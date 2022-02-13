 В Дрездене почтили память жертв разрушительных бомбардировок 1945 года | Новости из Германии о Германии | DW | 13.02.2022

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Германия

В Дрездене почтили память жертв разрушительных бомбардировок 1945 года

Траурные мероприятия в память о погибших 13-15 февраля 1945 года прошли по всему Дрездену. Неонацисты устроили контракцию в центре города.

Северное кладбище в Дрездене

Северное кладбище в Дрездене

В Дрездене (земля Саксония) почтили память жертв разрушительных бомбардировок 13-15 февраля 1945 года. Траурная церемония прошла в воскресенье, 13 февраля, в районе Северного кладбища. Обербургомистр Дрездена Дирк Хильберт (Dirk Hilbert) призвал подумать не только о погибших в те трагические дни, но и о более широком контексте - о причинах войны и ее последствиях в других странах Европы.

"В связи с разрушением Дрездена мы должны обратить наше внимание не только на 1945 год, следует расширить перспективу нашего восприятия, включив в нее период между 1933 и 1945 годами", - подчеркнул Хильберт. В мероприятии приняли участие первый вице-председатель ландтага (земельного парламента) Саксонии Андреа Домбуа (Andrea Dombois), а также отвечающие за вопросы культуры и образования Барбара Клепш (Barbara Klepsch) и Кристиан Пиварц (Christian Piwarz).

Акция ультраправых

На этом фоне в районе исторического центра города свою акцию устроили неонацисты и ультраправые. Полиция насчитала около 750 участников. Их шествие проходило под аккомпанемент музыки Рихарда Вагнера (Richard Wagner) и отдельные крики прохожих: "Нацисты - прочь!" Полиция установила заграждения, над городом барражировал вертолет. Кроме того, на пути следования демонстрантов разместили водомет и бульдозер для разгона нарушителей. До серьезных столкновений не дошло. Троим были предъявлены обвинения.

Бомбардировки Дрездена

В период с 13 по 15 февраля 1945 года британская и американская авиация нанесли серию разрушительных бомбовых ударов по Дрездену. В ходе четырех февральских налетов, в которых были задействованы около 1300 британских и американских самолетов, на город был сброшен бомбовый груз весом 4000 тонн.

В результате бомбардировок, согласно отчету полиции Дрездена, составленному вскоре после налетов, погибли 25000 человек и сгорели 12000 зданий. В документах американских ВВС говорится, что 80 процентов городских зданий подверглись разрушениям различной степени и 50 процентов жилых зданий были уничтожены или повреждены до такой степени, что не подлежали восстановлению.

Смотрите также:

  • Бомбардировщик Ланкастер

    Дрезден под бомбами

    Британские бомбардировщики

    Первыми бомбить Дрезден должны были американцы. Но из-за низкой облачности 13 февраля 1945 года в небо поднялись британские эскадрильи.Тяжелые бомбардировщики "Ланкастер" Королевских военно-воздушных сил Великобритании были уже почти над городом, когда в 21 час 45 минут в Дрездене завыли сирены воздушной тревоги.

  • Разрушенный Дрезден

    Дрезден под бомбами

    Тотальные разрушения

    Бомбардировка Дрездена в ночь с 13 на 14 февраля проходила двумя волнами с трехчасовым перерывом между первым и вторым воздушным налетом. Первый продолжался всего 15 минут. Но уже после него плотно застроенный Дрезден пылал одним гигантским пожаром, превратившим центр города в пепелище.

  • Разрушенный Дрезден

    Дрезден под бомбами

    Огненный смерч

    Бомбардировщики сбрасывали на город сначала фугасные бомбы, которые разрушали крыши и обнажали деревянные конструкции зданий, затем - зажигательные. Второй авиалет был особенно страшен для пожарных служб и спасателей, а также для тех, кто еще оставался в живых в этом огненном аду. Цифры погибших называют разные. Большинство экспертов считает, что было около 25000 жертв.

  • Разрушенный Дрезден

    Дрезден под бомбами

    Из руин и пепла

    До февраля 1945 года Дрезден практически не подвергался бомбежкам со стороны союзников по антигитлеровской коалиции. За три февральских дня, которые продолжались воздушные налеты, было разрушено около четверти промышленных предприятий и больше половины непромышленных зданий. От жилых домов в центральной части города остались только руины. Восстанавливать город из пепла предстояло женщинам.

  • Руины Фрауэнкирхе

    Дрезден под бомбами

    В назидание потомкам

    Во время бомбожек 13-15 февраля 1945 года была разрушена и Фрауэнкирхе - один из самых знаменитых лютеранских храмов. Власти ГДР не стали ее восстанавливать и превратили в мемориал. Лишь после воссоединения Германии началось восстановление барочной церкви. Венчающий ее крест был изготовлен в Англии сыном пилота, участвовавшего в бомбардировке Дрездена.

  • Восстановленная Фрауэнкирхе

    Дрезден под бомбами

    Символ Дрездена в новой красе

    Торжественное открытие восстановленного собора состоялось в 2005 году. Черными пятнами на светлом фасаде Фрауэнкирхе выделяются оригинальные камни, сохранившиеся после бомбардировок.

  • Дрезден

    Дрезден под бомбами

    Барочные фасады

    Дрезден снова считается одним из красивейших городов Германии и пользуется большой популярностью у туристов. До Второй мировой войны население Дрездена составляло 642 тысячи человек. Сегодня в столице федеральной земли Саксония проживает около 550 тысяч.

  • Годовщина бомбардировок Дрездена

    Дрезден под бомбами

    Поляризующая память

    Город восстановлен. Но бомбардировки Дрездена не забыты. Они и сегодня вызывают споры и провоцируют конфликты. В них вовлечены историки, политики, антифашисты, неонацисты, пацифисты, депутаты, представители гражданских инициатив и церквей. Каждый год в феврале в Дрездене бушуют страсти: как отмечать годовщину бомбардировок и стоит ли это делать вообще.

    Автор: Элла Володина


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