Немецких экоактивистов привлекли к уголовной ответственности

В Германии двух участников движения "Последнее поколение" приговорили к двум и трем месяцам лишения свободы за протестную акцию. Еще нескольких оштрафовали.

Немецкий суд приговорил двух участников радикальной экологической группировки "Последнее поколение" к двум и трем месяцам тюремного заключения. Об этом во вторник, 7 марта, сообщило издание Focus. Обвиняемые препятствовали автомобильному движению, приклеив себя к проезжей части улицы в городе Хайльбронн. Приговор пока не вступил в юридическую силу.

Трое других активистов были оштрафованы. Пресс-секретарь суда заявил, что двоих участников приговорили к лишению свободы, так как ранее они уже привлекали внимание к своим климатическим протестам и заявляли в суде, что собираются продолжить акции. После оглашения приговора один из активистов вновь вышел на улицу, приклеив себя к дороге, заявили представители "Последнего поколения".

Экоактивисты-радикалы не находят общественной поддержки

Помимо уличных блокад экоактивисты-радикалы из "Последнего поколения" препятствуют работе аэропортов, обливают краской и супом произведения искусства в музеях и приклеивают себя на местах акций.

Общественная критика подобных акций экоактивистов-радикалов "Последнего поколения"в Германии высока. По данным опроса, проведенного социологическим институтом Civey, 81% немцев считает их неоправданными, 86% респондентовполагают, что такие действия не способствуют делу защите экологии.

Ранее в Нидерландах судья вынес приговор двум экоактивистам группы Just Stop Oil и назначил каждому по два месяца за решеткой, один из которых - условно.

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