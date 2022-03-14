Премьеры Польши, Чехии и Словении посетят Киев посреди войны

На фоне усиления российского наступления на Киев премьер-министры Польши, Чехии и Словении во вторник, 15 марта, нанесут визит в столицу Украины. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий вместе с коллегами Петром Фиалой и Янезом Яншей отправятся в Киев, чтобы выразить президенту Украины Владимиру Зеленскому и премьер-министру Денису Шмыгалю поддержку со стороны ЕС", - заявило правительство в Варшаве.

"Цель визита - подтвердить недвусмысленную поддержку суверенитета и независимости Украины со стороны всего Европейского Союза и представить широкий пакет помощи для украинского государства и украинского общества", - указали в Варшаве.

В сообщении польского правительства также отмечается, что три политика едут в Киев в качестве представителей Европейского Совета, а организация их визита стала возможной благодаря поддержке со стороны председателя Евросовета Шарля Мишеля и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen).

Киев почти полностью окружен

Через две с лишним недели после начала российского вторжения в Украину Киев почти полностью окружен российскими войсками. Утром 15 марта в городе прогремела целая серия мощных взрывов, в результате которых, по данным украинских спасательных служб, пострадали не менее трех жилых домов, погибли два человека. Корреспондент агентства AFP сообщил о гигантском облаке дыма над Киевом и сильно разрушенном 10-этажном здании в районе Подол.

По сообщению канцелярии президента Зеленского, 15 марта планируется продолжить переговоры между представителями Киева и Москвы. Обе стороны в последнее время сообщали о прогрессе на переговорах.

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