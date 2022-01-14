Хакеры проверяют Украину на прочность. Кто стоит за кибератаками?

Началось? Этот вопрос задали себе многие, кто утром в пятницу, 14 января, увидел сообщения о крупной хакерской атаке на украинские министерства, включая МИД. Их сайты парализованы, сообщения об утечке данных пользователей проверяются. Кто стоит за нападением - неизвестно, Киев не торопится с обвинениями в адрес России. В то же время в соседней Польше чиновники в тот же день указали в сторону РФ как возможного источника.

Эксперт: Украина оказалась плохо подготовлена

Украинские эксперты считают, что с учетом предыдущих атак Украина оказалась плохо подготовленной. "Усиление свелось к декоративным мероприятиям вроде переименования киберцентров или увеличения штатов советующих учреждений", - говорит эксперт по кибербезопасности Константин Корсун. Он считает, что, несмотря на помощь Запада, уровень подготовки оказался "неэффективным".

Наиболее уязвимыми Корсун называет объекты критической инфраструктуры, включая некоторые центральные органы исполнительной власти. По оценке эксперта, лучше защищены адимнистрация президента, парламент, Нацбанк и спецслужбы. Константин Корсун полагает, что Украина недостаточно использует государственно-частное партнерство, а коррупция мешает созданию эффективной государственной системы.

Здание МИД Украины в Киеве

О том, что новая атака проявила слабые стороны украинской киберзащиты говорит и Виталий Якушев, директор одной из профильных частных компаний. "Госслужба спецсвязи сообщила, что взлом произошел из-за уязвимости, о которой было известно давно, проблем взломать эти сайты не было", - считает Якушев. По его мнению, целью атаки была, скорее, демонстрация силы, чем нанесение ущерба. Он не согласен с мнением Корсуна, о том, что с защитой критической инфраструктуры дела обстоят плохо. Предыдущий негативный опыт был во многом учтен, считает Якушев.

Самая крупная хакерская атака - вирус NotPetya

Украина в прошлом не раз становилась объектом хакерских атак, в которых Киев обвинял российские государственные структуры, Москва неизменно отвергала такие обвинения. По данным министерства обороны Украины, атаки на госструктуры начались в 2013 году - сначала с целью шпионажа. После аннексии Крыма они стали более масштабными и вредоносными - от вывода из строя информационной системы ЦИК во время выборов президента Украины до нападений на энергокомпании и отключения подстанций, в результате чего сотни тысяч людей остались без электричества.

Аэропорт "Борисполь" был парализован в 2017 году из-за хакерской атаки

До сих пор самой крупной хакерской атакой в Украине считается нападение 27 июня 2017 с помощью вируса-вымогателя NotPetya и других похожих вредоносных программ. Тогда пострадали тысячи компьютеров, банки и предприятия, среди которых - киевский аэропорт "Борисполь", Чернобыльская АЭС и столичное метро. Их работа была парализована, часть данных потеряна, выведено из строя оборудование. Вирус также нанес ущерб на сотни миллионов долларов пользователям и компаниям за рубежом, в том числе - в России. Специалисты из США и Великобритании пришли к выводу, что за атакой стоят российские спецслужбы.

Как НАТО помогает Украине по кибербезопасности

На этом фоне Украина давно сотрудничает с НАТО. В 2014 году альянс учредил несколько трастовых фондов помощи Киеву, один из которых занимается кибербезопасностью. С 2015 по 2016 год под руководством Румынии и с участием еще семи стран была реализована программа сотрудничества на 560 тысяч евро. Не последнюю роль в обучении и консультациях украинских специалистов сыграла Эстония​​​​​​​ - страна, где расположен Объединенный Центр передовых технологий по киберобороне НАТО (CCDCOE). Летом 2021 года Украина подала заявку на присоединение к этой структуре, правительство Эстонии поддержало Киев.

Президент Украины Владимир Зеленский и генсек НАТО Йенс Столтенберг

В начале 2022 года в Киеве впервые должны состояться учения НАТО по кибербезопасности с участием всех стран альянса. Об этом в декабре сообщила вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольша Стефанишина. Генсек НАТО Йенс Столтенберг в пятницу, 14 января, осудил хакерскую атаку на Украину и анонсировал в ближайшие дни подписание соглашения об усилении сотрудничества в сфере кибербезопасности.

В последние месяцы Украина активизировала подготовку, в том числе с участием отдельных стран-членов НАТО, к возможному усилению атак хакеров. В конце 2021 года американская пресса писала, что США и Великобритания решили направить в Киев специалистов по кибербезопасности. Ранее в минувшем году Украина утвердила ряд новых документов. Так, президент Владимир Зеленский подписал новую стратегию кибербезопасности. Украинские власти цитировали экспертные оценки, согласно которым, предыдущая стратегия от 2016 года реализуется меньше, чем на половину. Кроме того, был утвержден план обороны страны на случай войны, включая кибербезопасность.

Тем временем журнал Der Spiegel написал, что аналитики в НАТО опасаются атак со стороны России на нескольких фронтах, включая киберпространство.

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