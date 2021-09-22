 Анорексия в сети: как социальные медиа провоцируют расстройства приема пищи | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 24.01.2022

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Культура и стиль жизни

Анорексия в сети: как социальные медиа провоцируют расстройства приема пищи

"Социальное сравнение" и "коучи" побуждают женщин голодать ради похудения. Негативное влияние приложений подтверждают исследования. Одно из последних провела команда немецких журналистов. Подробности - у DW.

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В Германии истощение из-за болезненного стремления к худобе - одно из самых распространенных расстройств пищевого поведения. Согласно последним статистическим данным, в 2019 году анорексию в немецких больницах диагностировали у 7274 пациентов, булимию - у 1677. За десять лет количество случаев этих заболеваний, требующих стационарного лечения, увеличилось на 30 процентов. От расстройств пищевого поведения в 2019 году в Германии умерли 65 человек.

Истощение широко распространено среди молодых женщин. Эта тенденция усугубилась с развитием социальных медиа, о чем свидетельствуют научные, корпоративные данные и журналистские эксперименты. Один из последних экспериментов был проведен в Германии. Корреспонденты немецких телеканалов NDR, WDR, издания Süddeutsche Zeitung в кооперации со швейцарской медиагруппой Tamedia проверили на собственном опыте, как "Инстаграм" способствует усугублению расстройства приема пищи у подростков, и поговорили с теми, кто оказался подвержен негативному влиянию социальных сетей.

"Социальное сравнение" через "Инстаграм"

Эксперименту немецких СМИ предшествовала публикация американской газеты The Wall Street Journal, в которой были обнародованы некоторые результаты внутреннего исследования "Инстаграма" о его влиянии на подростков. По сведениям издания, результаты показали, что приложение наносит вред значительной части юных пользователей, главным образом - девочкам-подросткам. Примерно каждая третья из них, согласно презентации компании, сообщила, что когда ей было стыдно за свое тело, "Инстаграм" способствовал тому, что это состояние усугублялось.

По результатам ряда исследований в компании пришли к выводу, что некоторые проблемы, связанные с влиянием на подростков, являются непосредственно проблемами использования "Инстаграма", а не соцсетей в целом. Это касается прежде всего так называемого "социального сравнения" (social comparison), подразумевающего, что люди ставят собственную ценность в зависимость от привлекательности, богатства и успеха других. В отличие от, к примеру, сервиса "ТикТок", который основан на перформансах, и приложения "Снапчат", где делается упор на лицах, "Инстаграм" фокусирует внимание на теле и образе жизни.

Mobiltelefon, Smartphone l Display mit Social Media Apps

Недавний эксперимент, проведенный немецкими журналистами, показал, что юных пользователей в "Инстаграме" атакуют "тренеры по похудению"

Обнаженные фото для "коучей"

Недавний эксперимент, проведенный немецкими журналистами, показал, что юных пользователей атакуют "тренеры по похудению", а платформа не предпринимает никаких мер для того, чтобы противодействовать этому.

Для исследования авторы создали десять типичных аккаунтов молодых женщин, желающих похудеть. Почти со всеми через некоторое время самостоятельно связались "коучи", в профилях которых предлагается помощь в снижении веса. В переписке "тренеры по похудению" требовали от собеседниц регулярно высылать им свои обнаженные фото. За короткий период аккаунты, созданные для экспериментов, также набрали значительное количество подписчиков, несмотря на то, что оставались неактивными. А после нескольких подписок на аккаунты с истощенными телами алгоритм стал предлагать похожие.

Тем не менее "Инстаграм" - не единственная соцсеть, которую рассматривают в связи с проблемой расстройств пищевого поведения. Молодые люди создают онлайн-комьюнити, в которых обсуждают такие расстройства и рассказывают о способах сбросить вес, на разных платформах. Например, делятся тредами истощенных моделей в "Твиттере", создают видео в "Ютьюбе" с подборкой низкокалорийных диет, организуют чаты в "Снапчате" и мессенджере "Дискорд", где рассказывают о собственном весе и выражают поддержку тем, кто голодает.

В 2016 году американские ученые предприняли попытку изучить связь между использованием социальных медиа и расстройствами пищевого поведения среди молодых людей в США в возрасте от 19 до 32 лет. В исследовании приняли участие 1765 человек. Проанализировав результаты, авторы пришли к выводу, что между использованием соцсетей, мессенджеров и расстройствами пищевого поведения существует тесная и постоянная связь. Она возникает независимо от особенностей использования социальных медиа. 

Самопомощь и блокировки

Возникший общественный резонанс побудил компании, владеющие социальными медиа, искать способы борьбы с негативным явлением. Так, некоторые платформы начали блокировать соответствующие хештеги. К такой мере прибегли, в частности, "Инстаграм", "ТикТок" и "Ютьюб". "Инстаграм" вдобавок к этому при попытке вбить в поиске слова "анорексия" и "булимия" стал предлагать полезные ресурсы. "Мы хотим поддержать наше сообщество в сложных вопросах, связанных с образом тела", - приводит пояснение платформа. По ссылке предлагается несколько вариантов поддержки: поговорить с другом, обсудить проблему с волонтером по телефону доверия или прочесть "советы, которые помогли другим".

В американской Национальной ассоциации расстройств пищевого поведения - крупнейшей некоммерческой организации, которая оказывает поддержку людям с подобными проблемами - считают, что платформам следует усовершенствовать свои алгоритмы для выявления контента, который способствует расстройствам пищевого поведения.

"Мы живем в мире, насквозь пронизанном СМИ", - напоминает организация на своем сайте и дает пять советов для самопомощи. Пользователям рекомендуется сознательно подходить к выбору и использованию медиа, ограничивать экранное время, проверять сообщения на "бодипозитив" и связываться с платформами, если их репрезентация тела вызывает вопросы. Еще один совет: пропагандировать позитивные разговоры о теле, используя собственные возможности в социальных медиа. 

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    Автор: Наталия Королева


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