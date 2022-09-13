В Шотландии простились с Елизаветой II

После церемонии прощания в Эдинбурге гроб с телом Елизаветы II отправят в Лондон, где 19 сентября состоятся похороны.

В соборе Святого Эгидия в Эдинбурге в понедельник, 12 сентября, прошла церемония прощания с Елизаветой II. Поминальной службе в храме предшествовала церемония на так называемой Королевской миле в Эдинбурге, где тысячи людей провожали кортеж с гробом покойной королевы Великобритании, выехавший из Холирудского дворца. Перед этим во дворце королю Карлу III вручили церемониальные ключи от Эдинбурга. После монарх и другие члены королевской семьи проследовали процессией вслед за гробом.

Гроб с телом Елизаветы II Фото: ALKIS KONSTANTINIDIS/AFP/Getty Images

В соборе все четверо детей Елизаветы II отстояли почетный караул возле гроба матери. Обряд длился 10 минут и в нем впервые приняла участие принцесса Анна - она была одета в мужской мундир, отмечает BBC. Одновременно тысячи людей выстроились в очередь, чтобы попрощаться с Елизаветой II. В полиции агентству AFP сообщили, что раздали 30 тысяч браслетов, дающим ожидающим право войти в собор, который будет оставаться открытым всю ночь.

Похороны Елизаветы II пройдут 19 сентября

Гроб с телом покойной королевы останется в Соборе Святого Эгидия до раннего вечера 13 сентября, после чего его на самолете доставят на авиабазу Королевских военно-воздушных сил под Лондоном. Оттуда тело перевезут в Букингемский дворец, где его встретят король Карл III с супругой Камиллой.

Во второй половине дня 14 сентября гроб будет доставлен в Вестминстерский дворец, где в течение четырех дней у всех желающих будет возможность попрощаться с Елизаветой II. Государственные похороны состоятся в понедельник, 19 сентября. Этот день будет объявлен выходным по всей Великобритании.

Король Карл III впервые выступил в парламенте

Перед прибытием в Эдинбург король Карл III впервые в новом статусе выступил в парламенте Великобритании. В своей речи он выразил благодарность членам парламента за соболезнования и назвал Елизавету II примером самоотверженной службы Великобритании.

"Еще в очень молодом возрасте покойная королева посвятила себя служению стране, ее народу и сохранению бесценных принципов конституционного правления, которые являются фундаментом нашего государства. Она была образцом беззаветного исполнения долга, и, с божьей помощью и вашими советами, я твердо намерен строго следовать ее примеру", - сказал Карл III.

70-летие пребывания Елизаветы II на троне

Королева Великобритании Елизавета II скончалась 8 сентября на 97-м году жизни. Рядом с Елизаветой в замке Балморал в Шотландии находились на тот момент наследник престола принц Чарльз (ныне - монарх Карл III) с супругой, герцогиней Корнуолльской Камиллой, и сестрой, принцессой Анной. Кроме того, в замок прибыли второй сын королевы принц Эндрю, герцог Йоркский и младший сын принц Эдвард, граф Уэссекский, а также внук, принц Уильям. Супруга Уильяма, герцогиня Кембриджская Кэтрин осталась в Виндзоре. Еще один внук, принц Гарри, прибыл в Балморал чуть позже и без супруги, герцогини Сассекской Меган.

Несколькими месяцами ранее Соединенное Королевство отметило 70-летие пребывания Елизаветы II на троне. Она стала первым британским монархом с таким сроком правления.

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