Евро-2024: АдГ не поддерживает сборную Германии по футболу

Карл Лаутербах (Karl Lauterbach), федеральный министр здравоохранения, почти всегда присутствует на матчах Евро-2024 - и почти всегда потом публикует селфи со стадионов в соцсетях. Рядом с ним на играх регулярно появлялись другие члены правительства Германии, такие как федеральный канцлер Олаф Шольц (Olaf Scholz), министр иностранных дел Анналена Бербок (Annalena Baerbock) и министр внутренних дел Нэнси Фезер (Nancy Faeser).

Бербок и Фезер также регулярно пишут в соцсети Х о проходящем в Германии чемпионате Европы по футболу и национальной сборной. Федеральный канцлер в социальных сетях менее активен, зато он периодически дает интервью о немецкой команде и собственных ожиданиях от турнира, из которых, впрочем, эксперты заключают, что энтузиазм главы правительства по поводу чемпионата возможно превосходит его знания о футболе.

В целом, ведущие политики Германии разделяют общее приподнятое настроение в стране. Чемпионат Европы по футболу - это замечательное событие, все рады дружелюбным болельщикам из других стран и, конечно, поддерживают немецкую команду. Настроение немного портит только погода.

Отрицание национальной команды в рядах АдГ

А вот в партии "Альтернатива для Германии" недовольны не столько погодой, сколько национальной сборной ФРГ. АдГ - это правопопулистская партия, части которой в отдельных федеральных землях Германии даже признаны праворадикальными. Именно эта партия стала в июне 2024 года одним из победителей на выборах в Европарламент. АдГ выступает, в частности, за более строгие правила миграции и предоставления убежища в Германии, придерживается консервативных взглядов на семью и общество, а в войне РФ против Украины, скорее, поддерживает российскую сторону.

Что касается футбольной сборной Германии, то ряду ведущих политиков АдГ она не нравится, так как кажется недостаточно немецкой, слишком увлеченной идеологией защиты прав меньшинств и не имеющей единообразия.

Максимилиан Кра (Maximillian Krah), ведущий кандидат АдГ на выборах в Европарламент, перед началом чемпионата Европы назвал в TikTok немецкую команду "политически корректным наемным отрядом". С такой командой чемпионат Европы ему безразличен, добавил Кра: "Это команда радужного флага, команда прайда," "все это можно игнорировать".

Бьёрн Хёкке (Björn Höcke), председатель земельной организации АдГ в Тюрингии, во время чемпионата Европы в интервью швейцарской еженедельной газете Weltwoche высказался против футбола, "из каждой поры которого сочится идеология радужного флага". При этом Хёкке заверил, что вспоминает чемпионский титул Германии в 1990 году и чемпионат мира в Германии 2006 года как "моменты счастья". "Но сегодня я больше не могу идентифицировать себя с нашей национальной командой," - заявил он.

Бьёрн Хёкке Фото: Ronny Hartmann/dpa/picture alliance

Сборная по футболу - отражение общества

На чемпионате Европы за Германию играют сразу несколько игроков с иностранными корнями. У Джонатана Та (Jonathan Tah) – мать-немка, а отец из Кот-д'Ивуара, у Беньямина Хенрикса (Benjamin Henrichs) – отец-немец, мать из Ганы, у Антонио Рюдигера (Antonio Rüdiger) - отец из Германии, мать из Сьерра-Леоне. В свою очередь, турецкие корни имеют капитан немецкой сборной Илкай Гюндоган (İlkay Gündoğan), а также Эмре Джан (Emre Can) и Дениз Ундав (Deniz Undav). У Вальдемара Антона (Waldemar Anton) - русские корни, у Лероя Сане (Leroy Sanés) - отец из Сенегала, у Джамала Мусиала (Jamal Musiala) - из Нигерии.

Таким образом, футбольная сборная ФРГ является отражением немецкого общества и столь же разнообразна, как большинство групп в детских садах или школьных классов в стране. В Германии проживает примерно 84 млн человек, около 25 млн из них имеют миграционные корни, а около 15% населения не имеет немецкого гражданства.

Такое положение дел не нравится многим членам и сторонникам АдГ, впрочем, как и некоторым другим немцам, которые на выборах не обязательно голосуют за АдГ. Они скептически настроены ко всему иностранному и боятся экономических и социальных последствий миграции. Встречаются и открытые экстремисты и ксенофобы. Соответственно выглядят их комментарии в социальных сетях, когда речь заходит о чернокожих футболистах. Расистские оскорбления там - повседневное явление.

Джонатан Та, футболист сборной Германии Фото: Revierfoto/IMAGO

Опрос: пятая часть респондентов выступает за более "белокожую" бундестим

Перед началом футбольного чемпионата Европы бурю эмоций в Германии вызвал социологический опрос. У опрошенных среди прочего поинтересовались, хотели бы они видеть больше белокожих игроков в немецкой национальной сборной. 21% респондентов ответил утвердительно. Этот опрос был проведен известным социологическим институтом по заказу западногерманской телерадиокомпании WDR. Доля ответивших утвердительно особенно высока была среди избирателей АдГ - 47%.

"Я готова спорить, что самопровозглашенные патриоты из АдГ ежедневно молятся, чтобы национальная команда вылетела с турнира," – заявила политик из оппозиционной партии Христианско-демократический союз (ХДС) Серап Гюлер (Serap Güler) за несколько дней до матча немецкой сборной в 1/8 финала. Гюлер, родившаяся и выросшая в Германии в семье турецких гастарбайтеров, поясняет: "Тогда они смогут сказать: "видите, мы же говорили, это не настоящие немцы. Поэтому мы вылетели."