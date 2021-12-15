Фото киллера, слова Путина и другие детали: как судили убийцу Хангошвили

"Мотивами Российской Федерации были месть и возмездие. Кроме того, такое преступление должно было стать публичным сигналом… Это не что иное как государственный терроризм". Такой вывод сделал судья земельного суда Берлина Олаф Арнольди (Olaf Arnoldi), заканчивая обоснование приговора - пожизненный срок - вынесенного 15 декабря гражданину РФ Вадиму Николаевичу Красикову за убийство в центре немецкой столицы в августе 2019 года бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили.

Судебный процесс продолжался больше года, состоялось 56 заседаний, заслушаны 47 свидетелей, изучены вещественные доказательства, данные всевозможных экспертиз, фото и видеосъемки, информация из ответов, полученных на просьбы немецких властей о правовой помощи из Эстонии, Франции, Грузии, Нидерландов, Латвии, Австрии, Польши, Словакии, Испании, Чехии, Турции, Украины, США, Кипра, а также из России. Ответ из России судья назвал "обозримым".

Три выстрела. В спину и в голову. Последний - контрольный

Обоснование приговора судья начал со списка предметов, изъятых у Красикова: 3720 евро, 110 польских злотых, очки Ray Ban, российский паспорт Nr. 656572227 на имя Вадима Соколова, черный велосипед, комплекты одежды, кроссовки Eco, бейсболка FOX, рюкзак, перчатки, перочинный нож Walther, пистолет Glock 26 калибра 9 мм с глушителем и магазином, в котором еще оставалось 9 из 15 патронов…

На этом велосипеде убийца подъехал сзади к Хангошвили

Из этого пистолета 23 августа 2019 года Красиков выстрелил в Хангошвили в парке Малый Тиргартен, подъехав к нему сзади на велосипеде. Первая пуля попала в левую лопатку и вышла спереди через правую сторону груди. Вторая пуля попала тяжелораненому в затылок и вышла через правую щеку. Третий выстрел был контрольным - в правый висок уже мертвого Хангошвили.

В пресс-центре суда, где происходила аудио-трансляция из зала заседаний, аккредитованные журналисты, затаив дыхание, слушали, как Олаф Арнольди воспроизводил картину преступления, а затем - поминутно - маршрут и действия убийцы до того момента, как он был задержан вскоре после этого благодаря бдительности двух молодых берлинцев.

Они стали случайными свидетелями того, как Красиков снимал парик, сбривал бороду и переодевался в кустах на берегу Шпрее в шорты и сандалии, выкидывал в воду велосипед и пистолет. Но роковым для убийцы оказался замок на электросамокате, на котором он собирался уехать подальше от места преступления. Замок никак не поддавался, и пока суть да дело, Красикова окружили вооруженные полицейские.

Фотография Красикова сохранилась в архивах Интерпола

Установить истинную личность арестованного немецкие следователи смогли, скорее, случайно. В архивах Интерпола сохранилась фотография, которую предоставили российские власти еще в 2014 году, когда просили зарубежных коллег оказать содействие в розыске Вадима Красикова, которого в России подозревали в убийстве одного коммерсанта.

По такой фотографии Красикова полиция искала свидетелей

В 2015 году следствие в отношении Красикова было прекращено, запрос в Интерпол аннулирован, но фотография в полицейской базе данных все-таки осталась. Эта фотография, на которой немецкие следователи увидели "Соколова", и стала первой ниточкой, потянув за которую они распутали весь клубок.

Судья рассказывал о Красикове, как будто был знаком с ним с детства: когда и где родился (10 августа 1965 года в Казахстане), когда женился первый раз (в 1989 году), о детях - сыне и дочери от первого брака, о жизни в Иркутске, о разводе и повторной женитьбе 7 июля 2010 в Москве на Екатерине Александровой из украинского Харькова, о дочери Марии, родившейся 16 апреля 2013 года, об отпусках, которые Красиковы часто проводили в Крыму.

В распоряжении суда - множество фотографий, сделанных на свадьбе и в отпусках. В Берлин были переданы и фотографии от украинских родственников Красикова. На всех этих снимках, пояснил судья, "обвиняемый однозначно узнаваем". В том числе по татуировкам и характерным родимым пятнам на фотографиях и на теле самого подсудимого.

Решение о казни Хангошвили было принято в Москве

В ходе следствия, которое поначалу вела берлинская прокуратура, отрабатывались самые разные версии преступления - личные счеты, ревность, семейные или коммерческие разборки, чеченская мафия, организованная преступность, радикальные исламисты… Или все-таки убийство, совершенное по заказу зарубежных государственных инстанций и ими организованное?

В дни заседаний по делу об убийстве Хангошвили в суде дежурили усиленные наряды полиции

Улики в пользу последней версии становились все более весомыми, и в конце концов в декабре 2019 года следствие взяла на себя Федеральная прокуратура ФРГ, которая поступает так в том случае, если есть подозрение, что в преступлениях, совершенных в Германии, замешаны зарубежные спецслужбы.

Со временем такое подозрение уступило место твердой уверенности в том, что Хангошвили и в самом деле был казнен по приказу из Москвы. "Самое позднее в июля 2019 года государственные инстанции центрального правительства Российской Федерации, - заявил Олаф Арнольди, - приняли решение ликвидировать Торнике Кавтарашвили (имя Зелимхана Хангошвили, которым он пользовался в Грузии. - Ред.) в Берлине".

Казнь, по словам судьи, должна была стать возмездием за его роль во второй чеченской войне, включая нападение на Назрань в 2004 году, в ходе которого погибло много людей, в том числе, мирных жителей. А задание, продолжал Арнольди, было дано Вадиму Красикову - "сотруднику государственного силового аппарата Российской Федерации".

Легенда для убийцы

Уверенность в этом немецкого суда зиждется на целом ряде фактов и обстоятельств. Так, только государственные инстанции могли выписать паспорт на имя не существующего в природе "Вадима Соколова", дать ему загранпаспорт - в целях конспирации - без биометрических данных, снабдить агента легендой отправляющегося в Европу в туристических целях инженера и официальными документами, которые были необходимы для получения во французском консульстве в Санкт-Петербурге шенгенской визы. И только государственные инстанции имели возможность столь тщательно подготовить и обеспечить логистику преступления в Берлине.

Перед зданием земельного суда Берлина. Журналисты ждут

Кроме того, уже в ходе следствия, отвечая на немецкий запрос о правовой помощи, российские власти не смогли предоставить никакой информации, подтверждающей факт существования российского гражданина по имени Вадим Соколов с данными, указанными в паспорте подсудимого.

Если бы такой человек и в самом деле был, и спецслужбы не имели бы к преступлению никакого отношения, отметил судья, то российскому государству не составило бы труда это доказать. Ведь каждый человек оставляет в своей жизни тысячи следов - кредитные карточки, водительские права, свидетельства о рождении, школьные аттестаты, дипломы, трудовые книжки или просто показания родственников или свидетелей, знающих такого человека. В конце концов, заметил Арнольди, российские власти могли бы презентовать "настоящего" Вадима Красикова.

Что знал российский президент?

Обосновывая приговор, судья цитировал и российского президента Владимира Путина, в частности, его высказывания на двух пресс-конференциях - 9 декабря в Париже и 19 декабря 2019 на большой ежегодной. Эти высказывания, заявил судья, "читаются как пассивное оправдание" убийства Хангошвили.

Российские законы, напомнил Олаф Арнольди, позволяют убивать террористов за границей, правда, только с санкции президента: "Убитый считался в России террористом, следовательно и его ликвидация, с российской точки зрения, была законной". Все это дало суду основание прийти к заключению, что "обвиняемый совершил преступление, что зовут его Вадим Красиков, что действовал он по заказу центрального российского правительства и был частью российского силового аппарата".

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