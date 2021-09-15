Самый известный бармен Германии - 80-летний плейбой

Чарльз Шуман - знаменитый мюнхенский бартендер. Сам почти не пьет и коктейли никогда не употребляет, зато смешивает их гениально.
Человек-легенда, бармен-авангардист, виртуоз своего дела, а еще - икона стиля, интеллектуал, мыслитель, - именно так называют известного во всем мире немецкого бартендера и ресторатора, писателя и журналиста, владельца знаменитого мюнхенского бара Schumann's Bar Чарльза Шумана (Charles Schumann). Он занимается развитием барной культуры как в Германии, так и за ее пределами. Рецепты его классических коктейлей славятся по всему миру. А написанная им книга - библия питейных заведений.
Впрочем, этого высокого, стройного, всегда элегантно одетого и обладающего невероятной харизмой мужчину знают в лицо даже те, кто никогда не бывал в его баре: о нем пишут книги и снимают документальные фильмы, долгое время он был лицом рекламных кампаний Hugo Boss, Baldessarini, Frey. Чарльз Шуман и сегодня смахивает на плейбоя с обложки журнала. Трудно поверить, что 15 сентября ему исполнилось 80 лет.
Невероятно, но факт: культовый бармен и автор нескольких книг о коктейлях почти не употребляет алкоголь, а если все-таки и выпивает, то отдает предпочтение вовсе не коктейлям, а напиткам в чистом виде. Зимой Чарльз иногда позволяет себе немного виски, а летом может выпить пива или хорошего красного вина - причем обязательно охлажденного или даже со льдом. А вот что касается кофе, то тут он себя почти не ограничивает: каждый день выпивает столько чашек, сколько "войдет", как шутит он сам. Раньше Чарльз любил сочетать кофе с сигаретой, но с курением пришлось распрощаться: далось тяжело, но забота о здоровье - превыше всего.
Знаменитый бармен очень дорожит своей физической формой и делает все для того, чтобы ее сохранить: подъем - в семь утра, гимнастика, вне зависимости от времени года - холодный душ, дважды в неделю - тренировки по боксу. В свое время он даже несколько раз "дрался" на ринге с Виталием Кличко, с которым подружился на одном из проектов Hugo Boss. А еще Чарльз обожает классическую музыку и любит музицировать, увлекается чтением философской литературы, театром, кино, путешествиями, говорит на шести языках. Но больше всего обожает свой бар, в котором проводит по 12-14 часов в день: делает коктейли, иногда сам чистит и жарит картошку и, конечно, принимает гостей.
Чарльзу всегда интересно, кто приходит к нему в бар, и при общении с гостями, вне зависимости от их статуса, он с удовольствием выслушает. Но при этом ведет себя ненавязчиво, соблюдает дистанцию. По его мнению, панибратства между посетителями и барменом быть не должно. А еще Чарльз не приемлет в баре громкой музыки и диджеев. Так что родному сыну, который стал диджеем, вход в Schumann's воспрещен.
Вот уже почти 40 лет Шуман стоит за барной стойкой. И даже не верится, что в свое время об этой профессии он даже не помышлял. Карл Георг Шуман (Karl Georg Schuhmann) - таково его настоящее имя - родился 15 сентября 1941 года в баварской деревушке Кирхентумбах в небогатой многодетной семье. Его отец был фермером, а мать держала продуктовую лавку. Родители были набожными католиками, воспитывали своих детей в религиозном духе и мечтали о том, чтобы Карл Георг стал священником. Поэтому мальчика отдали учиться в епископальную гимназию в Регенсбурге. Однако в 17 лет он ее бросил: нужно было зарабатывать деньги.
Шесть лет Карл Георг прослужил в Федеральной пограничной службе. Потом выучился на консульского секретаря-референта в министерстве иностранных дел ФРГ в Бонне, но работать по специальности не стал – вместо этого поступил в школу гостиничного менеджмента в Швейцарии. Однако спустя некоторое время бросил учебу.
В 1971 году Карл Георг отправился на юг Франции, где два года работал в различных дискотеках и ночных клубах. Помимо прочего, Шуман был менеджером по персоналу филиала мюнхенской дискотеки Tiffany's в Монпелье, а затем - управляющим стриптиз-клуба на французско-испанской границе. Там его и стали называть "Шарль", а позже - "Чарльз". Летом 1973 года он вернулся в Мюнхен, доучился в гимназии, получил аттестат зрелости и поступил в университет на факультет политологии и журналистики. В студенчестве он стал подрабатывать барменом и так увлекся созданием коктейлей, что в 1982 году открыл в центре Мюнхена собственный Schumann's American Bar. Окончательный выбор был сделан.
Schumann's Bar быстро завоевал большую популярность и стал не только точкой притяжения для писателей, журналистов и художников, но и местом встреч состоятельной мюнхенской публики. Еще большую известность Шуману обеспечила вышедшая в 1991 году и в одночасье ставшая бестселлером его книга American Bar. Она 20 раз переиздавалась и переведена на одиннадцать языков.
Один из самых известных рецептов - коктейль Swimming Pool: готовят из рома, водки, голубого кюрасао, кокосового ликера, сливок с сахаром и ананасового сока. Сегодня в Мюнхене - уже не один бар Schumann's: появились новые заведения, по концепции слегка отличающиеся от первого и главного, однако и в них все сделано так, как любит Чарльз.
Легендарного мюнхенского бартендера знают во всем мире. Он является примером для сотен тысяч барменов и рестораторов. Аплодисментами Чарльза Шумана встречали три года назад и в Москве, куда он был приглашен в качестве почетного гостя на фестиваль гастрономического кино Eat Film Festival. В рамках этого форума состоялась российская премьера документального фильма "Разговоры с Чарльзом Шуманом за стойкой бара", который сняла немецкий режиссер Марике Шрёдер (Marieke Schröder).
Впрочем, мэтру приходится выслушивать и критику. В 2019 году во время вручения Шуману премии "The World's 50 Best Bars - Industry Icon Award" в его адрес прозвучали обвинения в женоненавистничестве. Дело в том, что в 2009 году в интервью немецкому изданию журнала Playboy он сказал, что женщине в баре - не место, а в интервью изданию Japan Times заявил, что главные персоны в баре - всегда мужчины. В ответ на критику он вернул награду...
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