Второй снаряд в Белгороде и другие события 423-го дня войны

В Белгороде спустя более суток после падения авиабомбы нашли второй снаряд. Украина ввела новые санкции против РФ. Германия и Россия выслали дипломатов. Испания отправила Киеву танки Leopard.

На 423-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину, в субботу, 22 апреля, российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины.

Боевые действия: отражено 40 атак россиян на трех направлениях

По данным Генштаба ВСУ, за минувшие сутки российские силы нанесли 3 ракетных и 24 авиационных удара и произвели около 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в результате чего есть погибшие и раненые среди гражданского населения, разрушены и повреждены жилые дома и другая гражданская инфраструктура. Основные усилия россиян сосредоточены на наступательных действиях на Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, где было отражено около 40 атак, указывается в вечерней оперативной сводке. Самые ожесточенные бои по-прежнему ведутся за Бахмут и Марьинку, отмечается далее.

В свою очередь украинская авиация за сутки нанесла 8 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 3 района сосредоточения живой силы и 1 склад боеприпасов противника, указывает украинское командование.

В течение дня украинские защитники сбили один российский вертолет Ми-24 и четыре беспилотника - два разведывательных БПЛА типа "Орлан-10" и "Zala", а также два дрона-камикадзе "Ланцет", сообщил Генштаб ВСУ.

Генштаб ВСУ: На Запорожской АЭС усиливается давление на украинских работников

"Российские оккупанты продолжают усиливать контрразведывательный режим на временно захваченных территориях Украины. Так, в Энергодаре Запорожской области увеличено количество патрулей, на блокпостах стали более тщательно проверять личные документы и осматривать транспортные средства. Оккупанты ограничили посещение лесных зон. Граждан Украины, замеченных в этих локациях, работники ФСБ РФ берут на контроль, проверяют их персональные данные ", - указали в украинском Генштабе.

В сводке также говорится, что из-за нехватки на Запорожской АЭС квалифицированных работников, готовых работать на оккупационные власти, усиливается психологическое и физическое давление на украинских работников ЗАЭС. "Используя запугивание, угрозы, шантаж и пытки враг продолжает принуждать последних к получению российского гражданства и подписанию трудовых договоров с российской государственной корпорацией "Росатом", - заявляет Генштаб ВСУ.

Между прочим, в оккупированном РФ Мелитополе произошел взрыв в районе локомотивного депо, сообщили мэр города Иван Федоров и назначенный РФ "глава администрации" Евгений Балицкий. По сведениям Федорова, пострадал "наполненный топливом тепловоз", который взорвался на глазах вооруженной охраны депо.

Второй боеприпас в Белгороде

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков обвинил ВСУ в обстреле села Новая Таволжанка в Шебекинском районе. "Пострадавших нет. Разрушения выявлены в 9 частных жилых домах: выбиты окна, посечены заборы и фасады. Оперативные и аварийные службы на месте продолжают подомовой обход территории", - написал он в Telegram.

Между тем, в Белгороде объявлен режим ЧС после обнаружения второго "боеприпаса большой мощности" неподалеку от места падения полутора днями ранее авиабомбы с российского СУ-34. Власти начали эвакуацию жителей в 200-метровой зоне - это более 3000 жителей 17 многоэтажек. Через несколько часов было объявлено, что снаряд удалось вывезти из жилой зоны, затем его взорвали за пределами города.

Эвакуированный дом в Белгороде Фото: Pavel Kolyadin/TASS/dpa/picture alliance

По данным Baza, неразорвавшийся боеприпас при падении попал в многоэтажный дом на улице Шаландина, 15 и снес балконы на трех этажах. Официального подтверждения этой информации не было. Информация о втором снаряде появилась накануне вечером. Белгородский журналист Никита Парменов заявил, что на город "упал еще один снаряд - вероятнее всего, вторая бомба", которая не разорвалась.

Новые санкции Украины

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против российских и иностранных компаний, причастных к финансированию войны. Под штрафные меры попали 40 физических и 382 юридических лица. В частности, они распространяются на "Росбанк", Центризбирком РФ, партии "Единая Россия", ЛДПР, "Справедливая Россия - Патриоты - За правду", КПРФ, "Новые люди". Из физических лиц в список включены родственники олигарха Владимира Потанина и члена Совета Федерации Сулеймана Керимова и другие. Среди иностранцев под ограничения попали граждане Швейцарии, Ирана и Мали. Санкции наложены на ряд компаний, зарегистрированных не только в России, но и в Швейцарии, Франции, Германии, Испании, Люксембурге и других странах.

Киев попросил G7 о помощи в разминировании сельскохозяйственных земель. Украина собственными силами не сможет закончить этот процесс даже за 20 лет, заявил министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский, выступая на заседании министров сельского хозяйства стран G7. По его словам, в Украине сейчас заминировано 470 тысяч га земель сельскохозяйственного назначения. Обследовано на сегодняшний день лишь 17,5 % заминированных территорий, из них 57 тысяч га - сельскохозяйственного назначения.

Испания отправила Украине первые шесть из десяти обещанных танков Leopard 2A4. Танки, а также 20 бронированных грузовых автомобилей были погружены на корабль в Сантандере, после чего судно покинуло порт. Ранее о скорой передаче танков Украине заявил глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес. "После этого будет вторая партия с еще четырьмя танками", - заявил он. "Мы будем поддерживать Украину до тех пор, пока она в этом нуждается. Это включает в себя гуманитарную помощь, прием беженцев и поставку оборонительного оружия", - сказал Альбарес.

Взаимная высылка дипломатов РФ и Германией

Днем 22 апреля МИД РФ заявил об "очередной массовой высылке сотрудников российских диппредставительств в Германии". Ведомство отметило, что Россия зеркально ответит на данные меры Берлина. В Москве считают, что ФРГ нарушила свои заверения о нежелании афишировать массовую высылку дипломатов РФ, рассказав СМИ об этой "затее", посол ФРГ уведомлен об ответе РФ, говорится в сообщении.

В министерстве иностранных дел ФРГ в ответ на запрос DW опровергли описание ситуации представительницей российского ведомства Марией Захаровой. "Действительно, на протяжении последних недель правительство Германии вело переговоры с российской стороной относительно присутствия (персонала. - Ред.) в соответствующих внешнеполитических представительствах. Целью этого было сократить присутствие российских спецслужб в Германии. Сегодняшний отъезд сотрудников российского посольства связан с этим", - указали в Берлине. Утром в тот же день в Берлине побывал российский спецборт Ил-96, около полудня он вылетел обратно в Москву. Позже Захарова сообщила, что Москва высылает на родину более 20 немецких дипломатов.

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