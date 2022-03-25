Прочь от плохих новостей! Советы психолога против думскроллинга

Время ускорилось до невозможности, а современные смартфоны всегда под рукой: мы не успеваем оглянуться, как оказываемся втянутыми в бесконечную спираль плохих новостей. Климатический кризис, пандемия коронавируса, а вот теперь и война.

Что такое думскроллинг?

Мы прокручиваем ленты на различных порталах, везде одни и те же удручающие новости. Останавливаемся? Конечно, нет! Мы продолжаем прокручивать и потреблять негатив.

Именно это и есть думскроллинг. Словообразование от английских терминов "doom" (обреченность, роковой конец) и "scrolling" (прокручивание контента). Оно описывает почти бесконечное потребление плохих новостей. В 2020 году Оксфордский словарь английского языка назвал "думскроллинг" словом года.

Из каменного века

Это звучит парадоксально, но так оно и есть. Люди инстинктивно тянутся к негативу. Например, критика оказывает более сильное влияние на наше поведение и познание, чем похвала. То же самое относится и к плохим новостям. "Наш мозг обрабатывает негативные слова быстрее, лучше и интенсивнее, и это гарантирует, что мы лучше их запоминаем", - говорит нейробиолог Марен Урнер.

В этом есть смысл - по крайней мере, с эволюционно-биологической точки зрения. "Во времена саблезубого тигра или мамонта пропущенное негативное сообщение было, пожалуй, последним", - отмечает Марен Урнер.

Информация о новых сообщениях в различных социальных сетях

Поэтому сегодня наш мозг все еще пытается бороться с неопределенностью с помощью систематического сбора информации. Мы хотим быть готовы к угрозе, которая нас ожидает. Чем больше плохих новостей мы читаем, тем лучше мы себя чувствуем подготовленными к неприятностям. Во всяком случае так многие считают.

Но это заблуждение. Этот метод кажется более перспективным в борьбе с мамонтом, чем с приложениями и новостными лентами.

Приложения как пакет с чипсами

Приложения запрограммированы таким образом, чтобы держать нас на крючке. Для этого они используют всевозможные психологические уловки. "Просто быстро прокрутить ленту сообщений" - легче сказать, чем сделать, потому что многие приложения предлагают бесконечный контент. Это как чипсы - мы не можем остановиться. Только пакет с чипсами обычно в какой-то момент оказывается пустым.

Эксперимент "Бездонная миска супа" американского исследователя по вопросам пищевого поведения Брайана Уэнсинка был проведен несколько лет назад, но показал, насколько нерефлексивным может быть наше потребление. Ученый предложил испытуемым приготовленные миски с супом, которые незаметно для них наполнялись. В итоге испытуемые съели на 73 процента больше супа, чем те, у кого объем порции в тарелках был фиксированным. Более того, испытуемые даже не считали, что съели больше, и не чувствовали себя более сытыми, чем контрольная группа.

Эксперимент, результаты которого, вероятно, можно применить к нашей сегодняшней невоздержанности, как в отношении чипсов, так и в отношении приложений.

Еще один трюк дизайнеров приложения - механизм "нажми для обновления", скопированный из азартных игр. Когда мы нажимаем кнопку в приложении, чтобы обновить нашу ленту сообщений, мы не знаем, чего ожидать. Сравнимо с известным автоматом типа "однорукий бандит". Мы хотим знать, какая награда нас ждет, поэтому снова и снова нажимаем на рычаг. В результате в нашем мозге высвобождается гормон счастья дофамин. Мы чувствуем себя потрясающе и хотим еще больше.

Постоянный стресс

Изучение мозга в лаборатории

С другой стороны, просмотр или чтение, вызывающих стресс новостей, негативно влияет на уровень серотонина. Результатом может стать истощение, внутреннее напряжение, раздражительность, подавленное настроение и нарушение сна. Также вступает в игру гормон стресса кортизол, который заставляет нас в краткосрочной перспективе работать в особо сложных и стрессовых ситуациях. Постоянно повышенный уровень кортизола может быть вреден: мы практически постоянно находимся в состоянии стресса.

При этом исследование, проведенное психологами в сотрудничестве с Huffington Post, показало, что участники, которые смотрели три минуты негативных новостей утром, на 27 процентов чаще сообщали о плохом дне шесть-восемь часов спустя. Группа, которая смотрела новости, ориентированные на решение проблем, на 88% чаще сообщала, что у них был хороший день.

Ориентированная на решение проблем журналистика

Невролог Марен Урнер также рассматривает роль самих СМИ. Они также используют этот эффект, поскольку плохие новости просто генерируют больше кликов и способствуют продаже больших тиражей. Исследования подтверждают, что читатели склонны придерживаться негативных новостей, а не хороших. Это может способствовать развитию хронического стресса, который, в свою очередь, может привести к сердечно-сосудистым заболеваниям, диабету или депрессии.

Так что же могут и должны сделать СМИ? "Прежде всего, журналисты всегда должны задавать себе вопрос "Что теперь?", - советует Марен Урнер. Описание проблемы очень важно, но в то же время должны быть предложены возможные решения: "Как мы можем устранить определенную проблему и какие могут быть контрмеры?".

Потребление новостей: поиск правильного баланса

Без сомнения, важно быть в курсе событий и знать, что происходит в мире, но обязательно ли это делать 24 часа в сутки 7 дней в неделю? Нет!

Лучшее начало дня - это "чтобы мы не тянулись к мобильному телефону, не включали радио, не оставляли включенным телевизор и не чувствовали, что пять или шесть устройств одновременно забрасывают нас информацией", говорит Марен Урнер.

Не существует единой формулы правильного потребления новостей. Каждый должен найти этот режим для себя. Но есть несколько советов, как избежать пагубной спирали: во-первых, нужно сосредоточиться на достоверных и фоновых новостях, потребляйте меньше "кричащих" СМИ. Во-вторых, установить фиксированное время и продолжительность для чтения новостей, например, 20-30 минут после обеда. От бесконечной прокрутки новостной ленты в течение дня лучше отказаться. И в-третьих, отключите режим уведомлений или коротких сообщений. Вместо этого читайте ежедневную сводку последних новостей.

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