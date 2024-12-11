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Суд в Москве заочно арестовал оперную певицу Марию Максакову

Ольга Лебедева
11 декабря 2024 г.

В России Марию Максакову обвиняют в "призывах к деятельности, направленной против безопасности государства". В настоящее время Максакова живет в Украине.

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Певица Мария Максакова
Мария МаксаковаФото: picture-alliance/dpa/S. Krasilnikov

Пресненский районный суд Москвы заочно арестовал оперную певицу и экс-депутата Госдумы Марию Максакову-Игенбергс. Соответствующую карточку, датированную 10 декабря, обнаружила на сайте московских судов в среду, 11 декабря, "Медиазона".

В начале сентября стало известно обуголовном деле, возбужденном против Марии Максаковой. Певицу обвинили в "призывах к деятельности, направленной против безопасности государства", сообщили ТАСС и РИА "Новости" со ссылкой на источники в правоохранительных органах. По их данным, поводом для преследования стал видеоролик, размещенный на YouTube-канале Максаковой, в котором следователи усмотрели "дискредитацию" целей российского вторжения в Украину и призывы спонсировать ВСУ.

По информации Telegram-канала Baza, речь идет об интервью Марии Максаковой украинскому телеканалу "Сейчас", опубликованном в 2023 году. В этом интервью она призвала помогать ВСУ, которые певица считает "единственной силой", способной "перебить хребет этому Левиафану". В случае признания виновной Максаковой грозит до шести лет лишения свободы.

Мария Максакова - бывшая солистка Мариинского театра и депутат Госдумы РФ шестого созыва. В октябре 2016 года она вместе с мужем, депутатом Госдумы Денисом Вороненковым, уехала в Украину, а в марте 2017-го Вороненков был убит в Киеве. По данным СМИ, у Максаковой есть три гражданства: России, Украины и Германии. В мае 2023 года Минюст РФ внес певицу в список "иностранных агентов".

 

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