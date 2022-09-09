Что будет происходить в Британии до похорон Елизаветы II

Протокол действий в случае смерти королевы был разработан в Великобритании в 1960 году и обновлялся несколько раз в год. Что ожидает страну в соответствии с операцией "Лондонский мост"?

Операция "Лондонский мост" - порядок траурных мероприятий, которые должны пройти в Великобритании в случае смерти королевы Елизаветы II - была разработана еще в 1960-м году. С тех пор этот протокол обновлялся несколько раз в год, последние изменения были внесены во время пандемии коронавируса. В плане детально расписан порядок действий правительства, армии, СМИ, англиканской церкви и лондонского транспорта. Кодовое название операции внутри страны - "D-Day" ("Death Day" - англ. "День смерти"), а каждый последующий день обозначен как "D+1", "D+2" и так далее - вплоть до похорон королевы, которые должны состояться спустя десять дней после ее кончины.

Что же ожидает Великобританию в ближайшие дни?

"D-Day": День смерти королевы

"London Bridge is down" - "Лондонский мост рухнул". Этим предложением личный секретарь королевы 8 сентября сообщил премьер-министру Великобритании Лиз Трасс о смерти Елизаветы II. Вслед за этим были проинформированы секретарь кабинета министров, члены Тайного совета, министры и высшее руководство страны. Британский МИД сообщил эту новость правительствам 15 государств Британского Содружества наций, формальным главой которых была Елизавета II, и руководству остальных 38 стран - членов Содружества.

Королевская семья выпустила официальное заявление о кончине королевы. В течение десяти минут после появления этого сообщения флаги над всеми государственными зданиями были приспущены. В социальных сетях Букингемского дворца и на правительственных сайтах был выставлен черный баннер и опубликованы траурные объявления на черном фоне.

В 18.00 по местному времени наследник престола принц Чарльз обратился к народу в качестве нового главы государства после аудиенции с премьер-министром. В соборе Святого Павла в центре Лондона состоялась поминальная служба, на которой присутствовали глава британского правительства и высокопоставленные министры.

"D +1": Наследник престола провозглашен королем

В 10 часов утра по местному времени собравшийся в Сент-Джеймском дворце совет, который состоит из высокопоставленных членов правительства, официально провозгласил принца Чарльза новым королем под именем Карл III. Заседания парламента приостановлены на 10 дней. В 15.30 новый глава государства проведет аудиенцию с премьер-министром и членами правительства.

Наследник престола принц Чарльз провозглашен королем Великобритании Карлом III Фото: Carl Court/AFP

"D +2": Операция "Единорог"

Поскольку королева умерла в замке Балморал в Шотландии, гроб с ее телом будет перевезен в Лондон на королевском поезде в рамках операции "Единорог". Если возможности осуществить перевозку поездом нет, гроб доставят самолетом. Затем его отвезут в Букингемский дворец.

"D +3": Начало траурного турне короля по Соединенному Королевству

Новый король примет соболезнования в Вестминстер-Холле. Затем он отправится в траурное турне по Соединенному Королевству, которое начнется с посещения Шотландии. Он примет соболезнования в шотландском парламенте и посетит службу в соборе Святого Эгидия (Сент-Джайлс) в Эдинбурге.

"D +4": Репетиция операции "Лев"

Король прибудет в Северную Ирландию, где примет соболезнования в замке Хиллсборо и посетит службу в соборе Святой Анны в Белфасте. Состоится репетиция операции "Лев": шествие с гробом от Букингемского дворца до здания парламента - Вестминстерского дворца.

"D +5": Операция "Лев"

В Лондоне пройдет операция "Лев": гроб королевы по церемониальному маршруту перенесут из Букингемского дворца в Вестминстерский дворец, где будет проведена поминальная служба.

"D +6": Операция "Перо"

Гроб с телом королевы будет находиться на возвышении в Вестминстерском дворце в течение трех дней в ходе операции "Перо". Доступ к нему будет открыт 23 часа в сутки. Кроме того, будет проведена репетиция государственной похоронной процессии.

"D +7" - "D +9": Визит короля в Уэльс и подготовка к похоронам

Новый король Великобритании отправится в Уэльс, где получит послание с соболезнованиями от членов местного парламента и посетит службу в Лландафском соборе в Кардиффе.

Между тем правительственные ведомства будут заниматься подготовкой похорон. Ожидается, что отдать последнюю дань уважения Елизавете II в Лондон приедут сотни тысяч людей.

"D +10": Государственные похороны

Траур по Елизавете II в Великобритании будет длиться месяц со дня ее кончины Фото: John Sibley/REUTERS

В Вестминстерском аббатстве пройдут государственные похороны покойной королевы Великобритании. День будет объявлен днем национального траура. Ровно в полдень по всей стране пройдет минута молчания. Траурные процессии состоятся в Лондоне и Виндзоре.

Тело Елизаветы II будет предано земле в мемориальной часовне короля Георга VI на территории Виндзорского замка рядом с ее мужем принцем Филиппом, умершим в апреле 2021 года.

Траур по королеве Великобритании будет длиться один месяц. Все это время ее портрет с траурной черной ленточкой будет вывешен во всех зданиях городских мэрий. После окончания траура его заменят на изображение нового короля.

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