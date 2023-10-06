Что известно о лауреатке Нобелевской премии мира - 2023

Ее 13 раз арестовывали, пять раз судили, приговорив в общей сложности к 31 году тюрьмы и 154 ударам плетью. Но иранскую правозащитницу и борца за права женщин Наргес Мохаммади невозможно сломить.

Вполне вероятно, что иранская активистка Наргес Мохаммади не узнала о своем награждении, когда в пятницу, 6 октября, Нобелевский комитет в Осло объявил о том, что она стала лауреаткой Нобелевской премии мира - 2023. Ведь правозащитница и активный борец за права женщин отбывает длительный срок заключения в печально известной тюрьме Эвин под Тегераном.

Мохаммади удостоена премией за "борьбу против угнетения женщин в Иране и продвижение прав человека и свободы для всех", - заявила председатель Нобелевского комитета Берит Рейсс-Андерсен.

"Это исторический и глубокий момент для борьбы Ирана за свободу, - написала семья Мохаммади в Instagram. - Мы также хотели бы от всей души поздравить всех жителей Ирана, особенно храбрых женщин и девушек, которые покорили мир своей мужественной борьбой за свободу и равенство".

Неутомимый борец за свободу и права женщин

Для иранских властей 51-летняя Наргес Мохаммади - опасная преступница. Ее 13 раз арестовывали, пять раз судили, приговорив в общей сложности к 31 году тюрьмы и 154 ударам плетью. В последний раз ее осудили в мае 2021 года, обвинив в "пропаганде против политической системы", "клевете" и "восстании против тюремной администрации".

Незадолго до этого в эксклюзивном интервью DW на вопрос о том, почему иранское правосудие так сурово с ней обходится, Наргес Мохаммади ответила: "Прежде всего потому, что я - женщина, которая не сгибается. С момента основания Исламской Республики в Иране в 1979 году права женщин регулярно нарушаются. Тех из нас, кто не смирился с систематическим угнетением, наказывают. Такие женщины, как я и другие правозащитницы, бросают вызов этой системе. Власть имущие пытаются всеми способами сломить нас и заставить замолчать".

Физик, журналистка, правозащитница

Наргес Мохаммади окончила Международный университет имени имама Хомейни, получив диплом физика. Правозащитной деятельностью она занялась еще во время учебы, когда писала статьи о правах женщин для студенческой газеты и участвовала в политических акциях. После окончания университета она работала инженером в иранской инженерно-инспекционной компании, из которой позднее была уволена за политическую деятельность.

Одновременно Мохаммади сотрудничала с несколькими реформаторскими СМИ и опубликовала книгу политических эссе "Реформы, стратегия и тактика". В 2003 году Мохаммади присоединилась к Центру защитников прав человека (ЦЗПЧ), возглавляемому лауреатом Нобелевской премии мира Ширин Эбади, впоследствии став вице-президентом этой организации.

Наргес Мохаммади Фото: Iran Emrooz

В 1999 году Мохаммади вышла замуж за иранского оппозиционного журналиста Таги Рахмани. Вскоре после этого ее муж был арестован и приговорен к тюремному заключению. Проведя 14 лет в тюрьме, в 2012 году Рахмани бежал из Ирана во Францию. Наргес Мохаммади осталась в Иране. У Мохаммади и Рахмани двое детей-близнецов, которые живут вместе с отцом.

"Виновна в действиях против национальной безопасности"

Впервые Мохаммади была арестована в 1998 году за критику иранского правительства и провела год в тюрьме. В апреле 2010 года ее вызвали в Исламский революционный суд по обвинению в членстве в ЦЗПЧ. Сперва правозащитницу отпустили под залог в 50 тыс. долларов США, но через несколько дней вновь арестовали и поместили в тюрьму Эвин. Во время заключения здоровье Мохаммади ухудшилось, у нее начались эпилептические приступы. Через месяц активистку освободили и разрешили пройти обследование в больнице.

В июле 2011 года Мохаммади вновь привлекли к уголовной ответственности, признав виновной в "действиях против национальной безопасности, членстве в ЦЗПЧ и пропаганде против режима". В сентябре 2011 года ее приговорили к 11 годам лишения свободы. После обращения в апелляционный суд приговор был сокращен до шести лет. 26 апреля 2012 года правозащитницу поместили в тюрьму.

Центральный вход в печально известную тюрьму Эвин в Тегеране Фото: WANA NEWS AGENCY/File Photo/REUTERS

В защиту Наргес Мохаммади выступили многие зарубежные политики и международные правозащитные организации. Министерство иностранных дел Великобритании выразило протест против приговора. Организация Amnesty International потребовала немедленного освобождения активистки, а "Репортеры без границ" выпустили обращение, в котором говорилось, что жизнь Мохаммади находится "в особой опасности". В июле 2012 года правозащитница была освобождена из-под стражи.

"Белые пытки": книга, написанная в тюрьме

В мае 2015 года Мохаммади была повторно арестована по новым обвинениям. 15-й отдел Революционного суда приговорил ее к десяти годам лишения свободы за "создание незаконной группы" для проведения кампании за отмену смертной казни, к пяти годам за "сбор и сговор против национальной безопасности" и к одному году за "пропаганду против системы" за ее интервью международным СМИ и встречу с тогдашним Верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кэтрин Эштон. Проведя четыре года в заключении, Мохаммади объявила голодовку в знак протеста против лишения доступа к медицинской помощи. В октябре 2020 года она в очередной раз вышла из тюрьмы.

В марте 2021 года Наргес Мохаммади написала предисловие к ежегодному отчету Iran Human Rights о смертной казни в Иране. Двумя месяцами позже Верховный уголовный суд Тегерана приговорил правозащитницу к двум с половиной годам лишения свободы, 80 ударам плетью и штрафу за "распространение пропаганды против системы" и другие обвинения.

В декабре 2022 года, когда Иран был охвачен массовыми протестами, вспыхнувшими после смерти 22-летней Махсы Амини, задержанной 13 сентября иранской полицией нравов за нарушения правил ношения хиджаба, Наргес Мохаммади, находясь в заключении, написала доклад о применении пыток и сексуального насилия в отношении политических заключенных, в особенности, женщин.

Книга Наргес Мохаммади "Белые пытки" послужила источником вдохновения для создания документального фильма Фото: DW

Интервью с женщинами, приговоренными к заключению в той же тюрьме, что и Мохаммади, легли в основу ее книги "Белые пытки", опубликованной в 2022 году. Позднее режиссер Геларех Какаванд снял одноименный документальный фильм, рассказывающий о жестоком обращении с политзаключенными в одиночных камерах.

За неутомимую правозащитную деятельность Наргес Мохаммади была удостоена множества международных наград и премий, в том числе, премии Александра Лангера, международной награды правительства Швеции за права человека - премии Пер Ангера, Премии прав человека немецкого города Веймар, премии имени Андрея Сахарова 2018 года, Всемирной премии ЮНЕСКО и других. В 2022 году Би-би-си внесла Мохаммади в список "100 вдохновляющих и влиятельных женщин мира".

Смотрите также: