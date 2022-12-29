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Обломки ракетыв Ивановском районе Брестской области
Обломки ракетыв Ивановском районе Брестской областиФото: Belarusian Silovik Telegram/dpa/picture alliance
ПолитикаБеларусь

В Беларуси на границе с Украиной упала ракета. Что известно?

Алесь Петрович
1 ч. назад

"Окна в доме тряслись", - так описывают случившееся в соседних с местом инцидента деревнях.

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Как сообщили очевидцы, обломки ракеты упали около деревни Горбаха Ивановского района Брестской области, расположенной примерно в 15-ти километрах от границы с Украиной. С утра 29 декабря в местных чатах стали обсуждать необычный грохот, затем в соцсетях появились и снимки обломков ракеты. Что известно о произошедшем - у DW.

Версия белорусских властей: ракета прилетела из Украины 

Около 14 часов дня по минскому времени информация об инциденте была опубликована в Telegram-канале "Пул Первого", который связывают с пресс-службой Александра Лукашенко. По его сведениям, рассматривали две основные версии падения ракеты: "залет на территорию Беларуси, аналогичный недавнему инциденту в Польше" и "ракета сбита в результате работы систем ПВО Беларуси".

Спустя почти пять часов пресс-служба Министерства обороны Беларуси подтвердила факт появления ракеты в небе над Ивановским районом и то, что "воздушная цель была поражена силами войск противовоздушной обороны". В белорусском армейском ведомстве заявили: "Предварительно установлено, что обломки принадлежат зенитной управляемой ракете С-300, выпущенной с территории Украины". 

Обломки ракеты возле белорусской деревни Горбаха
Обломки ракеты возле белорусской деревни ГорбахаФото: Belarusian Silovik Telegram/dpa/picture alliance

Сведений о пострадавших пока нет, а военный комиссар Брестской области Олег Коновалов заявил, что "волноваться жителям абсолютно не о чем: такие случаи, к сожалению, бывают".

Реакция Украины: это следствие российской агрессии

В эфире украинского "24 канала" пресс-секретарь Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат пообещал, что информация об инциденте будет опубликована в ближайшее время. По его словам, "такие вещи возможны, исключать нельзя, мы знаем примеры на территории соседних государств - какие-то обломки могут попадать".

Юрий Игнат подчеркнул, что все инциденты - следствие российской агрессии и ракетных атак России.

Посол Украины в Беларуси Игорь Кизим тем временем был вызван в МИД РБ, ему, по сообщению белорусских госСМИ, был заявлен "решительный протест".

Очевидцы рассказывают о мощном взрыве 

Территория Ивановского района, куда упала ракета, граничит с Украиной. Местные жители с утра обсуждают происшествие. Один из очевидцев рассказывает, что был на работе, когда примерно в 9.30 услышал грохот. Еще одна участница локального чата утверждает, что ракету сбили у деревни Горбаха – обломки упали на поле местного сельскохозяйственного предприятия, расположенного недалеко от кладбища.

В местном сельсовете ситуацию не комментируют, ссылаясь на отсутствие информации. Хотя, как выяснилось, мощный взрыв слышали не только в Горбахе, но и в деревнях, которые находятся в десяти километрах от предполагаемого места падения ракеты. "Очень громко было, даже окна тряслись", - рассказал один из жителей Ивановского района.

По сведениям украинских источников, 29 декабря российская армия выпустила по Украине 69 ракет. Сообщается, что они были выпущены в том числе в направлении Киевской и Житомирской областей, которые граничат с Беларусью. Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный заявил, что противовоздушная оборона страны сбила 54 из выпущенных ракет.

О прилетах ракет с Украины Лукашенко говорил и раньше

С начала полномасштабной войны России в Украине нынешний инцидент на белорусской территории, пожалуй, самый резонансный. Хотя о якобы имевших случаях ракетных ударов Александр Лукашенко высказывался неоднократно.

15 марта на встрече с руководящим и оперативным составом органов государственной безопасности он рассказал о попытке удара по территории Беларуси ракетой "Точка-У". По версии Лукашенко, ту ракету "успешно с россиянами перехватили и уничтожили" в районе реки Припять.

Лукашенко на совещании с силовиками
Лукашенко на совещании с силовикамиФото: Nikolai Petrov/AP/BeiTA/picture alliance

"Где-то там возле речки валяется. Кому интересно, кто ближе, сходите, посмотрите. Это не закрыто. Это не фейк - то, что я вам говорю. Просто мы об этом не говорили. Нам надо было разобраться, что там происходит", - заявлял тогда белорусский правитель.

Правда, никаких подтверждений этому не было: даже представители белорусских государственных СМИ не стали делать репортажи с места событий. Тем не менее, пару дней спустя, 17 марта, Александр Лукашенко снова упомянул историю с ракетами "Точка-У" в интервью японскому телеканалу TBS. 

Выступая 2 июля 2022 года по случаю Дня Независимости, Лукашенко опять вернулся к этой теме, заявив, что "несколько дней назад" вооруженные силы Украины пытались нанести ракетный удар "по военным объектам на территории Беларуси". По его словам, все ракеты, которые были пущены ВСУ, удалось перехватить противовоздушными комплексами "Панцирь". Однако и эти высказывания также никак не были в дальнейшем подтверждены реальными фактами.

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