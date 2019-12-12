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Новости
17.12.2023
17 декабря 2023 г.
Минобороны РФ заявило об атаке десятков БПЛА на три области
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Контекст
Концлагеря РФ для украинцев. Правозащитник сообщил о пытках
Концлагеря РФ для украинцев. Правозащитник сообщил о пытках
Основатель Gulagu.net Владимир Осечкин рассказал DW, как работает в РФ система "военных концлагерей" для украинцев.
Права человека
24.03.2023
24 марта 2023 г.
Новые угрозы Путина не испугали Берлин
Новые угрозы Путина не испугали Берлин
В Берлине спокойно отреагировали на намек Путина применить ядерное оружие в ответ на поставки немецких танков Украине.
Конфликты
03.02.2023
3 февраля 2023 г.
80 лет после Сталинградской битвы: в ФРГ призывают к миру
80 лет после Сталинградской битвы: в ФРГ призывают к миру
В Германии 9 марта пройдет мероприятие по случаю 80-летия Сталинградской битвы.
Культура
02.02.2023
2 февраля 2023 г.
Бюст Сталину в Волгограде: плеть диктатора снова над Россией
Бюст Сталину в Волгограде: плеть диктатора снова над Россией
Бюст Сталину в Волгограде установлен вблизи скульптуры памяти жертв его репрессий. О мотивах потомков - в карикатуре DW.
Политика
02.02.2023
2 февраля 2023 г.
В Волгограде арестованы трое отрицателей распада СССР
В Волгограде арестованы трое отрицателей распада СССР
Предполагаемые участники экстремистской организации не признают существование России как государства.
Правосудие и закон
20.11.2020
20 ноября 2020 г.
Осужденный за экстремизм публицист Стомахин уехал из России
Осужденный за экстремизм публицист Стомахин уехал из России
Российский публицист был трижды осужден на различные сроки по обвинению в призывах к экстремизму и терроризму.
Политика
12.12.2019
12 декабря 2019 г.
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