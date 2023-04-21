Итоги "Рамштайна" и все события 422-го дня войны в Украине

На 422-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины.

Российские обстрелы Украины

В течение суток 21 апреля российские силы нанесли по территории Украины два ракетных и 28 авиационных ударов, а также совершили около 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня, сообщил в вечерней сводке Генштаб ВСУ. Кроме того, в ночь на 21 апреля армия РФ выпустила по Украине 12 иранских беспилотников, все из которых были сбиты. В утренней сводке Генштаб сообщал о 8 сбитых дронах. В Киевской военной администрации заявили, что дроны были сбиты при подлете к Киеву, что стало первой попыткой атаки на город за последние 25 дней.

"Основные усилия противника сосредоточены на ведении наступательных действий на Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях. Подразделения Сил обороны Украины за сутки отбили около 30 атак противника на указанных участках фронта. Эпицентром боевых действий остается город Бахмут", - сообщили в Генштабе.

США летом начнут тренировать украинских военных на танках Abrams

США в ближайшие недели начнут обучение украинских военных тому, как использовать и обслуживать танки Abrams. Решение было принято на встрече руководителей оборонных ведомств западных стран на авиабазе Рамштайн в Германии.

По официальным данным, 31 танк Abrams прибудут на полигон Графенвёр в Германии в конце мая, а еще через пару недель украинские военные приступят к тренировкам. Обучение продлится около 10 недель. Его пройдут около 250 украинских военнослужащих, часть из которых будет обучаться управлению танками, а часть - их ремонту и обслуживанию.

Учебные танки при этом не будут переданы Украине для использования в боевых действиях. Вместо этого США к осени отправят в Украину танки M1A1, которые в настоящий момент проходят модернизацию.

Пентагон объяснил отказ передать Украине истребители

Передача Украине западных истребителей не является приоритетной целью США, поскольку военный контроль в небе эффективней и быстрей достигается системами ПВО, заявил председатель объединенного комитета начальников штабов армии США, генерал Марк Милли по итогам встречи контактной группы "Рамштайн".

По его словам, достигнуть контроля над небом можно "множеством разных способов". "Самый быстрый и эффективный с точки зрения стоимости для Украины способ - это системы противовоздушной обороны", - подчеркнул Милли. Кроме того, продолжил генерал, вывести украинскую авиацию на уровень, сопоставимый с российской, - это задача, для которой "нужны серьезные усилия большого числа стран". "И такие решения могут быть приняты, а могут и нет, в будущем. Но прямо сейчас первоочередная необходимость - это ПВО", - закончил Милли, отметив, что обсуждению этого вопроса союзники посвятили весь день конференции.

Польша, ФРГ и Украина договорились о ремонте поставленных Киеву танков Leopard

Германия, Польша и Украина подписали соглашение о создании центра по ремонту танков Leopard, поврежденных в ходе боевых действий в Украине, сообщил министр обороны ФРГ Борис Писториус (Boris Pistorius) в кулуарах встречи в формате "Рамштайн". По словам Писториуса, ремонтный центр может начать работу уже в конце мая. Расходы на его финансирование, как ожидается, составят от 150 до 200 млн евро в год, они будут поровну поделены между участниками проекта.

Министр обороны Украины Алексей Резников поблагодарил в Twitter своих немецкого и польского коллег за непоколебимую поддержку Украины. "Это будет способствовать укреплению нашего сотрудничества и усилению возможностей украинских защитников", - написал он.

Министр обороны ФРГ: Вопрос о приеме Украины в НАТО надо решать после войны

Решение о вступлении Украины в НАТО может быть принято лишь после окончания войны, считает министр обороны Германии Борис Писториус (Boris Pistorius). Для Киева дверь в Североатлантический альянс приоткрылась, "но сейчас не время для принятия подобных решений", заявил Писториус в эфире телеканала ZDF. Сначала необходимо "отразить это нападение" и только потом, "в новое время, надо хорошо продумать данный шаг", подчеркнул министр. Вопрос о членстве Украины в НАТО следует решать "с холодной головой и горячим сердцем, а не наоборот", резюмировал Писториус.

Взорвавшийся в Белгороде снаряд случайно уронили с российского истребителя

В результате взрыва снаряда в Белгороде, который накануне вечером на город случайно уронил российский самолет, пострадали три человека. "Один человек отказался от госпитализации, одному жителю поставили диагноз закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, жизни ничего не угрожает, вся необходимая помощь оказывается. И одной пожилой женщине стало плохо, очень поднялось давление. Она была госпитализирована, сейчас находится под наблюдением врачей", - сообщил губернатор региона.

По его словам, всех жителей поврежденного после взрыва трехподъездного дома расселили. Накануне Минобороны РФ сообщило, что у пролетавшего над Белгородом самолета Су-34 произошел "нештатный сход боеприпаса". По некоторым оценкам, на город могли уронить планирующую фугасную авиабомбу, оснащенную универсальным модулем планирования и коррекции боеприпаса (УМПК). По словам аналитика Кирилла Михайлова, такие бомбы с УМПК Россия начала использовать лишь в последние несколько недель, а поскольку "это новая разработка, такие нештатные ситуации неизбежны".

Румыния не будет вводить запрет на импорт зерна из Украины

В отличие от других восточноевропейских государств Румыния не будет вводить запрет на импорт зерна и других продуктов питания из Украины, заявил министр сельского хозяйства Румынии Петре Дая после встречи со своим украинским коллегой Николаем Сольским.

Фермеры разминируют поля с риском для жизни To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Дая указал, что в Бухаресте опасаются ухудшения ситуации из-за того, что несколько других стран Восточной Европы временно закрыли свои границы для импорта украинских зерновых. Чтобы нивелировать для румынских фермеров потери, вызванными импортом дешевого украинского зерна, накануне, 20 апреля, правительство в Бухаресте приняло решение увеличить компенсационные выплаты.

Более 37% ущерба от войны в Украине приходится на дома

Российское вторжение нанесло Украине прямой материальный ущерб на сумму в 143,8 млрд долларов, сообщил замглавы Комитета нацбезопасности, обороны и разведки Украины Юрий Аристов со ссылкой на оценки Киевской школы экономики. Он пояснил, что это "прямые и задокументированные материальные потери". Наибольшая доля ущерба, по данным украинских властей, приходится на жилые здания (53,6 млрд долларов, или 37,3%) и инфраструктуру (36,2 млрд долларов, или 25,2%).

Смотрите также: