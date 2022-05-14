Война в Украине. Как ее воспринимают немцы, пережившие Вторую мировую

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Поколение тех, кто пережил Вторую мировую, борется со своими воспоминаниями о войне, когда видит кадры из Украины. Но чувство страха это вызывает у всех без исключения. Что с этим делать?
Едва началась война в Украине, как нахлынули воспоминания из детства, рассказывает в интервью DW 84-летняя Райнхильд Хандт (Reinhild Handt), ребенком пережившая Вторую мировую войну. "Этот страх навсегда въелся в нашу память - память детей войны. Этот страх всегда с нами. Я его кожей чувствую", - говорит она.
Сейчас Хандт проживает в Берлине, в жилом комплексе для пожилых людей. Родом она из Майсена на востоке Германии, что прославился своим знаменитым фарфором. Майсен находится недалеко от столицы Саксонии Дрездена, почти полностью уничтоженного в конце той войны в ходе авиаударов американской и британской авиации.
Вторую мировую войну развязала в 1939 году Германия. В том мировом пожаре погибли более 60 миллионов человек. Райнхильд Хандт тогда, конечно, не понимала, что происходит - почему все время воют сирены, почему то и дело надо спускаться в темный бункер, почему падают бомбы. А в конце войны она видела на улице еще и трупы людей.
Когда сегодня Райнхильд смотрит на кадры разрушенных войной украинских городов и сел, страшные воспоминания детства возвращаются к ней снова. Чудовищная война, которую развязал тогда Гитлер, и нынешнее военное вторжение России в Украину, которое начал Путин, нельзя сравнивать в полной мере. Но у Райнхильд Хандт происходящее вызывает определенные параллели: "Как Дрезден тогда лежал в руинах, так и украинские города сейчас - это можно сравнивать один к одному. Если я вижу эти кадры, то я думаю, что так выглядел и Дрезден".
Психолог Сабине Чайнер-Цангль (Sabine Tschainer-Zangl) в рамках научного проекта побеседовала с людьми в возрасте от 83 до 100 лет. И все разговоры, делится она, с начала войны в Украине сводились только к этой теме. "Сразу возникает какая-то связь, ведется разговор о том, как жаль людей, живущих в Украине. Возникает сильное чувство сострадания. Мы, специалисты, называем это эффектом пылесоса, когда собственные, непроработанные травмы оказываются в центре переживаний. И сложно потом переключить мысли на что-то другое, - поясняет эксперт по работе с психологическими травмами. - В этих разговорах я слышу отчаяние. Я вижу плачущих людей".
Но не только у людей, которые сами пережили Вторую мировую, кадры отчаяния, разрушений, бегства и смерти в Украине вызывают подобную реакцию. "В Германии считается, что примерно 30 процентов людей в возрасте старше 67 лет имеют последствия психотравмы, которые проявляются в пожилом возрасте. Если сравнивать ситуацию, например со Швейцарией, то там это число составляет лишь 10 процентов", - отмечает эксперт.
Такая разница связана с тем, что Германия была нацией преступников во Второй мировой войне, которая принесла немыслимое горе и страдания человечеству. "Стыд, чувство вины, угрызения совести были табуированы. И это не позволило проработать травму", - уточняет Чайнер-Цангль.
74-летний Клаус Градовски (Klaus Gradowski) - один из представителей поколения детей, родившихся после Второй мировой войны. Он провел детство на развалинах Берлина, будучи ребенком какое-то время находился в разрушенном дворце Bellevue - сегодняшней роскошной резиденции федерального президента Германии. "Кадры, которые я сегодня вижу из Украины, еще страшнее, чем те, что я видел тогда в разбомбленном Берлине", - говорит он. Бывший строитель делится своими переживаниями: "Возможно, начнется третья мировая. Или ядерная война.Тогда от этого мира ничего не останется".
Не скрывает своих страхов и Райнхильд Хандт: "Я боюсь, прежде всего, атомной войны или мировой войны. Я совершенно этого не исключаю. Если это произойдет, я не пойду в убежище. Если начнется атомная война, я останусь на улице, чтобы сразу умереть", - добавляет женщина.
То, что война в Украине влияет на повседневную жизнь людей всех поколений, показывает и опрос института изучения общественного мнения Civey. По заказу журнала Der Spiegel социологи опросили около 5000 человек, живущих в Германии. Страх перед атомной войной присутствует у 55 процентов респондентов, мировой войны опасаются 62 опрошенных. 41 процент чувствует психологическое напряжение из-за войны, страдая от бессонницы, обмороков или приступов страха.
Негативные эмоции, ужас, страх конца света, беспомощность из-за войны, которая идет всего лишь в полутора тысячах километров от Германии, люди испытывают каждодневно. Для эксперта в области психотравм Ингрид Вильд-Люффе (Ingrid Wild-Lüffe) это не является неожиданностью. Она сталкивалась с подобным явлением во время своей деятельности: "Такие кадры вызывают огромное чувство потери контроля. Это порождает у людей ощущение страха и ведет к травматическому расстройству".
Как преодолеть это чувство страха, как избавиться от болезненных воспоминаний? Райнхильд Хандт, пережившая Вторую мировую войну, знает один способ: "Я только раз в день смотрю новости, чтобы знать основную информацию". И это правильно, считает специалист по работе с психотравмами Сабине Чайнер-Цангль. Еще она подчеркивает, что хороший терапевтический эффект вызывают беседы, они помогают избавиться от тревоги и страха: "Но при условии, что вы говорите с людьми, которые являются специалистами и обладают достоверной информацией".
Разговоры об Украине, о Второй мировой войне, личные воспоминания очень взволновали Райнхильд Хандт. Она чувствует себя уставшей, но в одном твердо убеждена: "Мне очень грустно от того, что люди до сих пор не научились разумно обращаться друг с другом. В то, что война остается единственным решением проблем, я не хочу и не могу верить".
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