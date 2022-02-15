Совет Европы хочет участвовать в разрешении кризиса между РФ и Западом

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Авторитарные режимы, нарушающие основные права и свободы, развязывают войны и провоцируют конфликты. Совет Европы с помощью диалога может убедить Россию вернуться в рамки международного права, убеждены депутаты ПАСЕ.
Совет Европы (СЕ) не занимается вопросами безопасности, но не может оставаться в стороне от угрожающей ситуации, сложившейся в последние месяцы на украинско-российской границе, поскольку это может иметь ужасные последствия для всего мира. Об этом говорили депутаты Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) во время дебатов "Недавние вызовы безопасности в Европе: какова роль Совета Европы?", состоявшихся в четверг, 27 января, в Страсбурге.
Процедура текущих дебатов не предполагает принятия резолюции. Поэтому во время таких дискуссий депутаты ПАСЕ, как правило, бывают значительно откровеннее в своих высказываниях. Да и сама тема, вызванная последними событиями вокруг требований России к США и НАТО, не оставила равнодушным никого из присутствующих. Ведь потенциальный военный конфликт, который сегодня угрожает Европе, неизбежно повлияет на судьбу каждой из 47 стран - членов СЕ, чьи парламентские делегации входят в состав ПАСЕ.
"Наша организация не играет роли в оборонной сфере и не должна заниматься вопросами безопасности и военных альянсов, но если она призвана способствовать укреплению демократии, то должна иметь механизмы, которые могут остановить упадок демократии", - заявил венгерский депутат-консерватор Золт Немет.
Его коллега по политической группе, украинская депутат Елена Хоменко выразила опасение, что Европа "может вернуться к ситуации, когда мир будет поделен на зоны влияния, когда одно государство будет оккупировать соседние при молчаливом согласии других". По ее словам, это может произойти из-за того, что "Россия создает угрозы и сеет страх". По мнению депутата-социалиста из Великобритании Тони Ллойда, " российское вторжение в Украину принесет с собой смерти, разрушения и потоки беженцев", поэтому "СЕ не может не волновать эта ситуация".
Многие участники дискуссии констатировали, что Совет Европы не располагает действенными механизмами сдерживания тех стран, которые нарушают главные уставные принципы организации: уважение к демократии, верховенству права и правам человека.
"Я бы предложила странам - членам СЕ не становиться экономически зависимыми от государств с проблемами в области прав человека", - сказала по этому поводу австрийская депутат от группы социалистов Петра Байр. "Пока мы будем зависимы от российского газа, мы неизбежно будем идти на уступки ради собственных экономических интересов", - подчеркнула она, добавив, что именно это в данный момент происходит в Австрии.
Несмотря на жесткие слова в адрес российских властей, большинство депутатов ПАСЕ высказались за продолжение последовательного диалога с Москвой.
Финский депутат-социалист Киммо Килюнен считает, что для разрешения нынешнего кризиса "можно продемонстрировать силу, а можно положиться на дипломатов". "По моему мнению, сейчас как никогда нужно вести диалог, меньше вспоминать о наказаниях, а больше - о поощрениях", - уверен он. А депутат-консерватор из Швеции Маркус Вигель напомнил коллегам из ПАСЕ высказывание бывшего канцлера ФРГ Гельмута Шмидта, "который не раз повторял в этих стенах: лучше сказать тысячу слов, чем сделать один выстрел".
Как обычно бывает во время дебатов, на которых критикуют действия российских властей, депутаты делегации Госдумы призывы к диалогу проигнорировали. Внефракционный российский депутат Сергей Кисляк использовал время своего выступления для того, чтобы зачитать переговорную позицию МИД РФ с требованиями безопасности Москвы - документа, который за последние недели был уже не раз озвучен во время встреч российских дипломатов с западными коллегами.
В своем выступлении Кисляк, в частности, заявил, что НАТО "угрожает России и все ближе подступает к ее границам". В ответ турецкий депутат Ахмет Илдиз, входящий в состав межпарламентской ассамблеи НАТО, напомнил российскому парламентарию, что НАТО - не наступательный, а оборонный альянс.
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