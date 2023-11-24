Композитор Ольга Подгайская о своей опере и жизни в Польше

Известный белоруский композитор Ольга Подгайская преподает в польской музыкальной школе и пишет оперы для "психологического выживания". DW поговорила с ней о жизни после переезда и разнице между Беларусью и Польшей.

Ольга Подгайская восстанавливается после года работы над оперой "Дзікае паляванне караля Стаха", премьера которой с успехом прошла в лондонском театре "Барбикан". Переехав в Польшу в 2021 году, композитор, как и в Беларуси, преподает в музыкальной школе, играет органные концерты в костеле и, главное, пишет музыку. Но все это - иначе, чем дома. Что изменилось для нее после переезда и о чем ее музыка, Ольга рассказала в интервью DW.

Между Беларусью и Польшей большая разница

DW: Переехав за границу, ты из страны, где индустрии академической музыки нет, оказалась в стране, где она развита. У тебя появилось больше возможностей?

Ольга Подгайская Фото: KANAPLEV+LEIDIK

Ольга Подгайская: В Беларуси я была чуть ли не единственным композитором-органистом на всю страну, была какая-то популярность, а здесь я гость и знаю в консерватории только одного человека. Проекты, в которых я участвую, делают беларусы.

Зато в отличие от Беларуси здесь чуть ли не в каждом доме проходят музыкальные фестивали. Минск так близко, а разница такая большая - здесь гораздо интереснее, и это важно для развития. Я думала пойти поучиться: когда у тебя есть опекун-наставник, он помогает и подсказывает. Даже свою работу в польской музыкальной школе я нашла благодаря рекомендации того единственного композитора, которого знаю в Варшавской консерватории.

- Ты преподавала в музыкальной школе и в Минске. В чем разница?

- Там я в основном преподавала сольфеджио, а здесь фортепиано в частной школе. Здесь нет ни сольфеджио, ни "Музыкальной литературы", я просто должна сделать так, чтобы ученик был счастлив. Не важно как, хоть на голове стой, главное, чтобы человеку было интересно, чтобы он не бросил школу. Ко мне взрослые женщины приходят - им просто хочется на час оторваться от семьи, помузицировать и получить удовольствие. Одна ученица мне сказала, что для нее мои уроки как СПА: она приходит, мы с ней разговариваем, она рассказывает мне о муже, я рассказываю ей о своем, мы играем - она счастлива, и я счастлива тоже.

- А для тебя это СПА?

Работа как работа, тем более мне повезло, я могла попасть в худшую ситуацию и работать не по профессии. У меня две школы - одна польская, а другая - Белорусская школа искусств, которую открыла Галя Казимировская (художественный руководитель "Вольнага хора". - Ред.). А в свободное время я, например, пишу музыку к спектаклю Юры Дивакова, или делаю музыкальный проект с дирижером Виталием Алексеенком, или вот опера была. Это спасение, способ психологического выживания.

Как прошла премьера белорусской оперы в Лондоне

- Как ты совмещала работу с написанием оперы (оперу "Дзiкае паляванне караля Стаха" поставили в Лондоне Николай Халезин и Наталья Коляда из Белорусского свободного театра, в команде были белорусские и украинские артисты. - Ред.)?

- Я работаю два дня в неделю. У меня был такой случай. Я позвонила директору своей польской школы и спросила, могу ли прийти на работу пораньше, чтобы пописать оперу. А у него очень красивый зал с роялем, огромными окнами и выходом во двор, где куча деревьев. Он согласился, и мы договорились, что в 14:15 я освобожу зал для урока. Смотрю - уже 14.30, а его все нет. Выхожу из класса - учителя тихонько ходят и так же разговаривают. Я спрашиваю: "А что такое?" Мне говорят: "Пришел директор, сказал: "Тихо, Оля пишет оперу", взял ученика и пошел в другой класс". Вот это отношение.

- Как это, когда премьера твоей оперы проходит в Лондоне?

- Я целый год писала оперу и психологически себя подготовила. Шок был только вначале от того, что мне предложили ее написать, что из всех композиторов Николай Халезин и Наталья Коляда выбрали меня. Да, я удивлялась и восхищалась, но в Лондоне была настолько сосредоточена на работе, что не допускала эмоций и практически ничего вокруг не замечала. К тому же я принимала "Фенибут" (препарат с успокаивающим действием. - Ред.), чтобы избавиться от тревоги и страха, потому что страх парализует мозг, а нужно сконцентрироваться и работать по десять часов в день. Только на последний премьерный показ я решила не пить "Фенибут", потому что от меня уже ничего не зависит, а просто отпустить и быть эмоциональной. Тогда я плакала и смеялась, и было жаль, что все это подходит к концу.

- Ты довольна тем, что получилось?

- Для меня главное, чтобы нравилось дирижеру и исполнителям, и все играли и пели с удовольствием. Когда на репетициях на трагической музыке плачет половина команды, значит, сработало. Это лучший отзыв о моей работе. Сюжет "Дзікага палявання" очень похож на наш мир, украинские вокалисты увидели в нем свою историю, белорусские - свою, и все эти чувства я ощущаю здесь и сейчас.

- А что это за чувства?

- Что мир болен, постоянно случаются какие-то сюрпризы, никогда не знаешь, в какой точке земли что "выкинет". Ты привыкаешь к тому, что что-то ужасное сейчас снова произойдет, и постоянно находишься в страхе.

- То есть лейтмотив твоей музыки - страх?

- Страх и любовь, которая спасает в конце.

Было страшно подойти к органу

- Ты даешь концерты в костеле Святого Александра в Варшаве. Как ты нашла эту площадку?

- После переезда я полтора года вообще не могла заходить в костелы: было тяжело слушать орган, потому что я понимала, что в костеле в Варшаве сыграть концерт сложно - здесь очень много органистов, поэтому только через какие-то свои пути. А однажды Артем Лукьяненко из NaviBand познакомил нас с ксендзом Вячеславом Барком - мы предложили играть концерты, он посоветовался с другими ксендзами, и нам разрешили.

- Скучала по органу?

- Когда мы пришли в этот костел впервые, я не могла подойти к органу, мне было очень страшно. Нажала клавишу, потом еще одну - я не верила своим глазам и рукам.

- Ты как-то в "Фейсбуке" написала просьбу не использовать твою музыку без разрешения. Вообще в белорусском кругу часто приходится работать без оплаты?

Фото: KANAPLEV+LEIDIK

- Обычно предупреждают, что заплатят мало, но платят. Вообще белорусы привыкли играть бесплатно. Нас так воспитывали: ты должен сказать спасибо, что тебя играют, тем более девушку, тем более молодую. Но для композитора это важный опыт, когда оркестр играет твое произведение - ты видишь, что композиционно не получилось, а что получилось очень хорошо. Музыканты что-то советуют, и у тебя целый оркестр друзей.

- Можно ли сегодня хорошую академическую музыку услышать в Беларуси?

- Там в основном играют русских композиторов, приезжают российские музыканты, столько России стало, что страшно. Я вижу в "Фейсбуке" только "российский", "российский", "российский". Хотя кто сейчас поедет в Беларусь из Европы?

- Ты в этот момент жизни видишь для себя перспективу?

- Я стараюсь об этом не думать, чтобы не сойти с ума. Нужно принять, что сейчас ты между двумя дверьми - не тосковать по прошлому и принять, что у тебя, может быть, нет будущего. Нужно выжить, подождать, не потерять друзей и быть готовым ко всему. Но настраиваться на плохое - это меня погубит, поэтому я занимаюсь собой. После оперы я, честно говоря, опустошена. Я столько всего из себя вынула и в нее вложила, что нужно немного набраться сил и вдохновения, так что сегодня у меня бассейн, завтра - английский, школа - все.

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