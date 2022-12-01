Сборная ФРГ по футболу выбыла из борьбы на ЧМ-2022

Сборная Германии по футболу выбыла из борьбы на чемпионате мира, проходящем в Катаре. В решающем для себя матче против сборной Коста-Рики в четверг, 1 декабря, немцы победили 4:2, набрали 4 очка, но в итоге заняли лишь третье место в группе E и не смогли выйти в 1/8 финала первенства.



Бундестим довольно быстро повела в счете: на 10-й минуте отличился полузащитник мюнхенской "Баварии" Серж Гнабри (Serge Gnabry). Однако развить преимущество в первом тайме немецкая команда так и не смогла.

Во втором тайме костариканцы стали играть активнее, на 58-й минуте полузащитник Ельцин Техеда сравнял счет, а спустя 12 минут защитник Хуан Пабло Варгас вывел свою сборную вперед - 2:1. На 73-й минуте немецкий хавбек Кай Хаверц (Kai Havertz) восстановил равновесие, на 85-й он же забил еще один гол, а еще через пять минут дебютант немецкой сборной Никлас Фюллькруг (Niklas Füllkrug) довел счет до 4:2.

Вторая встреча в этой группе - между командами Испании и Японии завершилась победой японцев 2:1, которые с 6 очками сенсационно возглавили итоговую таблицу. Испанцам, набравшим, как и сборная ФРГ, 4 очка, но имеющим лучшую разницу забитых и пропущенных голов, досталась вторая путевка в 1/8 финала.

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