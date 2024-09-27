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Что на самом деле волнует немецких женщин

Елена Дожина
27 сентября 2024 г.

Женщины видят в коллегах только конкуренток? Действительно ли дочери всегда конфликтуют с матерями? Новое исследование женского журнала Brigitte развенчивает некоторые мифы. И обнажает две серьезные проблемы.

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Молодая женщина с мамой
Фото: Ute Grabowsky/photothek/picture alliance

О том, как разные поколения женщин относятся друг к другу, что их объединяет и что отличает, об отношениях дочерей к своим матерям, а также о проблемах сексуального насилия и гендерного равноправия можно узнать из результатов исследования "Поколение Мы", опубликованного в популярном немецком журнале для женщин Brigitte. В репрезентативном онлайн-опросе приняли участие 2006 человек в возрасте от 18 до 75 лет.

Что думают молодые женщины о пожилых

Исследование развеивает распространенный миф о том, что женщины на рабочем месте постоянно борются друг с другом. 63 процента опрошенных заявили, что женщины из их профессионального окружения поддерживают друг друга. Только 6 процентов признались, что воспринимают своих коллег как конкуренток. Опрос также не подтверждает распространенное клише о "конфликте поколений" - женщин до 30 лет и тех, кому за 55. Оказалось, что молодые женщины очень благосклонно и с признательностью относятся к представительницам старшего поколения. Что они про них думают? На вопрос, в какой степени следующие характеристики относятся, по вашему мнению, к поколению женщин, которым сейчас от 55 до 65 лет, ответы распределились следующим образом. Старшие всегда готовы помочь и поддерживают друг друга - 79 и 77 процентов соответственно. Они интересуются политикой (65 процентов) и заботятся о своем здоровье (63 процента). Также 63 процента отметили, что с благодарностью относятся к тому, чего достигли женщины в возрасте.

Как старшее поколение воспринимает молодых

С другой стороны, чувство благодарности к себе со стороны 18-20-летних чувствуют лишь 27 процентов опрошенных женщин старшего поколения. Им, в свою очередь, было предложено охарактеризовать молодых женщин. Больше всего респондентов - 88 процентов - отметили, что молодое поколение проводит очень много времени в соцсетях. Они открыты для всего нового и уделяют большое внимание вопросам защиты окружающей среды.

В результате опроса выявились также различия между поколениями по некоторым актуальным темам. Например, 55 процентов молодых женщин называют себя феминистками, в то время как среди женщин в возрасте этот показатель составляет 29 процентов. Также старшее поколение считает дискуссии о равенстве мужчин и женщин излишними. Отвечая на вопросы о трансгендерных людях, 84 процента девушек заявили, что для них трансгендерные женщины являются женщинами, в то время как среди старшего поколения с этим согласны только 64 процента.

Дочки-матери: кто кому подражает?

Исследование также показало, что сегодня матери и дочери стали ближе друг к другу. Более половины женщин в возрасте до 30 лет заявили, что образ жизни их матерей является для них образцовым. В то же время среди женщин старше 60 лет на свою мать хотели бы быть похожими только 32 процента опрошенных.

Также задавались вопросы о взаимоотношениях между самими матерями. Так, 41 процент опрошенных считают, что они поддерживают друг друга. 17 процентов сказали, что часто сравнивают себя с другими мамами, а 3 процента признались, что их действия и методы воспитания уже подвергались критике со стороны других родительниц.

Проблема насилия

В ответах на вопрос, что изменилось для женщин в Германии после 1990-х годов, особенно негативно был отмечен пункт о защите от (сексуализированного) насилия. 35 процентов считают, что в этой области с тех пор ничего не изменилось, а 11 процентов - что ситуация даже ухудшилась. Это может означать, что почти каждая вторая опрошенная разочарована в мерах, которые принимаются в обществе для их защиты. Каждая четвертая женщина призналась, что подвергалась домашнему насилию. 24 процента сталкивались со случаями сексизма, притеснений и разжигания ненависти в соцсетях, а 63 процента - с сексуальными домогательствами.

Несправедливая оплата труда

Многих респонденток, вне зависимости от возраста, беспокоит неравный уровень оплаты труда женщин и мужчин. Как показывает статистика, в Германии уже несколько лет женщины зарабатывают в час в среднем на 18 процентов меньше, чем мужчины. Разрыв в заработной плате отразится также и на будущей пенсии. 23 процента опрошенных женщин рассчитывают максимум на 1000 евро, 37 процентов - на одну-две тысячи евро, а 5 процентов - на более 3000 евро пенсионных выплат в месяц. Если говорить о мужчинах, то пенсию менее 1000 евро ожидают только 9 процентов, а более 3000 евро - 11 процентов опрошенных.

До сих пор отмечается разница между восточной и западной Германией. Так, женщины в возрасте, выросшие в ГДР, где было принято совмещать работу и семью, могут рассчитывать в среднем на большие пенсионные выплаты, чем жительницы Западной Германии, где женщины чаще занимались домашним хозяйством и детьми, а чтобы пойти на работу, им - пусть и формально - требовалось разрешение мужа вплоть до 1977 года.

Чего хотят женщины в Германии

Участникам исследования "Поколение Мы" был предложен каталог возможных мер по обеспечению равноправия. И женщины выбрали пять главных политических требований: одинаковая оплата труда, более высокие зарплаты для обслуживающего медперсонала и педагогов, больше предложений по уходу за детьми вне дома, более эффективные  законы против сексуальных домогательств и насилия, а также введение справедливого вознаграждения от государства за работу по уходу за близкими.

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