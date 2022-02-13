В Дрездене почтили память жертв разрушительных бомбардировок 1945 года

В Дрездене (земля Саксония) почтили память жертв разрушительных бомбардировок 13-15 февраля 1945 года. Траурная церемония прошла в воскресенье, 13 февраля, в районе Северного кладбища. Обербургомистр Дрездена Дирк Хильберт (Dirk Hilbert) призвал подумать не только о погибших в те трагические дни, но и о более широком контексте - о причинах войны и ее последствиях в других странах Европы.

"В связи с разрушением Дрездена мы должны обратить наше внимание не только на 1945 год, следует расширить перспективу нашего восприятия, включив в нее период между 1933 и 1945 годами", - подчеркнул Хильберт. В мероприятии приняли участие первый вице-председатель ландтага (земельного парламента) Саксонии Андреа Домбуа (Andrea Dombois), а также отвечающие за вопросы культуры и образования Барбара Клепш (Barbara Klepsch) и Кристиан Пиварц (Christian Piwarz).

Акция ультраправых

На этом фоне в районе исторического центра города свою акцию устроили неонацисты и ультраправые. Полиция насчитала около 750 участников. Их шествие проходило под аккомпанемент музыки Рихарда Вагнера (Richard Wagner) и отдельные крики прохожих: "Нацисты - прочь!" Полиция установила заграждения, над городом барражировал вертолет. Кроме того, на пути следования демонстрантов разместили водомет и бульдозер для разгона нарушителей. До серьезных столкновений не дошло. Троим были предъявлены обвинения.

Бомбардировки Дрездена

В период с 13 по 15 февраля 1945 года британская и американская авиация нанесли серию разрушительных бомбовых ударов по Дрездену. В ходе четырех февральских налетов, в которых были задействованы около 1300 британских и американских самолетов, на город был сброшен бомбовый груз весом 4000 тонн.

В результате бомбардировок, согласно отчету полиции Дрездена, составленному вскоре после налетов, погибли 25000 человек и сгорели 12000 зданий. В документах американских ВВС говорится, что 80 процентов городских зданий подверглись разрушениям различной степени и 50 процентов жилых зданий были уничтожены или повреждены до такой степени, что не подлежали восстановлению.

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