Нидерланды вышли в полуфинал чемпионата Европы по футболу

Нидерланды в четвертьфинале ЧЕ-2024 обыграли Турцию со счетом 2:1. На матче присутствовал Реджеп Тайип Эрдоган, а турецкие фанаты использовали националистическое приветствие.

Сборная Нидерландов обыграла команду Турции со счетом 2:1 в четвертьфинале чемпионата Европы по футболу, который состоялся в субботу, 6 июля, на Олимпийском стадионе в Берлине.

Единственный гол в ворота нидерландцев на 35-й минуте забил турецкий защитник Самет Акайдин с передачи игрока мадридского "Реала" Арда Гюлера. На 70-й минуте встречи мяч в ворота турецкого вратаря Мерта Гюнока головой отправил Стефан де Врей. Спустя шесть минут гол в свои ворота забил игрок сборной Турции Мерт Мюлдюр. В полуфинале Нидерланды встретятся с командой Англии.

На матче присутствовал Реджеп Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган приехал в Берлин, чтобы поддержать сборную команду своей страны. Ради этого он, как утверждается, отменил планировавшийся визит в Азербайджан.

Как писали турецкие СМИ, такое решение президент страны принял на фоне дисквалификации футболиста Мериха Демирала. Во время игры против сборной Австрии он продемонстрировал "волчий салют" - жест турецких националистов, запрещенный во многих странах Европы. В результате Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решениеотстранить Демирала от участия в двух следющих матчах чемпионата Европы.

Глава МВД Германии Нэнси Фезер (Nancy Faeser) заявила, что символам "турецких правых экстремистов не место" на стадионах ФРГ. "Использование чемпионата Европы по футболу в качестве площадки для проявления расизма совершенно неприемлемо", - написала она в соцсети Х. В ответ на ее слова МИД Турции вызвало посла Германии Юргена Шульца и назвала реакцию Берлина на жест, продемонстрированный Демиралом, "ксенофобской". Там пояснили, что "волчий салют" не обязательно может ассоциироваться с правым экстремизмом и отметили, что он не является запрещенным в Германии.

Турецкие болельщики продолжают демонстрировать "волчий салют"

Перед матчем против Нидерландов полиция Берлина была вынуждена остановить шествие турецких фанатов. Причиной тому стала демонстрация "волчьего салюта" его участниками. Правоохранители попросили болельщиков воздержаться от демонстрации знака и добавили, что марш "не является платформой для политических сообщений".

Тем не менее во время исполнения гимна Турции перед игрой турецкие болельщики на Олимпийском стадионе в Берлине вновь массово вскинули руки в воздух в "волчьем салюте".