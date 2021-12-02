Почему зависло дело об убийстве депутата РФ Вороненкова в Киеве

С момента убийства депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова в Киеве до первого приговора по этому делу прошли четыре года и восемь месяцев. Все это время подсудимые Ярослав Тарасенко и Александр Лось оставались единственными, кого задержали украинские правоохранительные органы. 2 декабря суд оправдал одного из них, а другого приговорил к 12 годам лишения свободы. Но будут ли когда-либо осуждены настоящие заказчики убийства? И кто они?

Убийца служил в батальоне "Донбасс"

Вороненков был застрелен в Киеве 23 марта 2017 года - убийца поджидал политика возле гостиницы "Премьер Палас", а когда тот вышел из машины, догнал его, окликнул по имени, а затем несколько раз выстрелил.

Денис Вороненков переехал в Киев вместе с женой осенью 2016 года

Денис Вороненков переехал в Киев вместе с женой осенью 2016 года, спустя два месяца они получили гражданство Украины. В декабре того же года российский депутат дал показания по делу о государственной измене украинского экс-президента Виктора Януковича. После этого к Вороненкову была приставлена охрана - сотрудник украинской разведки сопровождал его и в день убийства. Пытаясь остановить киллера, телохранитель выстрелил в него. Ранения оказались смертельными, и через несколько часов нападавший скончался в больнице.

Его биография привлекла внимание следствия. Убийцей оказался 29-летний житель Днепропетровской области Павел Паршов, которого МВД Украины уже шесть лет разыскивало по подозрению в фиктивном предпринимательстве и отмывании денег. Однако это не помешало ему официально служить в структуре самого МВД - батальоне "Донбасс" Национальной гвардии, воевавшем на востоке Украины. В "Донбассе" Паршов входил в подразделение "Карпатская сечь", состоящее из бойцов наиболее праворадикальных взглядов.

Кто такие Тарасенко и Левенец?

"Карпатской сечью" руководил земляк Паршова - Ярослав Левенец, тренер по боевому гопаку и член праворадикальной организации "Тризуб имени Степана Бандеры" - предшественницы "Правого сектора". Оба вместе приехали в Киев накануне убийства Вороненкова, Левенец снял квартиру и купил за наличные деньги подержанный Daewoo Lanos, на котором Паршов и прибыл на место убийства.

За несколько дней до покушения Служба безопасности Украины (СБУ) задержала Левенца на железнодорожном вокзале Киева с двумя пистолетами в сумке. Он объяснил, что привез оружие из района боевых действий на востоке Украины для самозащиты. Пистолеты отобрали, Левенца отпустили, но установили за ним наблюдение. Это не помешало Левенцу вскоре исчезнуть. Он до сих пор числится в розыске по подозрению в организации убийства Вороненкова.

Еще одного участника боевых действий в Донбассе, руководителя ячейки "Тризуба" в Павлограде Ярослава Тарасенко правоохранительные органы задержали спустя три месяца после преступления. У него в квартире нашли пистолет, а в частном доме его друзей - распиленный на части Daewoo Lanos, похожий на тот, на котором убийца приехал к гостинице "Премьер Палас".



Суду была предъявлена запись неформальной беседы полицейских с Тарасенко сразу после ареста. На записи он признает, что привез Паршова на место преступления, но убийство, по его словам, стало для него неожиданностью, поэтому он сбежал и пытался уничтожить доказательства своей причастности.

Ярослав Тарасенко (слева) и Александр Лось в зале суда в день оглашения приговора 2 декабря

На суде 50-летний Ярослав Тарасенко полностью отрицал сказанное им ранее. Он утверждал, что прибыл в Киев для встречи с Левенцом, чтобы обсудить планы объединения праворадикальных организаций. Тарасенко признавал, что с утра был за рулем Lanos и возил на нем Паршова, но заявлял, что, поссорившись с ним, бросил машину еще до убийства. Присяжные не поверили ему и приговорили Тарасенко к 12 годам лишения свободы. Он собирается обжаловать приговор.

Оправданный судом был звеном к предполагаемому организатору

Второй подсудимый - 43-летний Александр Лось, ранее судимый за разбой, - был оправдан. Следствие утверждало, что Лось познакомился с Левенцом, когда отбывал первое наказание, и в 2017 году привлек его к подготовке убийства Дениса Вороненкова. Самого же Лося, по версии следователей, нанял украинский криминальный авторитет Юрий Василенко. Лось и Василенко приехали в Киев за неделю до убийства Вороненкова, арендовали дорогой внедорожник и квартиру в том же доме, где жил российский политик с женой.

Несколько дней Лось в основном дежурил во дворе у машины - позже его опознали другие жильцы дома. Прокуратура утверждала, что он следил за жертвой. Сам Лось утверждал, что Василенко нанял его на несколько дней телохранителем, что во дворе он просто ждал шефа часами, а об организации убийства ничего не знал. Присяжные приняли во внимание, что прямых улик причастности Александра Лося к покушению нет, и вынесли оправдательный приговор. Прокуратура намерена его обжаловать.

Главным организатором преступления обвинение считает Юрия Василенко. Его розыск правоохранительные органы Украины ведут уже более четырех лет. В последний раз Василенко видели вечером 10 января 2019 года в московском ресторане "Базилик", откуда его похитили четверо вооруженных мужчин. По одной из версий, похищение могло быть инсценировкой. С тех пор о Василенко ничего не известно - следствию даже не удалось установить, убит он или скрылся.

Заказчики убийства: неустановленные и недосягаемые

Александр Лось и Юрий Василенко были единственными звеньями, которые, по версии украинского следствия, могли вывести на предполагаемых заказчиков убийства Вороненкова. В приговоре киевского суда эта роль отведена "неустановленным лицам" из российских спецслужб - те якобы мстили российскому депутату за показания в деле Януковича. Следствие считает, что к реализации своих планов российские спецслужбы привлекли Владимира Тюрина - первого гражданского мужа жены Вороненкова, оперной певицы Марии Максаковой-Игенбергс. Он известен правоохранительным органам как вор в законе по кличке Тюрик, в начале 2000-х его разыскивала испанская полиция за причастность к отмыванию денег "русской мафии". Юрий Василенко, как считает украинская прокуратура, был своего рода криминальным поверенным Тюрина.



Максакова рассталась с Тюриным в начале 2010-х годов и позже не раз обвиняла его в психологическом и физическом насилии. Вскоре после гибели Дениса Вороненкова она указала на бывшего супруга как на вероятного заказчика убийства. Но два года спустя изменила показания и теперь называет виновным бывшего российского следователя Дениса Панаитова. Тот якобы был общим знакомым Тюрина и Вороненкова и предоставил свою киевскую квартиру супругам после бегства из России. По версии Максаковой, именно споры Вороненкова и Панаитова из-за недвижимости стали поводом для убийства.

Вдова российского депутата по-прежнему живет в Киеве, в деле об убийстве у нее статус потерпевшей, но в суд на оглашение приговора она не пришла. На просьбу DW прокомментировать решение суда Максакова не ответила.

После ее заявлений следствию пришлось снять официальное подозрение с Владимира Тюрина и отменить ордер на его розыск. Но в причастность Панаитова к убийству украинские правоохранительные органы тоже не верят. Впрочем, даже если им и удалось бы доказать вину Тюрина или Панаитова, те остались бы недосягаемы для украинского суда: Россия не выдает своих граждан другим странам.

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