Вдова Тарайковского: "Саша никогда не взял бы в руки оружие"
10 августа 2020 года в Минске был убит 34-летний Александр Тарайковский. Он стал первым погибшим во время протестов, вспыхнувших после президентских выборов. DW разговаривала с вдовой Тарайковского Еленой Герман.
Елена Герман и Александр Тарайковский. Фото из личного архива
"Не при этой власти, но когда-нибудь виновный в гибели Саши будет наказан. Очевидно, сейчас этого просто не дадут сделать", - говорит Елена Герман. Прошел год, но уголовное дело по факту гибели ее мужа, Александра Тарайковского, так и не было заведено, хотя и отказа в его возбуждении семья также не получила. Александр погиб 10 августа во время акции протеста в Минске, недалеко от станции метро Пушкинская. Силовики утверждали, что у мужчины в руках сдетонировало взрывное устройство, но множество видео и фото с места трагедии это опровергают.
Спустя полгода после гибели Тарайковского Следственный комитет Беларуси признал, что мужчину убили силовики. 19 февраля тогдашний председатель СК Иван Носкевич заявил, что "своими действиями Тарайковский провоцировал правоохранителей", что они не знали его истинные мотивы и цели и "действовали исключительно в рамках имеющихся у них инструкций", применив против участника протестов нелетальное оружие. Носкевич добавил, что в силу стечения ряда трагических обстоятельств одно из ранений оказалось проникающим, смерть Тарайковского наступила на месте происшествия. Как живет семья погибшего? Почему государство требует от вдовы 4,5 тысячи долларов? Чего боится его четырехлетняя дочь? Об этом Елена Герман рассказала в интервью DW.
"Мы верили тому, что говорили по телевизору"
За прошедший год, по словам Елены Герман, ее вызывали на допросы, а дома проводились обыски. Следователь вернул ей телефон Александра, а вот одежду, в которой он был в момент гибели, до сих пор не отдали, она, мол, нужна для экспертизы: "Что они проверяют, непонятно. С материалами проверки никто не ознакомлен, присылают отписки. В последнем письме ответили, что если еще раз будут какие-то запросы с моей стороны, то контактировать со мной просто прекратят".
Белорусские силовики не церемонились с участниками протестов
Несмотря на это, отмечает Елена, властям не удастся запутать людей - есть множество фото и видео, на которых зафиксирован момент смерти ее мужа. "Если бы не было этих доказательств, то, скорее всего, его оклеветали бы, как это пытались сделать вначале, когда говорили, что у него кое-то взрывное устройство было, что сам виноват", - говорит женщина.
Именно из-за сообщений МВД о том, что протестующий погиб от взрыва, она и не могла предположить, что муж погиб. "Я искала его два дня, была на Пушкинской, видела, как работает следственная группа. Когда кто-то из знакомых сказал, что погибший по описанию похож на Сашу, я все равно даже мысли не допускала, что это он, потому что Саша никогда в жизни не взял бы в руки оружие. Если бы его не выставили террористом, может быть, я задумалась о том, что его нет в живых. Но мы верили тому, что говорили по телевизору, никто не мог подумать, что будут стрелять в безоружного", - вспоминает вдова Тарайковского.
Власти требуют подоходный налог с пожертвований
Елена рассказывает, что ее жизнь разделилась на "до" и "после" гибели Александра. Женщина благодарна людям, которые ее поддержали, собрали для семьи деньги. Правда, в ближайшее время ей придется заплатить с пожертвований подоходный налог - в пересчете 4,5 тысячи долларов. Инспекция Министерства по налогам и сборам по Московскому району Минска отнесла безвозмездную помощь неравнодушных людей из разных стран, которые хотели поддержать женщину и ее несовершеннолетних детей, к личным доходам Елены за 2020 год.
Елена Герман с дочкой
Елена и Александр жили в незарегистрированном браке, воспитывали дочь женщины от первого брака и их общую дочь, работал только Александр. После его гибели государство назначило семье пенсию. Однако до сих пор нет уголовного дела против силовиков, убивших Тарайковского, а значит, Елена не может подать гражданский иск о возмещении вреда в связи с потерей кормильца. Ни Минский городской совет депутатов, ни министр по налогам и сборам, к которым обращалась Елена Герман, не посчитали это достаточным основанием, чтобы освободить ее от уплаты подоходного налога.
"Дочь каждый день просила ему позвонить"
Дочке Елены и Александра в мае исполнилось четыре года. Смерть отца девочка перенесла тяжело, у них была эмоциональная связь - он был другом, с которым всегда весело. "Когда Саша играл с дочкой, сам становился ребенком. После того, как его не стало, мне надо было найти к ней какой-то другой подход, мы будто заново знакомились. Вначале я говорила, что папа в больнице. Она каждый день просила ему позвонить, переживала, интересовалась, делают ли ему уколы. Через пару недель я набралась мужества, сказала правду. Конечно, она все ждала его, сейчас уже легче, понимает, что папа не вернется, но все равно скучает", - рассказывает женщина.
Девочка часто видит Александра во сне, фантазирует, что если бы у нее были крылья, то она смогла бы полететь к папе на небо. "Говорит, рада, что ты не ушла вместе с папой, я бы боялась остаться одна. У нас фотография Саши висит, она с ним разговаривает, спрашивает о нем", - видно, что в этот момент Елене сложно сдержать слезы. Александр, по ее словам, тоже очень ценил семью, время, проведенное вместе, торопился жить.
"Он был справедливый, отзывчивый, никогда не проходил мимо, когда кому-то требовалась помощь. После гибели Саши я многое переосмыслила, у меня на многое открылись глаза. Если до этого мы жили в стране, где нам внушали, что у нас стабильность, то после августовских событий все изменилось, - добавляет вдова Александра Тарайковского. - Сейчас у нас всех одно желание, чтобы не страшно было жить в стране, чтобы можно было строить какие-то планы на будущее. Думаю, что все решится, не знаю, как и когда, но это не может продолжаться долго".
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Начало протестов
После закрытия избирательных участков 9 августа тысячи белорусов вышли на улицы Минска и других городов, чтобы выразить свой протест. На тот момент были озвучены результаты официального экзитпола, согласно которым Александр Лукашенко набирал около 80% голосов, его главный соперник Светлана Тихановская - около 7%.
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Первые задержания
К избирательным участкам стояли огромные очереди. Проголосовать успели не все. После закрытия в 20 часов у некоторых участков люди остались и требовали вывесить итоговые протоколы. Прошли первые задержания сотрудниками ОМОНа.
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Стихийные акции
Массовые акции протеста начались к 21 часу по местному времени. В Минске главные здания и площади были заранее оцеплены силовиками и перегорожены военной техникой. Были закрыты центральные станции метро. Протесты проходили стихийно и в разных точках города.
Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было
Точки сбора протестующих
Основным местом протеста в Минске стал проспект Победителей, с расположенной на нем стелой "Минск - город герой", а также пересекающаяся с проспектом центральная улица Немига. По разным оценкам, там собралось до 5000 жителей столицы. В других городах народ протестовал на центральных площадях.
Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было
Жажда перемен
У многих протестующих в руках были исторические бело-красно-белые флаги. Звучали лозунги: "Уходи", "Свободу", "Милиция с народом" и песня Цоя "Перемен". Проезжавшие мимо автомобили сигналили протестующим, выражая поддержку. Фонарики на мобильных телефонах превратились в море огней.
Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было
Призывы к миру
Ночные протесты прошли не только в столице, но и во всех областных центрах - Бресте, Гродно, Витебске, Могилеве, Гомеле, а также небольших городах, в частности, в Новополоцке, Солигорске, Барановичах, Лиде, Жодино, Кобрине, Волковыске, Слониме, Полоцке, Бобруйске, Молодечно. Люди обращались к ОМОНу с призывом опустить щиты и перейти на их сторону.
Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было
Начало разгона и применение спецсредств
После 22 часов в Минске началась "зачистка". Шеренги бойцов ОМОНа со щитами двигались навстречу друг другу, вытесняя протестующих с улиц и площадей. Не обошлось без столкновений с ОМОНом. Во время разгона акций протеста силовики использовали против участников протестов светошумовые гранаты, петарды, резиновые пули, водометы. В СМИ были и сообщения о применении слезоточивого газа.
Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было
Баррикады на дорогах и пострадавшие
На проспекте Победителей протестующие соорудили баррикады из мусорных контейнеров, чтобы перегородить дорогу. По данным МВД, в ходе столкновений за сутки пострадали более 50 граждан и 39 силовиков. Правозащитный центр "Весна" также сообщил об одном погибшем из-за наезда спецтехники. Эту информацию МВД опровергло. Одно видео в соцсетях показывает, как автозак сбивает протестующего в Минске.
Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было
Обвинение в массовых беспорядках
К часу ночи по белорусскому времени милиция в Минске взяла ситуацию под контроль. По данным МВД Беларуси на 10 августа, всего было задержано около 3000 человек, около 1000 в столице и более 2000 в других регионах республики. Их обвиняют в массовых беспорядках и насилии в отношении милиции.
Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было
Градус насилия вырос
В ночь на 11 августа протесты продолжились, став более ожесточенными. В Минске появилась военная техника, ранее не использовавшаяся для разгона демонстраций в Беларуси. На фото и видео с места событий видно, что протестующие пускают в ход "коктейли Молотова". А силовики забрасывают движущийся автомобиль светошумовыми гранатами, после чего водитель жмет на газ и врезается в группу омоновцев.
Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было
Первые жертвы
10 августа на улице Притыцкого в Минске произошел взрыв, в результате которого погиб один из протестующих. По версии МВД Беларуси, в руках мужчины сдетонировало взрывное устройство, которое он хотел бросить в сотрудников милиции. В то же время авторы Telegram-канала "Беларусь головного мозга", считают, что мужчина мог погибнуть после того, как силовики бросили ему под ноги свето-шумовую гранату.
Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было
Протесты продолжаются
В ночь на 12 августа граждане страны вышли на акции протеста в 25 городах. По данным Минздрава, за прошедшую ночь пострадал 51 участник протестов и 14 представителей милиции и внутренних войск. Следственными органами возбуждено 17 уголовных дел.
Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было
Дневные акции мирного протеста
У Комаровского рынка в Минске днем 12 августа 250 девушек с розами в руках выстроились в цепь - в знак солидарности с теми, кто в эти дни пострадал от насилия. Вскоре появилась милиция и через громкоговоритель потребовала разойтись, предупредив об "установленной законом ответственности". Девушки кричали "Позор!", положили цветы на землю и разошлись. Такие же акции прошли в других городах страны.
Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было
Алексиевич призвала Лукашенко уйти в отставку
Вечером 12 августа в разных городах страны опять проходили акции протеста, на этот раз завершившиеся без жестких столкновений с силовиками. По данным МВД, за сутки задержаны еще 700 человек. В Гомеле после задержания скончался 25-летний парень. Несколько телеведущих написали заявления об увольнении с государственного ТВ, а Нобелевский лауреат Светлана Алексиевич призвала Лукашенко уйти в отставку.
Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было
Задержанных начали выпускать на свободу
Ночь с 13 на 14 августа впервые прошла без применения насилия к протестующим. Из Центра изоляции правонарушений ГУВД Мингорисполкома, известного в Минске как "Окрестина", начали выпускать задержанных на акциях протеста. Многие из них рассказывали о пытках, переполненных камерах, жаловались на голод и жажду. Кому-то требовалась медицинская помощь.
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Жесткий ответ протестующим
Нынешние президентские выборы стали шестыми по счету в истории современной Беларуси - самыми напряженными и беспрецедентными по жесткости разгона протестов, как отмечают наблюдатели.
Автор: Виктория Зарянка
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