "желает продолжения нормальных дипломатических отношений с Россией и приветствует" российских дипломатов, которые не будут заниматься разведкой.

Российская армия обстреляла 9 областей Украины

Российская армия продолжает обстрелы Украины - за сутки обстрелам из различных видов вооружения, включая стрелковое оружие, минометы, танки, артиллерию, РСЗО, ЗРК С-300, БПЛА и тактическую авиацию, подверглись 135 населенных пунктов в 9 областях страны. В результате атак поражены 50 объектов инфраструктуры.

В Донецкой области погиб один человек - в Очеретино, еще двое получили ранения, сообщил в Telegram-канале глава областной военной администрации (ОВА) Павел Кириленко. В Херсонской области, по данным главы ОВА Александра Прокудина также один человек погиб, двое ранены. В Харьковской области в результате обстрела поселка Двуречная Купянского района два человека погибли, один ранен, сообщил глава ОВА Олег Синегубов.

ФСБ отчитался о раскрытии группы, убившей Владлена Татарского

ФСБ объявил о раскрытии группы, которая готовила убийство "военкора" Владлена Татарского, исполнителем которого российские силовики называют задержанную Дарью Трепову. С одной стороны, в нее якобы входят украинские спецслужбы и гражданин Украины Юрий Денисов, который в феврале 2023 года прибыл из Киева через территорию Латвии в Москву, где собирал сведения "об образе жизни и местах посещения" Татарского. Именно он якобы передал Дарье Треповой бомбу в статуэтке, при разрыве которой погиб Татарский, а после убийства покинул территорию России - транзитом через Армению в Турцию.

С другой стороны, ФСБ обвиняет в подстрекательстве к убийству лидеров Фонда борьбы с коррупцией Ивана Жданова и Леонида Волкова. По версии ФСБ, Волков и Жданов "неоднократно заявляли о необходимости ведения подрывной деятельности в России", а "как результат, 2 апреля Дарьей Треповой был совершен теракт".

"Терроризм им нужен сейчас для того, чтобы дать Навальному срок побольше. Думаю, что это будет каким-то отдельным эпизодом его дела. ФБК признают террористической организацией, что тоже было предсказуемо", - написал Иван Жданов, реагируя на эти обвинения. В версии о теракте он видит несостыковки - ведь сама Трепова, видимо, и не подозревала о том, что собирается осуществить теракт. "А ФСБшники, как обычно, не отличаются умом и сообразительностью. Их версия рушится просто одним вопросом. Из видео понятно, что девушка не знала, что там бомба. Как она могла "совершить теракт по призыву" не зная, что там бомба?" - считает Жданов.

Смотрите также: