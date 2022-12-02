Конец великой футбольной нации: пресса о бундестим в Катаре

Вылет сборной Германии с чемпионата мира по футболу по итогам предварительного раунда широко обсуждается немецкой прессой. Самый жесткий приговор выносит газета Bild. "1 декабря 2022 года мы стали свидетелями конца некогда великой и гордой футбольной нации", - указывает издание. По мнению автора статьи, все звания - и четырехкратные чемпионы мира, и трехкратные чемпионы Европы - были когда-то. "Жестокая реальность: вылет по итогам предварительного раунда чемпионата мира в 2018 году, вылет в 1/16 финала чемпионата Европы в 2021 году, вылет после предварительном раунда чемпионата мира в 2022 году", - подводит грустный баланс Bild.

У сборной Германии огромные проблемы

Как и бывает в подобных случаях, большинство комментариев сводится к поиску ответов на два извечных вопроса: "Кто виноват?" и "Что делать?" В своем анализе журнал Stern обращает внимание на множество нереализованных шансов бундестим на мундиале. По мнению автора, нападение немецкой сборной на бумаге выглядит гораздо лучше, чем защита, - но не на поле. Хотя бы по той простой причине, что против Японии бундестим могла вести 4:0 к перерыву, против Коста-Рики должна была вести 5:0 к перерыву, но в обоих матчах, однако, команды ушли на перерыв лишь при счете 1:0 в пользу немецкой сборной.

Двух мячей Кайя Хаверца в ворота Коста-Рики не хватило для выхода из группы Фото: Matthew Childs/REUTERS

В матче с Коста-Рикой немцам, чтобы гарантировать себе выход из группы, необходимо было побеждать 8:0, но они смогли забить лишь четыре мяча. "Как и после игры с Японией, снова заговорили о везении в завершении атак. Один, два, может быть, даже три упущенных шанса - это невезение. Но если вы не забиваете достаточно голов из нескольких десятков очень хороших возможностей, чтобы идти дальше, то в какой-то момент это уже не имеет отношения к удаче или невезению. Значит, что-то в корне неверно", - указывает обозреватель Stern.

"Мы заслужили поездку домой"

"Мы заслужили поездку домой. С таким качеством игроков нельзя проигрывать Японии", - приводит журнал Der Spiegel слова нападающего Кайя Хаверца (Kai Havertz), сказанные им в интервью медиакомпании ARD после матча с Коста-Рикой. Издание отмечает, что в команде есть действительно удивительные таланты, имея в виду в первую очередь 19-летнего атакующего полузащитника Джамала Мусиалу (Jamal Musiala). По мнению автора, Кай Хаверц, Лерой Cане (Leroy Sane), Серж Гнабри (Serge Gnabry), также показали, насколько успешными они могут быть как в регулярных играх, так и в важнейших матчах на клубном уровне. "Но замечаете ли вы кое-что? Защитники в этом списке отсутствуют. В преддверии игры с Коста-Рикой Der Spiegel писал о нехватке квалифицированных игроков обороны. Об этой проблеме, как и об отсутствии центрального нападающего, было известно уже много лет. Но решений нет", - указывает издание, полагая, что ошибки на этом направлении были сделаны много лет назад.

Флик должен сохранить пост

Главный тренер сборной Германии Ханси Флик Фото: Christian Charisius/dpa/picture alliance

Хотя, по мнению немецких СМИ, главный тренер сборной Германии Ханси Флик (Hans-Dieter "Hansi" Flick ) совершил несколько грубых ошибок по ходу турнира - его замены против Японии испортили игру команды, несмотря на требования болельщиков, он не выпустил на поле в стартовом составе в матче против Коста-Рики настоящего центрфорварда Никласа Фюллькруга (Niclas Füllkrug), спасшего Германию в матче с Испанией, предпочтя ему опытного Томаса Мюллера (Thomas Müller) - проблемы бундестим настолько серьезны, что их не решить просто заменой наставника. Сам Флик, отвечая на вопрос о своем будущем, исключил возможность отставки. И с этим, с прицелом на домашний чемпионат Европы - 2024, полностью согласен автор комментария в газете Die Welt. "Он по-прежнему является правильным национальным тренером. Потому что он может выращивать молодых игроков и формировать команду вокруг молодой звезды Джамала Мусиалы. Потому что многие люди могут идентифицировать себя с ним", - отмечает издание.

Назад в будущее

По мнению газеты Die Tageszeitung , необходимо новое начало. "Старые парни, Бирхофф, Флик и компания, которые находятся на своем посту уже более или менее 16 лет, должны передать бразды правления футбольным экспертам, которые не просто заняты управлением прошлыми успехами", - пишет издание. Автор статьи под символическим названием "Назад в будущее" напоминает, что ключевым для бундестим стал 2006 год, "когда не только мир, но и сборная была другой". "Немецкий футбол только что пережил величайшую трансформацию в своей истории. Оказалось, что футболисты могут играть в тики-таку и быть более креативными, по крайней мере, чаще, чем раньше", а футбол, демонстрируемый командой, "был вдохновляющим, свежим и современным". И до 2014 года включительно "казалось, что это может продолжаться вечно. В конце концов было доказано, что модель была успешной. Зачем что-то менять?"

Но, по мнению комментатора, любуясь прошлыми успехами, сборная Германии сегодня вернулась к своей последней самой глубокой точке падения: она была в 2000 году, когда "при Эрихе Риббеке (Erich Ribbeck) сборная DFB провалила чемпионат Европы, проиграла Португалии и Англии, годами не могла выиграть у серьезных соперников". Тогда, напоминает taz, реакцией стало появление молодежных центров и профессионального коучинга. "Немецкий футбол сейчас, похоже, стоит на пороге таких же радикальных перемен", - заключает газета.

Хоть один повод для гордости

Еще на один важный момент обращает внимание Süddeutsche Zeitung. "Самым часто задаваемым вопросом перед началом турнира был не вопрос: "Как далеко пройдет Германия на чемпионате мира?" Это был вопрос: "Будете ли вы смотреть чемпионат мира по футболу?" На фоне нарушений прав человека и погибших строителей просмотр футбола стал вопросом совести, и как-то само собой получается, что турнир, которого мало кто в Германии ждал с нетерпением, закончился для Германии довольно быстро", - указывает издание.

Капитан сборной Германии Мануэль Нойер в повязке "One Love" во время тренировочного матча в Омане Фото: Ulmer/Teamfoto/IMAGO

Немецкие СМИ уверены, что менеджер команды Оливер Бирхофф (Oliver Bierhoff) и Немецкий футбольный союз (DFB) повторили те же ошибки в отношении морального климата в команде, что и на предыдущем чемпионате мира. "Тот факт, что Йозуа Киммих (Joshua Kimmich) после вылета с чемпионата мира в Катаре сказал, что они уже привыкли к волнениям в команде, говорит о многом. В 2018 году были дебаты о Месуте Озиле (Mesut Özil) и его фотографиях с Эрдоганом, а теперь обсуждалась тема капитанской повязки", - напоминает газета о скандале вокруг запрета капитану сборной Германии Мануэлю Нойеру (Manuel Neuer) выйти на поле в повязке "Одна любовь" (One Love) в рамках устроенной девятью европейскими сборными акции в поддержку прав сообщества ЛГБТК+ в Катаре.

Впрочем, уверен автор комментария в газете Bild, если бы у игроков "хотя бы хватило смелости надеть эту нарукавную повязку - тогда у миллионов болельщиков в Германии был бы повод гордиться своей сборной".

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