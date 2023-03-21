Знаменитый музей криво развесил картины

После того, как в Музее Леопольда в Вене экоактивисты облили нефтью картину Густава Климта, руководство учреждения решило устроить свою собственную акцию в защиту климата.

В Музее Леопольда (Leopold Museum) в Вене сдвинули с места 15 картин из основной коллекции, сообщило во вторник, 21 марта, информационное агентство dpa. Теперь эти произведения висят заметно криво. Смысл данной акции - экологический. Руководство музея решило напомнить общественности о проблеме глобального потепления.

Картины сдвинуты с одного боку вверх ровно на столько градусов, на сколько потеплеет в тех местах, которые изображены на полотнах: в районе австрийского озера Аттерзе, в Предальпах или на побережье Атлантики. Эти природные зоны с их уникальными характеристиками могут попросту исчезнуть, заявляют в музее. Рядом с каждым полотном посетители найдут информацию о том, что надо делать, чтобы приостановить изменения климата. Информация доступна и онлайн на сайте Музея Леопольда .

Акция экоактивистов в Музее Леопольда в ноябре 2022 года Фото: Letze Generation Osterreich/abaca/picture alliance

Напомним, в ноябре 2022 года два экоактивиста из движения "Последнее поколение" ("Letzte Generation") облили нефтью картину "Смерть и жизнь" австрийского художника Густава Климта (Gustav Klimt), выставленную в Музее Леопольда в Вене. Сотрудники учреждения решили не дожидаться повторения акции и принять превентивные меры: объединив усилия с австрийской природоохранной организацией Climate Change Centre Austria (CCCA), провести свою собственную экоакцию. "Таким образом мы заявляем о нашей солидарности с устремлениями движения в защиту климата", - отметил директор Музея Леопольда Ханс-Петер Випплингер (Hans-Peter Wipplinger), ранее критиковавший действия экоактивистов.

Эгон Шиле, "Дома на море", 1914 год. Потепление на три градуса приведет со временем к тому, что люди, живущие на побережье, изображенном Эгоном Шиле, лишаться почвы под ногами в буквальном смысле Фото: Andreas Jakwerth/Leopold Museum, Wien/dpa/picture alliance

Музей Леопольда входит в состав венского Музейного квартала и является одним из самых посещаемых в австрийской столице. Назван он по имени основателя: коллекционера Рудольфа Леопольда (Rudolf Leopold). Среди сдвинутых ради акции картин - полотна Густава Климта, Эгона Шиле (Egon Schiele), Мари Эгнер (Marie Egner) и других именитых мастеров.

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