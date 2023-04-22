Второй снаряд в Белгороде и другие события 423-го дня войны
Ольга Лебедева
19 мин. назад
В Белгороде спустя более суток после падения авиабомбы нашли второй снаряд. Украина ввела новые санкции против РФ. Германия и Россия выслали дипломатов. Испания отправила Киеву танки Leopard.
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На 423-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину, в субботу, 22 апреля, российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины.
Боевые действия: отражено 40 атак россиян на трех направлениях
По данным Генштаба ВСУ, за минувшие сутки российские силы нанесли 3 ракетных и 24 авиационных удара и произвели около 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в результате чего есть погибшие и раненые среди гражданского населения, разрушены и повреждены жилые дома и другая гражданская инфраструктура. Основные усилия россиян сосредоточены на наступательных действиях на Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, где было отражено около 40 атак, указывается в вечерней оперативной сводке. Самые ожесточенные бои по-прежнему ведутся за Бахмут и Марьинку, отмечается далее.
В свою очередь украинская авиация за сутки нанесла 8 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 3 района сосредоточения живой силы и 1 склад боеприпасов противника, указывает украинское командование.
В течение дня украинские защитники сбили один российский вертолет Ми-24 и четыре беспилотника - два разведывательных БПЛА типа "Орлан-10" и "Zala", а также два дрона-камикадзе "Ланцет", сообщил Генштаб ВСУ.
Генштаб ВСУ: На Запорожской АЭС усиливается давление на украинских работников
"Российские оккупанты продолжают усиливать контрразведывательный режим на временно захваченных территориях Украины. Так, в Энергодаре Запорожской области увеличено количество патрулей, на блокпостах стали более тщательно проверять личные документы и осматривать транспортные средства. Оккупанты ограничили посещение лесных зон. Граждан Украины, замеченных в этих локациях, работники ФСБ РФ берут на контроль, проверяют их персональные данные ", - указали в украинском Генштабе.
В сводке также говорится, что из-за нехватки на Запорожской АЭС квалифицированных работников, готовых работать на оккупационные власти, усиливается психологическое и физическое давление на украинских работников ЗАЭС. "Используя запугивание, угрозы, шантаж и пытки враг продолжает принуждать последних к получению российского гражданства и подписанию трудовых договоров с российской государственной корпорацией "Росатом", - заявляет Генштаб ВСУ.
Между прочим, в оккупированном РФ Мелитополе произошел взрыв в районе локомотивного депо, сообщили мэр города Иван Федоров и назначенный РФ "глава администрации" Евгений Балицкий. По сведениям Федорова, пострадал "наполненный топливом тепловоз", который взорвался на глазах вооруженной охраны депо.
Второй боеприпас в Белгороде
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков обвинил ВСУ в обстреле села Новая Таволжанка в Шебекинском районе. "Пострадавших нет. Разрушения выявлены в 9 частных жилых домах: выбиты окна, посечены заборы и фасады. Оперативные и аварийные службы на месте продолжают подомовой обход территории", - написал он в Telegram.
Между тем, в Белгороде объявлен режим ЧС после обнаружения второго "боеприпаса большой мощности" неподалеку от места падения полутора днями ранее авиабомбы с российского СУ-34. Власти начали эвакуацию жителей в 200-метровой зоне - это более 3000 жителей 17 многоэтажек. Через несколько часов было объявлено, что снаряд удалось вывезти из жилой зоны, затем его взорвали за пределами города.
По данным Baza, неразорвавшийся боеприпас при падении попал в многоэтажный дом на улице Шаландина, 15 и снес балконы на трех этажах. Официального подтверждения этой информации не было. Информация о втором снаряде появилась накануне вечером. Белгородский журналист Никита Парменов заявил, что на город "упал еще один снаряд - вероятнее всего, вторая бомба", которая не разорвалась.
Новые санкции Украины
Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против российских и иностранных компаний, причастных к финансированию войны. Под штрафные меры попали 40 физических и 382 юридических лица. В частности, они распространяются на "Росбанк", Центризбирком РФ, партии "Единая Россия", ЛДПР, "Справедливая Россия - Патриоты - За правду", КПРФ, "Новые люди". Из физических лиц в список включены родственники олигарха Владимира Потанина и члена Совета Федерации Сулеймана Керимова и другие. Среди иностранцев под ограничения попали граждане Швейцарии, Ирана и Мали. Санкции наложены на ряд компаний, зарегистрированных не только в России, но и в Швейцарии, Франции, Германии, Испании, Люксембурге и других странах.
Киев попросил G7 о помощи в разминировании сельскохозяйственных земель. Украина собственными силами не сможет закончить этот процесс даже за 20 лет, заявил министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский, выступая на заседании министров сельского хозяйства стран G7. По его словам, в Украине сейчас заминировано 470 тысяч га земель сельскохозяйственного назначения. Обследовано на сегодняшний день лишь 17,5 % заминированных территорий, из них 57 тысяч га - сельскохозяйственного назначения.
Испания отправила Украине первые шесть из десяти обещанных танков Leopard 2A4. Танки, а также 20 бронированных грузовых автомобилей были погружены на корабль в Сантандере, после чего судно покинуло порт. Ранее о скорой передаче танков Украине заявил глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес. "После этого будет вторая партия с еще четырьмя танками", - заявил он. "Мы будем поддерживать Украину до тех пор, пока она в этом нуждается. Это включает в себя гуманитарную помощь, прием беженцев и поставку оборонительного оружия", - сказал Альбарес.
Взаимная высылка дипломатов РФ и Германией
Днем 22 апреля МИД РФ заявил об "очередной массовой высылке сотрудников российских диппредставительств в Германии". Ведомство отметило, что Россия зеркально ответит на данные меры Берлина. В Москве считают, что ФРГ нарушила свои заверения о нежелании афишировать массовую высылку дипломатов РФ, рассказав СМИ об этой "затее", посол ФРГ уведомлен об ответе РФ, говорится в сообщении.
В министерстве иностранных дел ФРГ в ответ на запрос DW опровергли описание ситуации представительницей российского ведомства Марией Захаровой. "Действительно, на протяжении последних недель правительство Германии вело переговоры с российской стороной относительно присутствия (персонала. - Ред.) в соответствующих внешнеполитических представительствах. Целью этого было сократить присутствие российских спецслужб в Германии. Сегодняшний отъезд сотрудников российского посольства связан с этим", - указали в Берлине. Утром в тот же день в Берлине побывал российский спецборт Ил-96, около полудня он вылетел обратно в Москву. Позже Захарова сообщила, что Москва высылает на родину более 20 немецких дипломатов.