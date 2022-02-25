 Берлин утвердил решение о поставке в Украину вооружений | Новости из Германии о Германии | DW | 26.02.2022

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Германия

Берлин утвердил решение о поставке в Украину вооружений

Германия дала разрешение на поставку в Украину топлива, противотанковых гранатометов, гаубиц и бронетранспортеров немецкого производства через третьи страны.

Руной гранатомет немецкого производства

Правительство Германии дало Нидерландам разрешение на поставку 400 противотанковых гранатометов немецкого производства в Украину, сообщил DW в субботу, 26 февраля, источник в правительстве ФРГ. Этот шаг согласован между ведомством федерального канцлера, министерством иностранных дел, министерством экономики и защиты климата, а также министерством обороны.

Берлин также дал разрешение Эстонии на поставку в Украину гаубиц, в свое время находившихся на вооружении Национальной народной армии ГДР. После воссоединения Германии в 1990 году они были проданы Финляндии. То, что на них поступил запрос из Эстонии, который находится на рассмотрении, федеральное правительство подтвердило еще в январе. Об этом сообщили в субботу газета Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, а также информагентство dpa со ссылкой на сведения, предоставленные источниками в правительственных кругах.

Берлин изменил свою принципиальную позицию

Ранее Германия принципиально отклоняла любой экспорт летального вооружения Украине как в кризисный регион.

По данным федерального министерства экономики и защиты климата, в субботу также одобрен экспорт  в Украину  14 бронетранспортеров. При этом уточняется, что такие транспортные средства используются для личной защиты и, при необходимости, также в целях эвакуации. Кроме того, в Украину через Польшу будет поставлено до 10 000 тонн топлива. В настоящее время ведется работа по изысканию и других возможностей оказания поддержки украинской стороне.

Киев призывает к оказанию поддержки

Киев уже несколько месяцев призывает Берлин к осуществлению поставок в Украину летального оружия и других вооружений. На сегодняшний день германское правительство пообещало Украине только  5000 военных касок, которые в субботу и были переданы ее вооруженным силам.

Как заявили в субботу министр иностранных дел Анналена Бербок (Annalena Baerbock) и вице-канцлер Роберт Хабек (Robert Habeck), "после циничного нападения России Украина должна быть в состоянии защитить себя. Она имеет неотъемлемое  право на самооборону. Поэтому федеральное правительство также оказывает поддержку этой стране в обеспечении ее крайне необходимым материалом".

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    Автор: Николай Пермяков


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