Соцопрос: Отношение немцев к АдГ не изменилось

Две трети немцев считают партию "Альтернатива для Германии", правоэкстремисткой, при этом начало процедуры ее запрета поддерживают лишь 37%. Таковы данные опроса ARD Deutschland-Trend.

Практически половина граждан Германии - 49% (на 19 процентных пунктов больше, чем в октябре 2023 года) считают правый экстремизм самым большим источником опасности для немецкой демократии. Таков один из опубликованных в четверг, 1 февраля, результатов социологического опроса Deutschland TREND.

При этом демонстрации против правого экстремизма, состоявшиеся во второй половине января в крупных городах страны, нашли широкий отклик в немецком обществе - 72% опрошенных считают хорошим знаком то, что так много людей выходят на улицы, протестуя против правого экстремизма. В то же время 51% респондентов убежден, что такие демонстрации вскоре утихнут, а 44% полагают, что они отвлекают внимание от реальных проблем в стране.

Как относиться к AдГ: политические дебаты вместо запрета

Поводом для массовых протестов послужили публикации в СМИ о встрече под Потсдамом правых экстремистов и политиков из правопопулистской "Альтернативы для Германии" (AдГ), на которой, как утверждается, обсуждались планы масштабной депортации из ФРГ иммигрантов.

С тех пор в стране не утихают бурные дебаты о том, как реагировать на действия AдГ, которая на сегодня является второй по популярности партией в Германии после консервативного блока ХДС/ХСС. Содержательное оппонирование правым популистам получило наибольшую поддержку участников соцопроса - за это выступили 65%. Чуть менее половины - 48% - поддержали сокращение госфинансирования "Альтернативы для Германии".

Попытаться запретить партию через решение Федерального конституционного суда Германии предлагают 37% респондентов, но более половины участников опроса находят такую попытку запрета нецелесообразной. При этом свою позицию противники запрета объясняют не столько сомнениями в антиконституционности поведения АдГ или в успехе такого разбирательства, а предпочтением политических, а не юридических инструментов противодействия оппонентам.

Кардинальных изменений в восприятии АдГ немцами не произошло

Нынешние публичные дебаты об отношении к АдГ изменили общественное восприятие этой партии в Германии пока лишь незначительно. Так, 47% опрошенных выразили согласие с утверждением, что АдГ не решает никаких проблем, но по крайней мере называет вещи своими именами. А 43% считают позитивным то, что АдГ обещает ограничить приток мигрантов в страну в большей степени, чем другие партии. При этом ровно две трети респондентов считают АдГ экстремистской, что на 6 процентных пунктов меньше, чем в октябре 2023 года.

Опрос Deutschland TREND проводился по заказу телеканала ARD и газеты Die Welt институтом Infratest dimap в конце января 2024 года (всго было опрошено 1303 человека, из них 776 - по телефону и 527 - онлайн).

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