Испания отправит в Украину новую партию танков Leopard

Танки Leopard будут переданы Киеву в конце июня, заявила министр обороны Испании. В поставку также войдут зенитные ракеты Patriot, артиллерия, система защиты от дронов.

Испания отправит в Украину новый пакет военной помощи, в который, среди прочего, войдут танки Leopard 2A4. Об этом в понедельник, 20 мая, заявила министр обороны Испании Маргарита Роблес во время 22-ого заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн"), созванного министром обороны США Ллойдом Остином.

По словам Роблес, танки будут отправлены в Киев в конце июня. В поставку также войдут ракеты для зенитно-ракетного комплекса Patriot, артиллерийские боеприпасы калибра 155 мм, системы защиты от дронов.

В ходе заседания, в котором в формате видеоконференции участвовали представители более 40 стран, глава Минобороны Испании заявила о коллективной обязанности "продолжать оказывать поддержку, которую Украина заслуживает и в которой срочно нуждается". Роблес также подтвердила, что долгосрочная поддержка Украины со стороны Испании будет подкреплена подписанием двустороннего соглашения о безопасности.

Остин: Украина переживает один из труднейших моментов в войне с РФ

Министр обороны США Ллойд Остин в ходе этого же заседания заявил, что Украина "переживает один из труднейших моментов в борьбе с возобновленным нападением России" на северо-востоке страны, поэтому военная помощь Киеву жизненно необходима. Остин также подчеркнул критическую потребность Украины в системах ПВО для отражения атак РФ. "Мы будем продолжать добиваться того, чтобы Украина владела своим небом и могла защищать своих граждан и гражданскую инфраструктуру вдали от линии фронта", - заявил он журналистам после окончания встречи.

Испания отправит в Украину 19 танков Leopard в этом году

В прошлом году правительство Испании передало Киеву 10 танков Leopard 2A4. В марте оно объявило об отправке в Украину еще 19 танков Leopard 2A4 в течение 2024 года. Первая партия из 10 танков была обещана к концу июня, вторая - в сентябре.