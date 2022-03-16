 Свыше половины немцев опасается перерастания войны в Украине в Третью мировую | Новости из Германии о Германии | DW | 16.03.2022

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Германия

Свыше половины немцев опасается перерастания войны в Украине в Третью мировую

Порядка 53% опрошенных в ФРГ опасаются, что война в Украине перерастет в Третью мировую, лишь около 19% считают, что Путин заинтересован в выходе из сложившейся ситуации путем переговоров.

Демонстрация против войны в Украине в Дотмунде

Демонстрация против войны в Украине в Дотмунде (фото из архива)

Около 76% респондентов в Германии считают, что президент РФ Владимир Путин рассчитывает исключительно на военную победу в Украине. Это следует из данных социологической службы Forsa, которая провела опрос Trendbarometer по заказу немецких телекомпаний RTL и n-tv. Данные исследования опубликованы во вторник, 15 марта.

Порядка 53% опрошенных опасаются, что война в Украине перерастет в Третью мировую вследствие конфликта с одной из стран НАТО. Около 41% таких опасений не испытывают. Наконец, около 19% респондентов считают, что Путин в принципе заинтересован в выходе из сложившейся ситуации посредством переговоров.

Большинство респондентов в ФРГ не считает, что отказ от газа и нефти из РФ должен быть полным

Говоря об отказе ФРГ от российских газа и нефти, 42% полагают, что он должен быть полным - даже если это приведет к перебоям с поставками сырья и повышению цен на электроэнергию, газ и топливо. Большее число респондентов - 49%, - напротив, считают, что подобный отказ должен быть неполным. Против абсолютного запрета импорта выступают, главным образом, немцы из восточных земель ФРГ (73%), лица с небольшим доходом (62%), а также сторонники блока ХДС/ХСС (51%), Левой партии (59%) и "Альтернативы для Германии" (83%).

При этом 83% опрошенных считают снижение налогов разумной мерой с учетом роста цен на энергоносители. Только 12% придерживаются обратного мнения.

Опрос проводился с 11 по 14 марта 2022 года, в нем приняли участие 1009 человек.

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    Автор: Николай Пермяков


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