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Россошки - военно-мемориальное кладбище под ВолгоградомФото: Martin Moravec/dpa/picture alliance
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80 лет после Сталинградской битвы: в ФРГ призывают к миру

Марина Борисова
34 мин. назад

У Волгограда с 1988 года в Германии есть официальный партнер - город Кёльн. 9 марта в этом городе пройдет мероприятие по случаю 80-летия Сталинградской битвы.

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В четверг, 2 февраля, в Волгограде прошли памятные мероприятия по случаю 80-летия победы в Сталинградской битве. DW попросила прокомментировать их Общество по развитию партнерских отношений Кёльн-Волгоград , которое было образовано в 1989 году. Официальное партнерство между двумя городами насчитывает уже 35 лет. Деятельность этой некоммерческой организации финансируется посредством личных взносов ее членов, администрацией Кёльна, федеральной землей Северный Рейн - Вестфалия и независимыми фондами.

Несмотря на тесную связь, которая существует между этими городами, на мероприятие по случаю 80-летия Сталинградской битвы в РФ от германо-российского общества из Кёльна никто не поехал. С начала военной агрессии РФ в Украине все официальные контакты заморожены, поддерживаются только контакты на уровне гражданского общества. Например, в рамках проекта оказания помощи жителям Волгограда, которых нацистская Германия использовала на принудительных работах.

"Это память и предостережение о войне" 

"80 лет назад завершилась Сталинградская битва. Это ужасающее сражение стало олицетворением бессмысленности войн, безумия уничтожения человеческих жизней, солдатов и гражданского населения, целых городов и цивилизаций. Это были мы, немцы: наши родители, бабушки и дедушки, которые совершили это преступление, не только в Сталинграде, сегодняшнем Волгограде, но во всем Советском Союзе, что принесло 27 миллионов жертв, но и в других странах. На Германии лежит груз исторической отвественности, - подчеркивает Ева Арас (Eva Aras), председатель правления. - Поэтому наше Общество до сих пор поддерживает людей в Волгограде, которые стали жертвами военной политики национал-социализма. С победой в Сталинградской битве, которую одержала Красная Армия, наступил переломный момент в мировой войне, даже, если, к сожалению, это был еще не конец. Убийства продолжались еще более двух лет. Мы бесконечно благодарны за то, что Советскому Союзу, неся большие потери, удалось положить конец нацистскому режиму. Сегодняшний день - это память и предостережение о войне и разрушении, это призыв за мир и дипломатию. Мы бы хотели лично присутствовать в Волгограде, чтобы отметить эту годовщину с людьми, с которыми нас долгие годы связывает дружба".

9 марта 2023 года в Кёльне тоже пройдет памятное мероприятие по случаю 80-летия Сталинградской битвы. Его организует Общество по развитию партнерских отношений Кёльн-Волгоград вместе со своими партнерами в Германии. Мероприятие носит название "80 лет после Сталинграда - призыв к миру".

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