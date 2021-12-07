Убийство Хангошвили: прокуратура требует пожизненный срок

В Германии завершено расследование дела об убийстве бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили в берлинском парке Малый Тиргартен. Федеральная прокуратура Германии считает доказанным, что 56-летний россиянин Вадим К. в августе 2019 года застрелил Хангошвили, и просит приговорить подсудимого к пожизненному лишению свободы, заявил в высшем земельном суде Берлина представитель обвинения.

Генеральный прокурор Николаус Форшнер (Nikolaus Forschner) выразил уверенность в том, что это убийство было совершено по политическим мотивам по заказу российских государственных ведомств и что Вадим К. связан с ФСБ России.

Доказательства вины Вадима К.

По данным прокуратуры, обвиняемый прибыл в Берлин через Францию и Польшу с поддельным паспортом на имя Вадима Соколова, выследил Хангошвили и застрелил его в парке Малый Тиргартен. При этом Вадима К. видели свидетели, его засняли камеры наблюдения, а его маршрут был восстановлен при помощи SIM-карты, которую нашли в его телефоне.

Жертва К., Зелимхан Хангошвили, воевал против российской армии во второй чеченской войне в 2000-2004 годах. Поэтому он рассматривался Москвой в качестве врага и был ликвидирован, указал представитель прокуратуры.

Судебное разбирательство длится около 14 месяцев, за это время были допрошены почти 50 свидетелей. Ожидается, что приговор по этому делу будет вынесен до конца года.

Убийство чеченца в Берлине

Зелимхан Хангошвили был застрелен 23 августа 2019 года в берлинском парке Малый Тиргартен. Россия ранее объявила его в розыск по обвинению в терроризме. Хангошвили уехал в Германию после того, как в 2015 году в Грузии на него было совершено очередное покушение. Предполагаемый убийца был задержан в Берлине в тот же день. Им оказался мужчина с российским паспортом на имя Вадима Соколова. По сведениям портала The Insider, Вадим Соколов - на самом деле связанный со структурами ФСБ Вадим Красиков, которого Россия объявляла в розыск через Интерпол в 2014 году.

Федеральная прокуратура Германии и Федеральное ведомство по уголовным делам ФРГ в июне 2020 года вышли на след второго вероятного участника убийства Хангошвили - россиянина с паспортом на имя Романа Давыдова. The Insider выяснил, что его настоящее имя - Роман Демьянченко, в прошлом он был сотрудником ФСБ, оперативником подразделения "Вымпел". В конце октября подсудимого Вадима К. опознал один из его родственников, проживающий в Украине.

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