Иммерсивные выставки все популярнее. Почему их критикуют?

На иммерсивных выставках показывают оцифрованные картины известных художников. Такие шоу вызывают ошеломляющий эффект, погружая зрителя в море красок и света. Но они не могут заменить знакомство с оригиналами.

Мультимедийный, цифровой, иммерсивный - выставки такого рода в последнее время набирают все большую популярность. Собственно, это и не выставки в общепринятом смысле этого слова. Скорее их можно назвать шоу, где картины известных мастеров проектируются на обширные пространства в огромных помещениях, по которым ходят посетители, погружаясь в спектакль из красок и света, сопровождаемый музыкой. "Погружение", то есть русский эквивалент латинского понятия immersio в данном случае - ключевое слово.

Иммерсивная выставка в Гамбурге (она закончилась весной 2023 года), посвященная французскому импрессионисту Клоду Моне, была столь успешна, что ее продлили на несколько месяцев. В Людвигсбурге в мае завершилась не менее успешная цифровая экспозиция картин Ван Гога. Еще одна иммерсивная выставка под названием "Gustav Klimt - Hundertwasser - Journey" проходит сейчас в Дортмунде, в федеральной земле Северный Рейн - Вестфалия.

Иммерсивное шоу требует большого пространства

Дортмунд расположен в Рурской области, которая была одним из индустриальных центров Германии и важнейших поставщиков угля и стали с 19 века до середины прошлого столетия. Затем начался закат угледобывающей и сталелитейной промышленности, что сначала привело к сокращению рабочих мест в этих отраслях, а потом и к постепенному закрытию предприятий.

В начале 21 века многие из фабричных построек были переоборудованы в музеи, выставочные и концертные залы, как и зал Gasgebläsehalle в Дортмунде. Раньше здесь размещались газовые воздуходувки, подававшие воздух под давлением в доменные печи. В 1998 году производство стали было остановлено, а в 2003-м цех был отремонтирован, и с тех пор в нем проходят различные культурные мероприятия.

В январе 2023 года в бывшем воздуходувном цеху открылся центр цифрового искусства "Phoenix des Lumières". Слово Phoenix отсылает к истории цеха, который был частью производственного комплекса Phoenix West, а lumière по-французски означает "свет". Именно свет является главным художественным средством создания при помощи уникальной передовой технологии иммерсивных выставок, посвященных известнейшим представителям изобразительного искусства. Сейчас для этой цели в зале с тринадцатиметровыми стенами установлены 110 видеопроекторов, которые проецируют изображение на площадь в 5 600 квадратных метров.

Знаменитое "Дерево" Густава Климта, спроецированное на стены зала в Дортмунде Фото: Olga Solonari/DW

Успешное ноу-хау от Culturespaces

Идея и реализация "Phoenix des Lumières" принадлежит Culturespaces - предприятию, которое существует уже более тридцати лет и специализируется на менеджменте памятников, музеев и культурных центров. Свою деятельность Culturespaces развернул сначала во Франции, а потом и в других странах. Выставки по методу "погружения" предприятие проводит с 2012 года. Помимо Дортмунда центры цифрового искусства Culturespaces существуют во Франции (в Париже и Бордо), в Голландии (в Амстердаме), в США (в Нью-Йорке) и в Южной Корее (в Сеуле).

Как говорится на сайте Culturespaces, предприятие преследует амбициозную цель управлять культурными учреждениями без государственных субсидий, то есть на основе самоокупаемости. Очевидно, ему это удается. Центры цифрового искусства пользуются популярностью. Например, парижский центр "Atelier des Lumières" с момента его создания в 2018 году ежегодно посещают более миллиона человек, которых притягивает возможность посмотреть оцифрованные творения Винсента ван Гога, Сальвадора Дали, Клода Моне и Густава Климта.

Так что вполне можно сказать, что Culturespaces достигли своей цели сделать искусство доступным большому количеству людей. Вот что говорит по этому поводу основатель компании Бруно Монье: "Показывая полотна великих художников вне их первоначального местонахождения в музеях и доставляя их в цифровом виде людям по всему свету, мы вносим вклад в демократизацию доступа к искусству". С этим не поспоришь, да и популярность иммерсивных выставок говорит сама за себя. Правда, критические голоса, раздающиеся в их адрес, задают вопрос, искусство ли это - или лишь кич и развлечение.

Декор, портреты, анимация

Один из ведущих представителей венского модернизма Густав Климт, с чьими оцифрованными работами могут познакомиться посетители центра цифрового искусства "Phoenix des Lumières" в Дортмунде, стоял у истоков Венского сецессиона - объединения художников начала 20 века, направленного против традиционных стилей в искусстве. Климт знаменит тем, что часто использовал в своих картинах золотой тон и декоративные мотивы. Пожалуй, именно орнаментальность и декоративность делают его творения легко доступными для восприятия зрителя. Его картины украшают не только стены музеев, но и нанесены на сумки, фарфоровые чашки и прочие сувениры, которые продаются в музейных магазинах.

Эстетика Климта как будто создана для иммерсивных выставок. Его знаменитое золотое дерево вырастает из земли и поднимается по стенам зала, распуская свои ветви. Эффектно выглядит и известнейшая картина "Поцелуй", спроецированная на огромные стены, как и другие известные портреты многочисленных муз художника.

Но иммерсивная выставка или "выставка в движении", как ее еще называют, не дает возможности присмотреться к картине, постоять у нее, наглядеться вдоволь. Проекция находится в постоянном движении, картины достаточно быстро сменяют друг друга, причем несколько картин появляются на стенах одновременно. Когда вокруг столько разнообразных крупных изображений, находящихся в движении, можно уловить общее, но трудно сосредоточиться на деталях.

В портреты Эгона Шиле сложно "погрузиться" Фото: Olga Solonari/DW

Некоторые картины выставки в Дортмунде по-настоящему анимированы. Особенно хорошо это видно в той ее части, которая посвящена венскому архитектору и художнику Фриденсрайху Хундертвассеру. Он родился в 1928 году, через десять лет после смерти Густава Климта, и умер в 2000-м, так что его творчество пришлось на время, когда популярность Венского сецессиона осталась в прошлом. Но Хундервассер вдохновлялся в своем творчестве эстетикой именно этого художественного направления. На стенах зала в Дортмунде его картины оживают: круглые кроны деревьев вращаются вокруг своей оси, а небольшая субмарина плывет по стене, оставляя за собой пузырьки воздуха, которые поднимаются наверх и исчезают…

Что не так с "погружением"

Пожалуй, самая спорная часть иммерсивной выставки в Дортмунде - та, что посвящена австрийскому экспрессионисту Эгону Шиле. Художник прожил всего 28 лет и умер в 1918 году. Он писал портреты, далекие от орнаментальности и красивости, свойственных Климту. Обнаженные тела на картинах Шиле как будто искажены болью - физической или душевной, становясь квинтэссенцией эротики и смерти. Они не просты для восприятия и "погрузиться" в них зрителю трудно, тем более что для знакомства с этим художником нужны скорее дистанция, и время, которых явно не хватает на иммерсивной выставке.

Экспозиция в Дортмунде сопровождается известными музыкальными композициями: от Рихарда Вагнера до Людвига ван Бетховена, от Сергея Рахманинова до Густава Малера. Музыка призвана усилить эффект "погружения", то есть чувственного восприятия или переживания. Море красок и звуков действительно потрясает, притягивает, ошеломляет. Такого рода визуально-акустические шоу представляют собой совсем иной способ знакомства с творчеством художников, чем посещение музея. Они, несомненно, имеют право на существование, но ни в коем случае не могут заменить знакомство с оригиналами картин.

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