Самый известный бармен Германии - 80-летний плейбой

Человек-легенда, бармен-авангардист, виртуоз своего дела, а еще - икона стиля, интеллектуал, мыслитель, - именно так называют известного во всем мире немецкого бартендера и ресторатора, писателя и журналиста, владельца знаменитого мюнхенского бара Schumann's Bar Чарльза Шумана (Charles Schumann). Он занимается развитием барной культуры как в Германии, так и за ее пределами. Рецепты его классических коктейлей славятся по всему миру. А написанная им книга - библия питейных заведений.

Чарльз Шуман был лицом рекламных кампаний многих брендов

Впрочем, этого высокого, стройного, всегда элегантно одетого и обладающего невероятной харизмой мужчину знают в лицо даже те, кто никогда не бывал в его баре: о нем пишут книги и снимают документальные фильмы, долгое время он был лицом рекламных кампаний Hugo Boss, Baldessarini, Frey. Чарльз Шуман и сегодня смахивает на плейбоя с обложки журнала. Трудно поверить, что 15 сентября ему исполнилось 80 лет.

Ресторатор, который сразился на ринге с Кличко

Невероятно, но факт: культовый бармен и автор нескольких книг о коктейлях почти не употребляет алкоголь, а если все-таки и выпивает, то отдает предпочтение вовсе не коктейлям, а напиткам в чистом виде. Зимой Чарльз иногда позволяет себе немного виски, а летом может выпить пива или хорошего красного вина - причем обязательно охлажденного или даже со льдом. А вот что касается кофе, то тут он себя почти не ограничивает: каждый день выпивает столько чашек, сколько "войдет", как шутит он сам. Раньше Чарльз любил сочетать кофе с сигаретой, но с курением пришлось распрощаться: далось тяжело, но забота о здоровье - превыше всего.

Знаменитый бармен очень дорожит своей физической формой и делает все для того, чтобы ее сохранить: подъем - в семь утра, гимнастика, вне зависимости от времени года - холодный душ, дважды в неделю - тренировки по боксу. В свое время он даже несколько раз "дрался" на ринге с Виталием Кличко, с которым подружился на одном из проектов Hugo Boss. А еще Чарльз обожает классическую музыку и любит музицировать, увлекается чтением философской литературы, театром, кино, путешествиями, говорит на шести языках. Но больше всего обожает свой бар, в котором проводит по 12-14 часов в день: делает коктейли, иногда сам чистит и жарит картошку и, конечно, принимает гостей.

Чарльзу всегда интересно, кто приходит к нему в бар, и при общении с гостями, вне зависимости от их статуса, он с удовольствием выслушает. Но при этом ведет себя ненавязчиво, соблюдает дистанцию. По его мнению, панибратства между посетителями и барменом быть не должно. А еще Чарльз не приемлет в баре громкой музыки и диджеев. Так что родному сыну, который стал диджеем, вход в Schumann's воспрещен.

Парень, который готовился стать священником

Вот уже почти 40 лет Шуман стоит за барной стойкой. И даже не верится, что в свое время об этой профессии он даже не помышлял. Карл Георг Шуман (Karl Georg Schuhmann) - таково его настоящее имя - родился 15 сентября 1941 года в баварской деревушке Кирхентумбах в небогатой многодетной семье. Его отец был фермером, а мать держала продуктовую лавку. Родители были набожными католиками, воспитывали своих детей в религиозном духе и мечтали о том, чтобы Карл Георг стал священником. Поэтому мальчика отдали учиться в епископальную гимназию в Регенсбурге. Однако в 17 лет он ее бросил: нужно было зарабатывать деньги.

Шесть лет Карл Георг прослужил в Федеральной пограничной службе. Потом выучился на консульского секретаря-референта в министерстве иностранных дел ФРГ в Бонне, но работать по специальности не стал – вместо этого поступил в школу гостиничного менеджмента в Швейцарии. Однако спустя некоторое время бросил учебу.

В 1971 году Карл Георг отправился на юг Франции, где два года работал в различных дискотеках и ночных клубах. Помимо прочего, Шуман был менеджером по персоналу филиала мюнхенской дискотеки Tiffany's в Монпелье, а затем - управляющим стриптиз-клуба на французско-испанской границе. Там его и стали называть "Шарль", а позже - "Чарльз". Летом 1973 года он вернулся в Мюнхен, доучился в гимназии, получил аттестат зрелости и поступил в университет на факультет политологии и журналистики. В студенчестве он стал подрабатывать барменом и так увлекся созданием коктейлей, что в 1982 году открыл в центре Мюнхена собственный Schumann's American Bar. Окончательный выбор был сделан.

Бары и коктейли стали главным в жизни Чарльза

Schumann's Bar быстро завоевал большую популярность и стал не только точкой притяжения для писателей, журналистов и художников, но и местом встреч состоятельной мюнхенской публики. Еще большую известность Шуману обеспечила вышедшая в 1991 году и в одночасье ставшая бестселлером его книга American Bar. Она 20 раз переиздавалась и переведена на одиннадцать языков.

Один из самых известных рецептов - коктейль Swimming Pool: готовят из рома, водки, голубого кюрасао, кокосового ликера, сливок с сахаром и ананасового сока. Сегодня в Мюнхене - уже не один бар Schumann's: появились новые заведения, по концепции слегка отличающиеся от первого и главного, однако и в них все сделано так, как любит Чарльз.

Во время одной из благотворительных акций Чарльз Шуман угощал безалкогольными коктейлями 80 детей

Легендарного мюнхенского бартендера знают во всем мире. Он является примером для сотен тысяч барменов и рестораторов. Аплодисментами Чарльза Шумана встречали три года назад и в Москве, куда он был приглашен в качестве почетного гостя на фестиваль гастрономического кино Eat Film Festival. В рамках этого форума состоялась российская премьера документального фильма "Разговоры с Чарльзом Шуманом за стойкой бара", который сняла немецкий режиссер Марике Шрёдер (Marieke Schröder).

Впрочем, мэтру приходится выслушивать и критику. В 2019 году во время вручения Шуману премии "The World's 50 Best Bars - Industry Icon Award" в его адрес прозвучали обвинения в женоненавистничестве. Дело в том, что в 2009 году в интервью немецкому изданию журнала Playboy он сказал, что женщине в баре - не место, а в интервью изданию Japan Times заявил, что главные персоны в баре - всегда мужчины. В ответ на критику он вернул награду...

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