Германия проиграла Испании в четвертьфинале Евро-2024

Сборная Германии проиграла в 1/4 финала чемпионата Европы по футболу команде Испании со счетом 1:2. Таким образом, Испания прошла в полуфинал ЧЕ-2024. Матч проходил вечером в пятницу, 5 июля, на стадионе в Штутгарте.

В первой половине этой нервной и местами грубой встречи, не принесшей результата ни одной из команд, испанцы чаще били по воротам, а немцы - по ногам. Так, уже на 6-й минуте матча один из лидеров бундестим Тони Кроос жестко отыграл эпизод против атакующего полузащитника испанцев Педри, вследствие чего состоялась его вынужденная замена. Кроос при этом не получил даже предупреждения, но эта участь настигла его уже во втором тайме.

В перерыве тренер бундестим Юлиан Нагельсман выпустил двух свежих игроков, однако это сыграло в пользу "Фурии Роха". На 51-й минуте вышедший на замену Дани Ольмо воспользовался провалом немецкой сборной в центре обороны и забил техничный гол в угол ворот Мануэля Нойера с подачи 16-летнего Ламина Ямаля. После этого Нагельсман произвел еще две замены, сделав ставку на нападение. Бундестим усилила свои атаки и целиком перехватила игровое преимущество.

На 69-й минуте опасно пробил в упор Роберт Андрих, спустя пару минут свой шанс не реализовал Кай Хаверц. Были штанга от Джамала Мусиалы и почти удачная попытка от Хаверца перекинуть вратаря. И только на предпоследней минуте основного времени встречи мяч в ворота Уная Симона после скидки головой Йозуа Киммиха провел звезда "Байера" 21-летний Флориан Вирц.

В первом экстра-тайме игра несколько успокоилась, наиболее опасный момент у ворот "Фурии Роха" вновь создал Вирц. А в начале второго экстра-тайма английский судья Энтони Тейлор не назначил пенальти после попадания мяча в руку испанцу Марку Кукурелья.

За несколько минут до конца матча команду Испании вывел вперед Микель Мерино.

В общей сложности сборные Германии и Испании по футболу провели между собой 26 игр, в девяти из которых одержала победу немецкая команда, столько же закончились вничью и восемь выиграли испанцы. На Евро-2024 обе команды заняли в своих группах первые места и одержали уверенные победы в 1/8 финала.

Позднее в тот же день состоится второй четвертьфинальный матч ЧЕ-2024 - между командами Португалии и Франции. Он пройдет на стадионе Фолькспаркштадион в Гамбурге.

Евро-2024 в Германии: 51 матч на 10 стадионах

В рамках Евро-2024 состоится в общей сложности 51 матч на 10 стадионах Германии. Больше всего игр - по шесть - пройдут в Берлине, Мюнхене и Дортмунде. По пять матчей состоятся на стадионах Штутгарта, Гамбурга, Дюссельдорфа, Франкфурта и Кельна, по четыре - в Лейпциге и Гельзенкирхене.

В 1/8 финала первенства вышли по два победителя из каждой группы, а также четыре лучшие команды, занявшие в своих группах третьи места. Финал чемпионата Европы 2024 года состоится 14 июля на крупнейшей футбольной арене Германии - Олимпийском стадионе в Берлине.