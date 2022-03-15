Двадцатый день войны в Украине: главные события

На 20-й день войны против Украины во вторник, 15 марта, российские войска продолжали наносить удары по населенным пунктам соседней страны и не оставляли попыток захватить их. Украинская армия и отряды территориальной обороны оказывали упорное сопротивление агрессии. Страны Запада и международные организации ужесточают санкции против России. В Европе стремительно растет число беженцев из Украины.

ООН: Число беженцев из Украины превысило 3 миллиона

Входящая в состав ООН Международная организация по миграции (МОМ) заявила, что спустя почти три недели с начала российского вторжения в Украину эту страну покинули более 3 миллионов человек. Почти половина украинских беженцев - дети, заявил представитель МОМ Пол Диллон. "В среднем за последние 20 дней в Украине становились беженцами более 70 тысяч детей в день", - указал он. Исходя из этих цифр, из Украины выезжают 55 детей-беженцев в минуту, подчеркнул представитель организации. Учитывая масштабы и скорость данного процесса, речь идет о крупнейшем миграционном кризисе после Второй мировой войны.

Эвакуация: 2000 машин покинули Мариуполь

Из Мариуполя в направлении Запорожья выехали 2 тысячи автомобилей, еще 2 тысячи ждут эвакуации на выезде из города, сообщил в Telegram-канале городской совет. "Люди следуют по маршруту Мариуполь - Мангуш - Бердянск - Токмак - Васильевка - Запорожье, где смогут получить необходимую помощь", - указывается в заявлении.

Как сообщил Генштаб Украины в Facebook, "российские военные пытаются захватить Мариуполь, но при наступлении несут серьезные потери и прекратили наступательные действия". Согласно публикации, общие российские потери за день составили около 150 человек, 2 танка, 7 БМП и один БТР.

ЕС ввел торговые ограничения и запрет на инвестиции в России

Евросоюз во вторник расширил санкции против России за развязывание войны против Украины. В четвертый пакет санкций вошли новые ограничения на торговлю с Россией. В частности, это запрет на поставки в РФ предметов роскоши. А также прекращение импорта в Евросоюз российских стали и железа. Введен также запрет на новые инвестиции в энергетику РФ, поставку технологий или оборудования, а также предоставление услуг для разведки, добычи или переработки энергоносителей. Еще один запрет коснется предоставления любым российским лицам или компаниям услуг, касающихся кредитных рейтингов.

Кроме этого, ЕС опять расширил список персональных санкций против олигархов, лоббистов и пропагандистов Кремля. В перечень добавили и ключевые компании авиационного, оборонного, судостроительного и машиностроительного секторов.

Великобритания ввела санкции против 345 россиян

О расширении санкций в отношении России во вторник объявили также и власти Великобритании. В санкционный список внесены 350 новых позиций, в том числе 345 граждан и пять компаний, заявило во вторник, 15 марта, правительство в Лондоне. В числе прочих в черном списке оказались экс-президент РФ, заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, министр обороны Сергей Шойгу, премьер-министр Михаил Мишустин, глава Росгвардии Виктор Золотов, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Кроме того, санкции введены в отношении ряда российских олигархов. В их числе - владелец крупного производителя удобрений EuroChem Group AG и Сибирской угольной энергетической компании (СУЭК) Андрей Мельниченко, миллиардеры Петр Авен и Михаил Фридман. В черном списке также оказались главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян и телеведущий Владимир Соловьев.

Евросоюз и G7 лишают Россию привилегированного статуса в торговле

Страны ЕС, G7 и еще около десяти государств с 15 марта прекратили предоставлять России преимущества по режиму наиболее благоприятствуемой нации в рамках Всемирной торговой организации (ВТО), заявил вице-председатель Еврокомиссии Валдис Домбровскис. Данный шаг предусмотрен исключениями по соображениям безопасности в соглашении о создании ВТО. "Единственный способ, которым Россия может избежать этой финансовой, экономической и репутационной катастрофы, это немедленно прекратить свое варварское и незаконное вторжение в Украину", - указал Домбровскис. Помимо стран ЕС и "большой семерки", к решению присоединились Албания, Австралия, Исландия, Южная Корея, Молдова, Черногория, Новая Зеландия, Северная Македония и Норвегия.

Россия выходит из Совета Европы

Во вторник Россия объявила о выходе из Совета Европы, тем самым упредив решение организации исключить РФ из своего состава из-за войны против Украины. На двухдневной сессии в Страсбурге депутаты ПАСЕ планировали обсуждать резолюцию "Последствия агрессии Российской Федерации против Украины", в которой ассамблея должна дать свои рекомендации комитету министров СЕ по поводу дальнейшей судьбы России в составе организации. В связи с выходом из СЕ Россия намерена денонсировать четыре конвенции, в том числе Европейскую конвенцию по правам человека, а также ряд документов, которые "не отвечают интересам РФ", заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

Глава Евросовета призвал Путина прекратить войну

Глава Европейского Совета Шарль Мишель в телефонном разговоре с Владимиром Путиным призвал "остановить братоубийственную войну России против Украины", немедленно прекратить огонь и вывести российские войска с украинской территории, а также обеспечить доступ гуманитарной помощи. "ЕС един в осуждении российской агрессии, ответе мощными санкциями и оказании дальнейшей поддержки Украине", - написал далее Мишель в Twitter. Он подчеркнул, что абсолютным приоритетом является защита жизней мирных жителей.

В тот же день в Киев прибыли премьер-министры Польши, Чехии и Словении. Они провели переговоры с украинским руководством. "Целью визита является подтверждение безоговорочной поддержки всего Европейского Союза суверенитета и независимости Украины, а также представление широкого пакета поддержки украинскому государству и обществу", - сообщила ранее пресс-служба правительства Польши.

Овсянникова оштрафована на 30 тысяч рублей

Сотрудница Первого канала Марина Овсянникова признанаОстанкинским судом Москвы виновной в административном правонарушении и приговорена к штрафу в 30 тысяч рублей. Овсянникова была задержана накануне за демонстрацию антивоенного плаката в прямом эфире. Судья сочла вину журналистки подтвержденной протоколами, рапортом сотрудника полиции о мониторинге сети интернет и прочими материалами, сообщает "Медиазона". Фактически Овсянникова взяла на себя роль организатора публичного мероприятия, заявила судья. При этом в приговоре речь идет не об антивоенной акции, а о распространенном журналисткой видеообращении.

Выйдя из суда, Овсянникова поблагодарила всех за поддержку, сообщает "Новая газета". Она сообщила, что допрос длился 14 часов и она провела двое суток практически без сна.

Президент Франции Эмманюэль Макрон предложил Марине Овсянниковой консульскую защиту. "Мы принимаем дипломатические меры, чтобы она была поставлена под защиту (французского - Ред.) консульства", - заявил он во время визита в учреждение по приему украинских беженцев в департаменте Мен и Луара и пообещал затронуть эту тему во время следующего телефонного разговора с Путиным.

НАТО укрепит оборону на восточном фланге

НАТО планирует приспособить свою оборону к новой реальности, созданной войной России против Украины и ее поддержки со стороны Беларуси, заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг. "Завтра министры начнут дискуссию о конкретных мерах, как усилить нашу оборону в долгосрочной перспективе", - указал глава НАТО на брифинге в Брюсселе. По его словам, речь идет о размещении "существенно большего" количества сухопутных войск с вооружениями на восточном фланге НАТО.

"Мы также рассмотрим значительное увеличение присутствия военно-воздушных и военно-морских сил, усиление нашей интегрированной противовоздушной и противоракетной обороны, укрепление нашей кибербезопасности и проведение большего количества крупных учений", - уточнил Столтенберг.

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