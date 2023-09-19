Украина просит суд ООН наказать РФ за нарушение его решения

Россия не выполнила предписание Международного суда ООН и должна ответить за это независимо от исхода процесса "Украина против РФ", касающегося нарушения Конвенции по предупреждению геноцида, уверена украинская сторона.

Представители Украины выступили в Международном суде (МС) ООН в Гааге во вторник, 19 сентября, с ответом на предварительные возражения Российской Федерации по делу "Украина против РФ", касающемуся возможного нарушения Москвой Конвенции по предупреждению геноцида. Среди прочего украинская сторона, которая является в данном случае истцом, призвала суд признать, что Россия уже нарушила распоряжение МС и должна понести за это ответственность независимо от дальнейшего хода процесса.

"Вопиющий вызов этому институту"

Речь идет об обеспечительных мерах: 16 марта 2022 года суд обязал РФ прекратить войну в связи с поданным Украиной иском по текущему делу "Обвинения в геноциде в соответствии с Конвенцией о предупреждении преступления геноцида и наказании за него". А именно, Международный суд ООН постановил, что РФ должна немедленно приостановить военные действия, начатые 24 февраля 2022 года на территории Украины, а также гарантировать, что поддерживаемые и руководимые ею военные и нерегулярные вооруженные формирования, организации и лица под ее контролем и руководством не будут предпринимать никаких шагов в поддержку военных операций.

Представители Украины подчеркнули на слушаниях 19 сентября, что Россия, которая является ответчиком по этому делу, не только пренебрегла предписанием суда, которое носит обязательный характер, но и усилила и расширила военные действия, применив "самые разрушительные формы современной войны". Так, адвокаты от Украины напомнили, что 17 марта 2022 года пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на вопрос журналистов о данном постановлении МС ответил: "Нет, мы не можем принять это решение во внимание".

Представители Украины в Международном суде ООН Фото: International Court of Justice/UN Photo/Wiebe Kiestra

Затем последовали события в Буче, Ирпени, применение кассетных бомб, оккупация ЗАЭС и ядерный шантаж, разрушение целых городов, среди которых Мариуполь, аннексия оккупированных украинских регионов и массовая депортация детей из Украины, перечислил адвокат Давид Зайонтс, охарактеризовав эти действия России как "вопиющий вызов этому институту" (Международному суду ООН. - Ред.).

Зайонтс призвал суд воспользоваться своей юрисдикцией и привлечь РФ к ответственности за нарушение его предписания. Как подчеркнула украинская сторона, у МС есть полномочия сделать это независимо от того, дойдет ли процесс до следующего этапа - рассмотрения дела по существу.

Другие контраргументы Украины

РФ оспаривает юрисдикцию Международного суда ООН в этом деле и заявляет, что иск Украины неприемлем по содержанию. Так, российская сторона утверждает, что президент России Владимир Путин использовал слово "геноцид" для описания ситуации в самопровозглашенных республиках Донбасса как риторический прием, а не как юридический термин, фигурирующий в Конвенции по предупреждению геноцида. Украина в ответ продемонстрировала ряд примеров, в которых госорганы и официальные лица РФ письменно и устно заявляли о "геноциде" в Донбассе, отсылая к этой конвенции.

Кроме того, адвокаты, представляющие интересы Москвы, указали, что к моменту подачи Украиной жалобы Россия не принимала никаких формальных мер в отношении Украины, касаюшихся обвинений в предполагаемом геноциде, а значит, юридического спора об этом не существовало. Представители Украины привели многочисленные примеры, в которых Киев на разных уровнях оспаривал позицию РФ относительно обвинений Украины в геноциде населения Донбасса - начиная с тогдашнего украинского президента Петра Порошенко. "Наличие спора - это вопрос не формы, а содержания", - полагает адвокат Марни Чик.

Представители РФ в Международном суде ООН Фото: International Court of Justice/UN Photo/Wiebe Kiestra

Накануне ответчик заявил, что Конвенции по предупреждению геноцида не содержит запрета на обвинения в геноциде. Адвокаты РФ подчеркнули отсутствие "права не быть объектом обвинений в геноциде" в тексте конвенции. На этом основании они указали, что раз никакое право не было нарушено, то суд не может вынести практически применимого решения по этому делу.

Украинская сторона не согласна с этим. Она считает, что если ей удастся выиграть дело, то суд может обязать Россию, например, не повторять содеянное и возместить ущерб. Текст конвенции адвокаты, представляющие интересы Киева, предложили рассматривать шире, поскольку она, по их мнению, распространяется не только на геноцид, но и на споры, связанные с геноцидом.

В целом российская сторона утверждает, что Киев инструментализирует Конвенцию по предупреждению геноцида и злоупотребляет процессуальными нормами, в том числе вовлекая в дело 32 других государства. На это Украина ответила, что раз суд допустил их участие, значит, это вмешательство не является процессуальным злоупотреблением. Страны, присоединившиеся к конвенциям, могут вмешиваться в разбирательство, если считают, что "имеют интерес юридического характера, который может быть затронут решением по делу", пояснили ранее в Международном суде ООН.

Украинская сторона подчеркнула, что именно Россия злоупотребляет Конвенцией по предупреждению геноцида, используя ее для оправдания своей агрессии против Украины. Представители Киева в суде привели ряд примеров, когда российские чиновники, в том числе президент Путин, объясняют, что главная цель "специальной военной операции" - спасти жителей Донбасса от "геноцида".

О сути процесса

Слушания по делу "Обвинения в геноциде в соответствии с Конвенцией о предупреждении преступления геноцида и наказании за него: Украина против РФ" проходят с 18 по 27 сентября 2023 года во Дворце мира - штаб-квартире Международного суда в Гааге. В суде ООН встретились две воюющие стороны, кроме того, к иску Украины присоединились 32 других государства, что является беспрецедентным событием. Они представят свои позиции в среду, 20 сентября, первой выступит Германия.

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