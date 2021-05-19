Николай Халезин: Имеет значение лишь то, на какой ты стороне - добра или зла

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Режиссер Белорусского свободного театра Николай Халезин объяснил DW, зачем театр подписал договор о сотрудничестве с батальоном имени Кастуся Калиновского, который воюет за Украину.
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Батальон имени Кастуся Калиновского, в который входят белорусы, воюющие в Украине на стороне Киева, и Белорусский свободный театр подписали договор о сотрудничестве. Руководитель театра, режиссер Николай Халезин в интервью DW объяснил, почему не смог оставаться в стороне, как искусство поможет военным и правильно ли, что театр поддерживает военное подразделение.
DW: В чем суть проекта сотрудничества Белорусского свободного театра и батальона имени Калиновского?
Николай Халезин: Это можно назвать партнерством. Они сейчас находятся на передовой, им нужна поддержка, мы это понимаем, и чем можем, хотели бы помогать. Но сразу стоит оговориться, что это касается скорее культурной и гуманитарной помощи. Мы все-таки не государственная структура, не структура, которая может оказывать поддержку вооружением. В первую очередь, мы можем помочь средствами защиты, медикаментами. Батальон белорусский, находится в ситуации больших рисков, и каждый из этих людей нам дорог.
Во вторую очередь, нам бы хотелось усилить их голос на международной арене. Мы - коллектив, который известен в мире, выступаем на серьезных площадках, общаемся с ведущими мировыми СМИ и понимаем, что батальон Калиновского, как и другие белорусские отряды, которые есть в составе ВСУ, должны иметь этот голос. Это люди, которые сегодня воюют не только за Украину, не только за Беларусь, идет разговор о коллективной безопасности в Европе, а, может быть, и в мире.
Это был встречный маршрут: им интересен Свободный театр как та структура, которая неравнодушна к Беларуси, а нам - эти ребята, которые выбрали очень тяжелый путь. Внутри отряда есть люди, с которыми мы знакомы, с некоторыми - почти 30 лет. Есть взаимное доверие, там служит один из наших актеров, поэтому для нас это, с одной стороны, честь, с другой - обязанность.
- Как вы относитесь к выбору молодых людей, которые решили воевать в батальоне имени Калиновского. Именно воевать - не просто принять чью-то сторону, но и рисковать жизнью.
- Положительно. Такое количество друзей сейчас на фронте, что я не могу по-другому относиться. Андрей Хлывнюк, наш близкий друг, фронтмен группы "Бумбокс", служит в киевской полиции и выполняет серьезные боевые задачи. Евгений Галич, вокалист группы O.Torvald, - в ВСУ, Олег Сенцов, кинорежиссер, - тоже в ВСУ.
А что делать? Других вариантов нет, когда речь идет о твоей земле, о твоих родных и близких. И то, что белорусы появились там, и уже не один отряд, - это защита самих себя в том числе. Только на эти боевые отряды, изменись ситуация, мы можем надеяться при защите Беларуси. Если понадобится, то они первыми заступятся за свою страну, в отличие от многих военных, которые сейчас находятся под крылом Лукашенко.
- Были ли у вас какие-то сомнения: участвовать в таком проекте или нет?
- Сомнений не было, вопрос был только в том, как нам пройти этот маршрут. Мы понимали, что будут упреки со стороны ботов и фриков: "А причем тут театр вообще?". С другой стороны, правительство Великобритании (театр базируется в Лондоне. - Ред.) может сказать: "Зачем общественная организация занимается военной деятельностью".
Нужно было объяснить всем, что мы не занимаемся военной деятельностью, мы заботимся о здоровье и безопасности наших соотечественников и людей, которых уважаем безмерно. Нужно было ответить ботам, что значения никакого нет, кто ты - артист, певец, металлург или работник "Азовстали". Имеет значение одно: ты на стороне добра или зла.
- Раньше вы говорили, что как художник и режиссер за очень горячие темы не беретесь, потому что нужно какое-то время на осмысление этих событий. Сейчас вы не просто беретесь за эти темы, но становитесь частью этого процесса. Как сохранить дистанцию и нужно ли это?
- Мы же люди, нам меняться свойственно. Да, когда происходили определенные политические события, я всегда дистанцировался какое-то время, чтобы понять, что происходит, создать произведение, которое не стало бы смешным или странным спустя месяц или год. А сейчас такая ситуация: первую пьесу после начала белорусских событий 2020 года я написал быстрее всех других.
"Error 403" поставили в Эстонии, сейчас Португалия просит поставить у них этот спектакль. Это о человеке, который убил Александра Тарайковского. Здесь разговор не о каких-то политических историях, а о том, что внутри у человека, есть ли у него сомнения в том, что он сделал. Он убил другого человека, мирного демонстранта. Какой он видит для себя выход, может ли он смириться и жить с собой в мире или нет?
Сейчас мы будем собирать информацию о батальоне, будем разговаривать с бойцами. Нам очень интересна трансформация человека, его сознания в период войны. Мы не предполагали, что в нашей жизни появится война. Мы видим ее каждый день. И когда мы это видим, оказываемся внутри процесса. А сознание людей, которые находятся на передовой, меняется с первого боя - и дальше, и дальше. И вот этот процесс - что происходит с человеком в таких экстремальных условиях, как он находит в себе силы продолжать, как можно не впустить в себя этот ужас, чтобы он не разрушил тебя еще до того, как это война будет закончена, - очень важен.
Это разговор (может быть, спектакль, может быть, фильм) о том, что мы должны попытаться понять наших людей. Это наши люди, они там в том числе выполняют нашу боевую задачу, которую не каждый из нас может выполнить. Мы должны понять, кто эти герои, почему они на это пошли, что ими движет и к чему приведет.
- Вы также будете собирать деньги на какие-то защитные материалы, медикаменты? Призывать делать пожертвования?
-У нас есть выход на аудиторию, и мы просим помочь тому или иному фонду, который отправляет средства безопасности. Наша задача не собирать деньги, а уговаривать людей проявить солидарность. Сейчас важно включать в это людей, а искусство именно этим и занимается в той или иной мере.
- На прошлой неделе победители "Евровидения" призвали мир помочь украинским военным, находящимся на "Азовстали". Если бы вы сейчас могли прокричать так же от имени Беларуси, о чем бы это было?
- Об "Азовстали". Мы много лет говорили о том, что победа для белорусов может произойти тогда, когда произойдет трансформация всего геополитического узла: Украина, Беларусь, Россия. Нам Россия всегда будет не давать выйти на свободу. И если получится разрулить ситуацию в трех странах, то тогда и наступит мир в Беларуси. В Украине решается судьба Беларуси, и в Украине решается судьба России, как бы парадоксально это ни звучало. Поражение России в этой войне может принести и трансформацию, в том числе, и в РФ.
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