Сталинградская битва - переломный момент войны

80 лет назад капитуляцией немецкого вермахта завершилась Сталинградская битва. Сегодня Кремль использует юбилей для проведения параллелей с войной в Украине.

Изначально Сталинград являлся для вермахта лишь промежуточным этапом на пути к захвату нефтяных месторождений Кавказа. Однако из-за своего названия этот город, сегодняшний Волгоград, имел куда большее значение, превосходящее лишь стратегические цели, как для Адольфа Гитлера (Adolf Hitler), так и для Иосифа Сталина.

Для объединения немецких войск под командованием генерала Фридриха Паулюса (Friedrich Paulus) эта операция представляла повышенный риск еще на стадии планирования - из-за длинных путей снабжения. Стартовала она в середине августа 1942 года и развивалась сначала успешно. Перед наступлением на Сталинград Гитлер утверждал, что советские войска уже исчерпали свои силы, но дальнейшее развитие событий показало ошибочность этой оценки. При этом на первом этапе, несмотря на ожесточенное сопротивление, войскам вермахта до середины ноября удалось занять большую часть города, однако Красная армия одновременно начала брать Сталинград в окружение.

Разгрузка транспортного самолета люфтваффе в Сталинграде Фото: picture-alliance/akg-images

Уже в начале ноября вся 6-я армия вермахта и части 4-й танковой армии общей численностью в 300 тысяч человек оказались полностью отрезанными от основных сил, однако Гитлер приказал военному командованию удерживать позиции. Ранее в июле 1942 года Сталин издал свой приказ № 227 - "Ни шагу назад". Немецкие подразделения оказались в полном окружении - ситуация ухудшалась с каждым днем. На протяжении недель снабжение армии осуществлялось по воздуху, однако лишь частично обеспечивало потребности. По мере приближения Красной армии доставлять эти грузы самолетами становилось сложнее. Из-за морозов, достигавших 30-градусной отметки, большинство оказавшихся в окружении немецких солдат погибало не в ходе боевых действий. Главными причинами смертей были голод и холод. Попытки обещанного разблокирования группы войск успеха не принесли.

Несмотря на это генерал Паулюс продолжал придерживаться строго приказа Гитлера держаться до последнего солдат и отклонил предложение о капитуляции, сделанное советской стороной 8 января 1943 года. 29 января, когда ситуация уже была полностью безнадежной, Паулюс все еще рапортовал своему фюреру в приветственной телеграмме по случаю десятилетней годовщины прихода к власти в Германии: "Флаг со свастикой все еще развевается над Сталинградом. Наша битва должна служить примером для нынешнего и будущего поколений никогда не сдаваться в безвыходном положении, тогда Германия победит!".

Пленный фельдмаршал Фридрих Паулюс со своими начальником штаба и адъютантом после сдачи в плен 31 января 1943 года Фото: Mary Evans Picture Library/Alexa/picture alliance

Однако верность Паулюса не была безграничной. Когда 31 января 1943 года красноармейцы захватили штаб-квартиру немецкого командования в подвале одного из городских универмагов, генерал сдался в плен. До этого он запретил своим офицерам покончить жизнь самоубийством, так как считал, что все должны разделить участь простых солдат. К этому времени в городе образовалось два котла окружения. Вслед за южным котлом 2 февраля капитулировал северный котел - эта дата стала днем победы в Сталинградской битве. Узнав о капитуляции и сдаче в плен немецких солдат, Гитлер пришел в ярость.

Огромные жертвы

В результате битвы за Сталинград число погибших с советской стороны превысило полмиллиона человек, среди них - много мирных жителей. Армия нацисткой Германии жестоко расправлялась с населением на захваченных территориях, особенно - на восточном фронте. Сталин долго препятствовал эвакуации города. Уже в первые дни немецкого наступления в результате бомбардировок люфтваффе здесь погибло 40 тысяч человек. Из 75 тысяч жителей, оставшихся затем в Сталинграде до конца битвы, многие скончались от голода и холода.

Количество жертв с немецкой стороны, по разным оценкам, составило от 150 тысяч до 250 тысяч человек. Из 100 тысяч солдат вермахта, попавших в плен после взятия Сталинграда, обратно домой до 1956 года вернулось всего лишь около шести тысяч выживших, среди них - фельдмаршал Фридрих Паулюс.

Подбитый немецкий военный самолет посреди руин в Сталинграде Фото: dpa/picture-alliance

С военной точки зрения для немецкого вермахта Сталинградская битва не была самым крупным по потерям или самым важным сражением Второй мировой войны, однако имела огромное психологическое значение - в том числе, потому что и Сталин, и Гитлер рассматривали эту битву в качестве своего рода личного поединка.

"Под Сталинградом мы защищаем нашу мать, Россию", - писал советский публицист и военный корреспондент Илья Эренбург. Глава министерства пропаганды "третьего рейха" Иозеф Геббельс (Joseph Goebbels) в своих заметках рассматривал исход Сталинградской битвы в качестве "вопроса жизни и смерти", от которого зависит престиж как Германии, так и Советского Союза. Сталинградская битва должна была стать переломным моментом Второй мировой войны. Самое позднее, после этого поражения гитлеровская Германия все чаще стала оказываться в роли обороняющейся стороны.

Сталинград и война в Украине

Победа в Сталинградской битве стала для Советского Союза легендарным событием. Армии нацистской Германии, долгое время считавшейся сильнейшей армией мира, было нанесено сокрушительное поражение.

К этому легендарному событию сегодня вновь обращается руководство России - именно сейчас во время войны в Украине.

На протяжении месяцев Кремль пытается представить свои действия в Украине в качестве борьбы против "нацистов", оказавшихся во главе этого государства и якобы пытающихся уничтожить русскоязычное населения в восточных регионах. В самом начале, отдав приказ о нападении, президент Владимир Путин заявил о своих намерениях "денацифицировать" Украину.

Эти заявления нашли отражение в музее-панораме "Сталинградская битва" в нынешнем Волгограде, в котором расположена одна из самых посещаемых в последние годы экспозиций в России. В музее сейчас были организованы памятные мероприятия для семей российских военнослужащих, погибших в Украине. Здесь же состоялся патриотический слет потомков геров Сталинградской битвы, проведенный на средства российского министерства обороны. Волгоградские военные мемориалы стали местом сбора солдат, направляющихся в Украину.

Утверждения Путина о принадлежности руководства Украины к "нацистам" являются лишь предлогом для захватнической войны. И проводимые Путиным параллели между современностью и событиями 80-летней давности с исторической точки зрения не имеют никаких оснований. Решающая разница состоит в том, что в 1941 году Советский Союз подвергся нападению со стороны нацистской Германии. В 2022 года страна-преемница Советского Союза - Россия напала на соседнее государство Украина, не подвергаясь никакой опасности.

Новый бюст Сталина в Волгограде Фото: Pavel Bednyakov/Sputnik/SNA/IMAGO

Сталин в России и Украине

Насколько расходятся подходы в оценке прошлого в России и в Украине, демонстрирует оценка личности Иосифа Сталина. По случаю 80-летия победы в Сталинградской битве в Волгограде был открыт новый бюст, изображающий бывшего советского диктатора. В Украине Сталин рассматривается в качестве организатора Голодомора - массового голода населения 1932-1933 годах, в результате которого погибло до четырех миллионов человек. В Украине эти события считают целенаправленной попыткой сломить сопротивление крестьян против принудительной коллективизации. Эту точку зрения также разделяют парламенты Германии и Европейского Союза, признавшие Голодомор геноцидом украинского народа.

В ответ на постановление бундестага в МИД РФ заявили, что немецкие депутаты "решили демонстративно поддержать политико-идеологический миф, пестуемый украинскими властями с подачи ультранационалистических, нацистских и русофобских сил".

Немецкая часть кладбища Россошки Фото: DW/R. Richter

Общее солдатское кладбище

Во время строительных работ на территории Волгограда до сих пор находят останки павших солдат и братские могилы. В этом вопросе властям России и Германии до сих пор удавалось осуществлять сотрудничество. Благодаря успешному взаимодействию между Народным союзом Германии по уходу за военными захоронениями и российскими ведомствами были осуществлены перезахоронения на официальных воинских кладбищах - в частности, на кладбище Россошки. Здесь рядом на двух соседних участках погребены останки солдат вермахта и красноармейцев - разделенный дорогой, но в одном месте.

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