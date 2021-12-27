Задержанный в Виндзорском замке мог замышлять убийство британской королевы

Мужчина, задержанный на территории Виндзорского замка, мог планировать покушение на королеву Великобритании Елизавету II. Об этом сообщили в понедельник, 27 декабря, сразу несколько британских СМИ. По сведениям таблоида The Sun, 19-летний житель Саутгемптона распространил в интернете видеоролик, на котором изъявил желание "убить" 95-летнюю королеву.

Свои намерения он обозначил как "месть" за расстрел колониальными войсками Британской империи демонстрации в Амритсаре на северо-западе Индии в апреле 1919 года. Полиция на момент публикации материала не подтвердила подлинность видеоролика.

Обладатель арбалета передан врачам

О незаконном проникновении на территорию резиденции британских монархов стало известно накануне. По данным полиции, мужчину остановили через считанные секунды. При обыске у него изъяли арбалет. Жителя Саутгемптона после психиатрической экспертизы передали врачам.

Королева Елизавета II регулярно отмечает в Виндзорском замке Рождество вместе с близкими родственниками. С начала пандемии COVID-19 глава государства провела в этой резиденции большую часть времени.

Случаи нарушения безопасности в британских королевских резиденциях происходят редко. Самый серьезный инцидент в период правления Елизаветы II имел место в 1982 году, когда злоумышленник проник в спальню королевы в ее лондонской резиденции - Букингемском дворце.

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