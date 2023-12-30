Маргарита Левчук: "Я всегда позитивная и оптимистка"

Маргарита Левчук - белорусская оперная певица, которая поддержала протесты в 2020 году и, как многие белорусы, оказалась в эмиграции. Сейчас Маргарита живет в Вильнюсе и кроме оперы активно развивает собственные проекты, в том числе связанные с политической сатирой. Для рубрики "Добры снежань" DW встретилась с Маргаритой Левчук и обсудила, что ее вдохновило на новый проект "ЕўраначОс", каково это - выступать на украинском фронте перед военными и когда Беларусь станет свободной.

Deutsche Welle: Маргарита, вы недавно запустили новый проект "ЕўраначОс" в жанре политической сатиры. Как среди у вас удается находить идеи для таких проектов и сохранять позитив, когда вокруг новости только про войну и репрессии?

Маргарита Левчук: У меня просто очень хорошая команда. Люди, которые со мной работают, очень креативные и талантливые, как и все белорусы. Я делюсь идеей со своей командой, и они такие: ок, делаем. Мне повезло иметь классных людей рядом.

Когда все плохо, только юмор и сатира могут нас спасти. Может, у меня такие шутки, которые не всем подходят, не все их понимают - но какое время, такие и шутки, получайте (смеется)!

"Решила быть, как бабуля"

- Откуда вы берете энергию на такие позитивные проекты?

- От своей бабули. Ей скоро уже будет 90 лет, и она очень позитивная. Например, она сломала руку и говорит: "Слава Богу, что не правую, я хоть ложку могу держать". И так вот во всем. Я решила быть как она, и поэтому я всегда позитивная и оптимистка.

- Что вас вдохновило на эти проекты?

- Наверное, во всем виновата "Баба Рыта" - канал, который появился у меня на Youtube в 2020 году, отсюда все началось. А потом "Красная зелень", женщина с начесом, и как-то, я помню, мы записывали видео с Пауком (блогер Андрей Паук - Ред.) для "Красной зелени", и он сказал, мол, а давай ты будешь Яленаўнай. И я сказала: о, прикольно! Вот так и родился этот персонаж.

Маргарита Левчук говорит, что она всегда остается оптимисткой

- 24 декабря вы также выпустили на Youtube "Калядны кватэрнік " со знаменитыми белорусскими музыкантами. Как к вам пришла эта идея?

- Эта идея ко мне пришла несколько лет назад. Я очень хотела записать "Калядны кватэрнік", потому что, по-моему, когда приходят Каляды, белорусам абсолютно нечего слушать, кроме "Калядачак" и "Завірухі". Включаешь плейлист и там иностранные песни, а ты хочешь свои. Я долго вынашивала эту мысль, искала деньги и команду тоже. В этом году 24 декабря на моем канале состоялась премьера "Кватэрніка". И я очень горжусь этим проектом - эта моя мечта, она исполнилась, и теперь белорусам есть, что слушать.

"В Буче начала рыдать"

- Как сейчас развивается ваша оперная карьера?

- Я всегда говорила, что не люблю оперу. Да, я оперная певица и не люблю оперу (смеется). Мне всегда хотелось, чтобы опера была хобби - сейчас я к этому пришла, мне очень нравится. Я могу петь, когда захочу, и не должна с утра до вечера быть в театре. Так много всего интересного: я и волонтерю, и езжу на фронт, и снимаю Яленаўну, и что-то с "Красной зеленью", и оперу пою. И мне все нравится, я не хочу выбирать что-то одно. Если хватает моего ресурса на все, то почему бы и нет?

- Правда, что вы отказались от концертов в Литве, чтобы поехать в Украину петь для военнослужащих?

- Да, было такое. Я думала, что надо будет заплатить неустойку, но нет, мне сказали, что все понимают, а я молодец. Я объяснила, что я волонтерка, что не зарабатываю где-то еще, что это действительно нужно. Они поняли, все классно.

- Какой вы увидели Украину?

- Я была в Украине перед войной и видела, какая она была. Летом была совершенно другая картинка. Во-первых, там очень мало света, экономят же электроэнергию. И мне стало так грустно, ведь раньше Киев просто сиял, светился, а сейчас не так. Во-вторых, немного людей. Да, пробки на дорогах есть до сих пор, но не так много людей, как было раньше.

А когда ездишь по Украине и видишь Ирпень, Бучу, Изюм - это ужасная картина. Видео - это одно, а своими глазами - просто ужас. Я в Буче начала рыдать, меня колотило. Я не думала, что так буду на это смотреть. Не знаю, как люди это все пережили. Это ужасно.

"Опера смысл для меня утратила"

- Что больше всего впечатлило в Украине?

- Впечатлили люди, украинцы, наши военные. Они все настроены на победу, никто не падает духом, все шутят, улыбаются, даже когда ног нет. Приходишь в больницу, а они такие: "Да мы их, да все нормально". Там столько позитива и столько жизни. Военные понимают, что это может быть их последний день, поэтому они просто заряжены этой жизнью.

- Есть разница - выступать перед военным и обычной аудиторией?

- Да, и большая. Мы выступали под Авдеевкой, взрывы были со всех сторон. А парни - с автоматами, в каске, "бронике" - сидят и говорят: есть 10 минут, и мы поедем ребятам помогать, так что давайте, пойте для нас. После концерта один парень подходит: "Знаешь, может, твое пение было последним приятным моментом в моей жизни". И я такая: не-не-не, это фильм какой-то, не может быть такого.

Маргарита Левчук перед Большим театром в Минске Фото: margarita.levchuk.official/Instagram

А когда просто поешь красивые каденции для обычной публики… У меня переклин после фронта случился, когда я здесь пела. Думаешь, вот зачем вам всем опера, когда людям там нужен мой голос. Для них это глоток свежего воздуха, это значит, что жизнь есть и она будет продолжаться.

И когда есть это сравнение, то думаешь: вот какая опера сейчас? Если ты своим пением можешь поддержать человека, в этом сейчас есть смысл. А сама опера смысл для меня утратила.

"Потому что жизнь тут"

- После событий 2020 года прошло уже больше трех лет, мы все эти годы провели в эмиграции. Как это время вас изменило?

- Когда я уезжала мне было 30, а теперь 33, то есть я стала старше (смеется). Не знаю, какой я стала.

Хочется ли мне в Беларусь и скучаю ли я? Конечно, скучаю. Но я сегодня как раз говорила друзьям о том, что мне и тут хорошо. Конечно, я хотела бы вернуться в Беларусь, но у меня нет этого груза на душе, что я не могу жить в эмиграции. Я как будто на гастролях - так себе придумала, и сама себя обдурила. Я на гастролях и, когда захочу, вернусь в Беларусь (смеется).

Хочется просто домой, к родителям, к бабуле, на кладбище. Это для меня очень важно - приходить на могилы, где все мои предки.

А так я себя очень хорошо ощущаю, если честно. В ту Беларусь, которая сейчас, я не хочу вообще и всем рекомендую оттуда уезжать. Потому что жизнь тут.

- Год назад в интервью вы говорили, что мечтаете о семье и детях. Как в этом направлении развивается ваша жизнь?

- Я про личную жизнь не говорю. Мне кажется, даже когда я в третий раз буду выходить замуж, тоже ничего не расскажу. Могу просто сказать, что я этого хочу и не только я этого хочу. Мечта постепенно сбывается.

- Мы все ждем, когда Беларусь станет свободной и мы вернемся. Когда это случится, как вы думаете?

- Я раньше всегда говорила: ну, когда уже, я так хочу домой, когда Лукашенко уже уйдет, я хочу жить в Минске. А сейчас говорю: я вообще не хочу возвращаться, меня все тут устраивает, мои дети и внуки будут тут жить. Говорю и думаю: а может, я обману эту жизнь? Она меня услышит и сделает все наоборот? Сколько уже можно молиться, сколько можно про это говорить вслух? Ничего не происходит. Мы ждем, а время идет, и наша жизнь проходит.

Конечно, мы все верим в светлое будущее, но его может и не быть. Мы должны и к этому быть готовы, чтобы не тратить всю жизнь на надежду. Я хочу прожить свою жизнь хорошо, кайфовать, несмотря ни на что. И у меня это получается.

- Что бы вы хотели пожелать белорусам на Рождество и Новый год?

- Ох, я даже не знаю, что желать нам всем (смеется). Просто жить, выжить и прожить этот год. Просто не екнуться в следующем году нам всем желаю. Потому что следующий год будет еще хуже, хотя и хочется верить, что он будет хорошим.

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