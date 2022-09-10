Карл III официально провозглашен королем Великобритании

Церемония провозглашения Карла III королем Великобритании проходит в Сент-Джеймсском дворце в Лондоне, на ней присутствует принц Уильям.

Совет престолонаследия на заседании в Сент-Джеймсском дворце в центре Лондона в субботу, 10 сентября, официально провозгласил Карла III новым королем Соединенного Королевства. Прокламация была подписана наследником престола принцем Уильямом, королевой-консортом Камиллой, лидером Палаты общин и лордом-председателем Совета Пенни Мордаунт, премьер-министром Великобритании Лиз Трасс и архиепископом Кентерберийским.

Впервые в истории заседание транслировалось в прямом эфире по телевидению. Затем прокламация, объявляющая Карла III сувереном, была зачитана с балкона Сент-Джеймсского дворца. Данная церемония - конституционная необходимости, фактически Карл III стал королем в момент смерти его матери, королевы Елизаветы II.

Накануне Карл III выступил с первым телеобращением к нации. Он отдал дань уважения своей матери и пообещал служить британцам с верностью, любовью и уважением.

Смерть монарха

Королева Великобритании Елизавета II скончалась 8 сентября на 97-м году жизни. Рядом с ней в замке Балморал в Шотландии находились на тот момент наследник престола принц Чарльз (ныне - монарх Карл III) с супругой, герцогиней Корнуолльской Камиллой, и сестрой, принцессой Анной. Кроме того, в замок прибыли второй сын королевы принц Эндрю, герцог Йоркский и младший сын принц Эдвард, граф Уэссекский, а также внук, принц Уильям.

Супруга Уильяма, герцогиня Кембриджская Кэтрин осталась в Виндзоре. Еще один внук, принц Гарри, прибыл в Балморал чуть позже. Его жена, герцогиня Сассекская Меган, не сопровождала Гарри.

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