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Фото: Konstantin Zavrazhin/AFP

Волгоград

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Город в России.

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Новости

17 декабря 2023 г.

Минобороны РФ заявило об атаке десятков БПЛА на три области

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Контекст

Больница ФСИН в Саратове

Концлагеря РФ для украинцев. Правозащитник сообщил о пытках

Концлагеря РФ для украинцев. Правозащитник сообщил о пытках

Основатель Gulagu.net Владимир Осечкин рассказал DW, как работает в РФ система "военных концлагерей" для украинцев.
Права человека24 марта 2023 г.
Путин во время выступления в Волгограде 2 февраля

Новые угрозы Путина не испугали Берлин

Новые угрозы Путина не испугали Берлин

В Берлине спокойно отреагировали на намек Путина применить ядерное оружие в ответ на поставки немецких танков Украине.
Конфликты3 февраля 2023 г.
Кладбище Россошки

80 лет после Сталинградской битвы: в ФРГ призывают к миру

80 лет после Сталинградской битвы: в ФРГ призывают к миру

В Германии 9 марта пройдет мероприятие по случаю 80-летия Сталинградской битвы.
Культура2 февраля 2023 г.
Карикатура - несколько мужчин устанавливают бюст Сталина, Сталин "заносит" над ними руку с плеткой.

Бюст Сталину в Волгограде: плеть диктатора снова над Россией

Бюст Сталину в Волгограде: плеть диктатора снова над Россией

Бюст Сталину в Волгограде установлен вблизи скульптуры памяти жертв его репрессий. О мотивах потомков - в карикатуре DW.
Политика2 февраля 2023 г.
Молоток судьи и микрофон на столе

В Волгограде арестованы трое отрицателей распада СССР

В Волгограде арестованы трое отрицателей распада СССР

Предполагаемые участники экстремистской организации не признают существование России как государства.
Правосудие и закон20 ноября 2020 г.
Паспортный контрооль в московском аэропорту

Осужденный за экстремизм публицист Стомахин уехал из России

Осужденный за экстремизм публицист Стомахин уехал из России

Российский публицист был трижды осужден на различные сроки по обвинению в призывах к экстремизму и терроризму.
Политика12 декабря 2019 г.
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