Впервые в мужской Бундеслиге тренером стала женщина

Бывшая футболистка Мари-Луизе Эта вошла в тренерский штаб мужской команды Бундеслиги - берлинского клуба "Унион". Такого в истории немецкого футбола еще не было. 25 ноября - ее первая игра в новом качестве.

В середине ноября берлинский футбольный клуб "Унион" (Fußballclub Union Berlin e. V.), который занимает последнее место в таблице Бундеслиги, объявил об уходе в отставку тренера Урса Фишера (Urs Fischer). Исполняющим обязанности главного тренера был назначен Марко Гроте (Marco Grote). Роль его ассистентки в эту субботу, 25 ноября, в домашнем матче против "Аугсбурга" (Fußball-Club Augsburg 1907 e. V.) будет исполнять 32-летняя Мари-Луизе Эта (Marie-Louise Eta).

Мари-Луизе Эта в последнее время вместе с Марко Гроте тренировала молодежную команду берлинского клуба "Унион". Она сама - бывшая футболистка, причем выдающаяся. В составе команды женского профессионального футбольного клуба "Турбине" (FFC Turbine) из Потсдама в сезоне-2009/2010 она стала победителем Лиги чемпионов. Три раза она выигрывала Бундеслигу. В 26 лет Мари-Луизе решила заняться тренерской работой. "Вердер Бремен" (Sportverein Werder Bremen) стал последним клубом, за который она играла. После него Мари-Луизе начала тренировать юношеские команды Немецкого футбольного клуба (DFB).

Теперь она тренирует взрослых футболистов. Причем мужчин. По словам президента клуба "Унион" Дирка Зинглера (Dirk Zingler), талант и призвание вообще никак не связаны с гендерной принадлежностью: "Это решение было принято не потому, что она женщина, а потому, что она - тренер по футболу".

Женщины не так уж часто тренируют мужчин. И не в Бундеслиге

Не так уж много женщин могут о себе сказать, что профессионально тренировали как женщин, так и мужчин. Одна из немногих - Имке Вюббенхорст (Imke Wübbenhorst), в настоящее время - главный тренер женской команды швейцарского клуба "Янг Бойз" (Berner Sport Club Young Boys 1898). В конце 2018 года она попала в заголовки газет, когда заняла пост главного тренера мужской команды немецкого клуба "Клоппенбург" (BV Cloppenburg), но он не играл в главной Бундеслиге. Интересно, что в женской команде этого клуба Имке Вюббенхорст и Мари-Луизе Эта вместе играли два года - и весьма успешно: сначала во второй, а затем и в первой Бундеслиге.

"Мы были очень похожи, - говорит Вюббенхорст в интервью DW. Уже тогда она и Мари-Луизе стремились стать тренерами. - Мы могли говорить об игре на более высоком уровне - например, о прессинге. Иногда мы стояли на поле и обсуждали, как бы мы могли решить ту или иную проблему. А вскоре мы реализовали это уже на футбольных полях в качестве тренеров".

Имке Вюббенхорст - тренер женской команды швейцарского клуба "Янг Бойз" Фото: Manuel Winterberger/Just Pictures/IMAGO

Имке Вюббенхорст считает, что новая роль помощника тренера мужской команды клуба "Унион" идеально подходит для Мари-Луизе Эты: "Она очень спокойный человек, умеет общаться с разными типами игроков. И я думаю, что ей нравится работать в команде на заднем плане". Эта уже научилась справляться с сопротивлением в мужском футболе. "Конечно, я заметила, что некоторые футболисты относятся ко мне по-другому, не как к тренеру-мужчине. И это, разумеется, не очень приятно, - призналась Эта онлайн-изданию uefa.com. - Но я попыталась не обращать на это внимания и сконцентрироваться на главном".

Работа со звездами требует большого чувства такта

Имке Вюббенхорст тоже убедилась в том, что спрос с тренера-женщины в мужской команде - выше. Но ничего не остается, кроме как качественно выполнять свою работу: убеждать игроков "эффективными упражнениями во время тренировок и хорошим анализом, способствовать их дальнейшему развитию". "Если из бывшего игрока стал тренером, твоя карьера их не сразу впечатлит. Звездам футбола, как, например, Мирославу Клозе (Miroslav Klose), было бы в этом смысле, конечно, проще", - отмечает Имке.

Мари-Луизе Эта на поле - в составе SV Werder Bremen Фото: Rauch/nordphoto/picture alliance

Имке Вюббенхорст в сезоне 2019/20 проходила стажировку в клубе Бундеслиги "РБ Лейпциг" (RasenBallsport Leipzig), который на тот момент тренировал нынешний главный тренер национальной сборной Германии Юлиан Нагельсман (Julian Nagelsmann). Нужно иметь большое чувство такта, когда работаешь с профессионалами самого высокого уровня, говорит Имке Вюббенхорст: "В топ-клубах - много иностранных игроков, у них - другой взгляд на мир. Игроки там более чувствительны, потому что привыкли быть в центре внимания и зарабатывать много денег. И когда их критикуешь, нужно быть очень и очень осторожным".

Накрашенные ногти тренировать не мешают

"В Европе - Англии, Испании, Германии - футбол по-прежнему остается преимущественно мужской игрой, - подводит итог Имке Вюббенхорст. - Если роль женщины изменится, причем, взгляд на нее в обществе в целом, то станет легче. На данный момент пожилые мужчины с деньгами все еще решают, кто станет тренером, а кто - нет. Это должно измениться".

Женщины не должны скрывать свою женственность, чтобы выжить в мужском футболе, уверена Вюббенхорст: "Я - сильная личность, и это не зависит от моего пола". Однажды она задалась вопросом, можно ли тренировать футболистов, когда у тебя накрашены ногти? "Теперь я старше и опытнее. И думаю: почему бы и нет?! От ногтей не зависит, хороший я тренер или плохой".