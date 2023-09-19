Итоги "Рамштайна" и другие события 573-го дня войны

На 573-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину, во вторник, 19 сентября, российские войска продолжали удерживать захваченные населенные пункты соседнего государства. Вооруженные силы Украины отражали агрессию и вели контрнаступление на востоке и юге страны.

Итоги 15-го "Рамштайна"

Высокопоставленные политики и военные из 50 стран провели на авиабазе ВВС США в Германии Рамштайн 15-е заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины. Встреча была посвящена поддержке Украины в создании "надежных и боеспособных боевых сил в долгосрочной перспективе", заявил министр обороны США Ллойд Остин.

В числе прочего союзники обсудили украинское контрнаступление, которое, по словам Остина, продолжает демонстрировать "устойчивый прогресс". "Мужественные украинские солдаты прорывают сильно укрепленные рубежи" российской армии, а время "не на стороне" президента России Владимира Путина, подчеркнул глава Пентагона. Впервые в заседании "Рамштайна" участвовал и новый министр обороны Украины Рустем Умеров.

ФРГ до конца текущего года подготовит 10 тысяч украинских солдат

Германия намерена до конца текущего года подготовить 10 тысяч украинских военнослужащих, заявила парламентский статс-секретарь в министерстве обороны ФРГ Симтье Мёллер (Siemtje Möller) на заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины. Она добавила, что предстоящие холодные месяцы будут "тяжелыми, очень тяжелыми" для Украины - именно поэтому Берлин выделяет Киеву военную помощь еще на 400 млн евро.

В новые поставки войдут, в частности, 200 боевых бронированных машин MRAP, 50 надводных дронов, десятки тысяч боеприпасов различных калибров, 480 противотанковых мин АТ2, системы разминирования, а также зимнее обмундирование и электрогенераторы. В Украине уже работает полевой госпиталь, предоставленный Германией. Таким образом, по данным правительства ФРГ, в нынешнем году общий объем военной помощи ФРГ Украине составит 5,8 млрд евро. В 2022-м этот показатель равнялся 2 млрд евро.

Американские танки M1 Abrams скоро прибудут в Украину

Министр обороны США Ллойд Остин объявил, что вскоре в Украину прибудут американские танки M1 Abrams. В начале нынешнего года Вашингтон пообещал передать Киеву 31 танк. Высокопоставленный военный чиновник США в кулуарах встречи в "формате Рамштайн" сообщил агентству AFP, что первая партия M1 Abrams будет отправлена в Украину "в ближайшие дни", а процесс передачи завершится в течение следующих нескольких недель. Техника, по его словам, уже находится в Европе.

ВСУ готовы опробовать в бою западные танки To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Танки будут оснащены бронебойными боеприпасами калибра 120 мм с обедненным ураном. Глава Пентагона также призвал союзников продолжить уделять особое внимание поставкам Украине систем ПВО и ракет к ним. Чехия, Дания и Нидерланды заявили о новых поставках вооружений Украине, в том числе 15 модернизированных танков Т-72ЕА советского производства, а также бронетехники, систем ПВО и боеприпасов.

В результате удара РФ по Купянску погибли шесть человек

Российские войска нанесли удар по городу Купянск Харьковской области управляемой авиабомбой, заявил глава Харьковской обладминистрации Олег Синегубов. По актуальным данным, в результате взрыва погибли шесть человек - две женщины и четверо мужчин.

"Враг обстрелял автомобиль волонтеров, проводивших эвакуацию мирного населения. Погибших продолжаем доставать из реки поблизости и из уничтоженных автомобилей (...) К сожалению, находим еще тела. Поэтому количество жертв будет обновляться", - написал в Facebook начальник следственного управления полиции региона Сергей Болвинов.

NYT: В Константиновке могла упасть украинская ракета

Ракетный удар по городу Константиновке Донецкой области 6 сентября, в результате которого погибли 15 человек и более 30 получили ранения, вероятно, был нанесен украинской ракетой и стал результатом трагической случайности из-за ее неисправности. К такому выводу пришли журналисты американской газеты The New York Times, изучившие видео и фото с места удара, побывавшие на поле, откуда предположительно стреляла украинская ПВО и поговорив с очевидцами.

Ранее версию случайного попадания украинской ракеты в рынок выдвинули аналитики команды Conflict Intelligence Team (CIT). Представитель ВСУ заявил NYT, что расследованием обстоятельств удара по Константиновке занимается Служба безопасности Украины. В СБУ заявили, что обстрел города вели российские военные из зенитно-ракетного комплекса С-300.

В результате атаки российских дронов на Львов сгорело 300 тонн гуманитарной помощи

Российская атака на Львов минувшей ночью уничтожила склад с гуманитарной помощью. "В результате пожара, который произошел после взрыва "Шахеда", сгорело практически все, что было на складе. То есть более 15 фур гуманитарной помощи... Слава Богу, на нашем складе не было жертв, но на складе рядом есть, к сожалению, одна человеческая жертва", - заявил епископ-помощник Львовской архидиецезии Римско-Католической церкви Эдуард Кава. Среди хранившихся там вещей была зимняя одежда, обувь, продовольствие и электрогенераторы, полученные, среди прочего, из Ватикана, указал он.

Между тем в благотворительной организации "Каритас-Спес Украина" заявили, что в результате атаки на склад, находящийся в ведении Львовской архиепархии, сгорело 300 тонн гуманитарной помощи, в том числе 33 поддона с продуктовыми наборами, 10 поддонов с гигиеническими наборами и консервами, 10 поддонов с генераторами и одеждой.

Обсуждение Украины на Генассамблее ООН

Президент США Джо Байден, выступая на Генеральной Ассамблее ООН, посвятил часть своей речи российскому вторжению в Украину. "Россия считает, что мир устанет и позволит ей жестоко обойтись с Украиной без последствий. Но я вас спрашиваю: если мы откажемся от основных принципов Устава ООН, чтобы умиротворить агрессора, сможет ли какое-либо государство-член быть уверенным в том, что оно защищено?" - обратился президент США к участникам заседания.

"Если мы позволим разделить Украину, будет ли обеспечена независимость какой-либо нации? Ответ - нет. Мы должны противостоять этой неприкрытой агрессии сегодня, чтобы сдержать других потенциальных агрессоров завтра", - заявил Байден, подчеркнув, что США и их союзники продолжат поддерживать Украину.

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, также затронув тему войны в Украине, призвал положить конец военным действиям посредством "диалога". Министры иностранных дел стран "Большой семерки" (G7) в кулуарах Генассамблеи призвали Китай оказать давление на Россию, чтобы та прекратила агрессию в Украине, говорится в заявлении G7.

Выступление Зеленского на Генассамблее

Президент Украины Владимир Зеленский в своем выступлении на Генассамблее напомнил, что его страна отказалась от ядерного арсенала, заручившись гарантиями России. "Но дальнейшая история доказала, что именно Россия больше всего заслуживала ядерного разоружения еще тогда, в 1990-е. Россия заслуживает разоружения и сейчас: террористы не имеют права владеть ядерным оружием", - заявил Зеленский.

По словам президента, Россия с начала войны стремится превратить в оружие "множество других вещей": угрозу голода, ядерный шантаж на Запорожской АЭС, энергоресурсы и депортацию детей из Украины.

"Каждое десятилетие Россия начинает новую войну. Сегодня, как никогда, человечество должно действовать в полной солидарности, чтобы спасти человеческие жизни", - обратился к мировым лидерам Зеленский, призвав не заключать "теневых сделок с Россией".

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